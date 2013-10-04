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Истории из жизни

Когда никто не видит

Эта история произошла не со мной. Ее мне рассказал дедушка моей подруги. Он был тренером в олимпийской сборной и ездил по разным странам. В одну из таких поездок с ним и произошла эта история.

Дальше пересказываю с его слов:
"Все началось в одну из наших поездок на Олимпиаду. Я тренировал ребят из сборной по гребле. Стояла жаркая погода - был разгар лета. Пока ехали с ребятами на автобусе из аэропорта, сильно умотались и изрядно устали. Приехали мы в гостиницу примерно к трем часам ночи. Очень хотелось спать, так как мы летели на самолете 8 часов, а в одиннадцать часов утра уже надо было тренироваться на реке, оставалось спать 6 часов. Нас быстро расселили по номерам, и через полчаса мы уже лежали на своих кроватях.
Я уже начал засыпать, как вдруг, ни с того ни с сего мне приспичило в туалет. Проклиная все на свете за это чувство, я пошел в туалет. Когда я зашел в кабинку и закрыл дверь на защелку, я вдруг услышал шаги. Они были какими-то слишком размеренными, как будто кто-то танцевал вальс и считал каждый шаг. Казалось бы, чего тут страшного, у человека просто такая походка, но мне показалось в этих шагах что-то пугающее, и по спине пробежал неприятный холодок.
Не знаю, отчего, но мне стало жутко, и я стал прислушиваться к этим шагам. Через несколько минут к шагам прибавился цокот копыт, и тут мне стало по-настоящему страшно. Я пытался найти этому разумное объяснение, но не смог. Так продолжалось около пятнадцати минут. Все это время я простоял в оцепенении. И тут к топоту копыт и размеренным шагам прибавилось какое-то невнятное бормотание. Ничего нельзя было понять, в принципе, я и не пытался. Мне и так было до ужаса страшно, поэтому я даже не вслушивался. Сонное состояние как рукой сняло. А о том, чтобы оправить нужду, - речи быть не могло. Самым сильным моим желанием сейчас было оказаться у себя в номере, перебудить всех пацанов - да все, что угодно, только бы сейчас не стоять здесь одному.

Когда я немного осмелел, то попробовал открыть свою кабинку и посмотреть, что там творится. Я немного приоткрыл дверцу на маленькую щелочку. То, что я увидел, я запомнил на всю жизнь. Возле раковины стоял человек. Обычный человек, шагающий на месте. Но в нем было кое-что ужасное: его зрачки были полностью черные, даже без белка. Полностью черные зрачки. Рядом с ним стоял кабан (кабан?! Как он попал сюда, я не знаю). У него было тоже же самое, что и у человека, - зрачки были полностью черные, а копыта отбивали какой-то непонятный ритм. В руке у человека был маленький топорик. А перед ними ко мне спиной в черном плаще стоял какой-то человек. В руках он держал книгу в черной обложке. Он и говорил что-то невразумительное. Пять минут я как завороженный наблюдал за этой картиной, а потом понял, что больше не могу здесь находиться. Я осмелел и пулей вылетел из туалета, влетел в свой номер и зажег везде свет. Но парней будить не стал. О том, чтобы лечь спать, не было и речи. Но, к счастью, я перехотел спать и выспался на следующую ночь.
Те Олимпийские игры мы выиграли. Теперь я боюсь по ночам один ходить в туалет. Вот такая вот история".

Я знаю этого дедушку много лет, у него нет привычки придумывать или врать. Наркотики он не принимает, пить не любит. Я не вижу повода ему не верить. Не знаю как вы, но я и моя подруга верим.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 635Комментарии: 16
+11

Ключевые слова: Олимпийская сборная кабан цоконье черные глаза книга страх

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Сегодня, 16:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (500|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 862
его зрачки были полностью черные, даже без белка. Полностью черные зрачки.

Хм...а бывают зрачки не чёрные? И даже с белком? Видимо Автор хотел написать- глаза...Странная история)

его зрачки были полностью черные, даже без белка. Полностью черные зрачки.

Хм...а бывают зрачки не чёрные? И даже с белком? Видимо Автор хотел написать- глаза...Странная история)
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:48
+1
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Публикаций: 21
Комментариев: 268
А с каких пор в номерах туалетные кабинки? Что-то ниразу не встречал. Да и в гостиницах по типу хостел тоже такого вроде не видел.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: conjure one
Сегодня, 16:55
+3
Онлайн
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 865
Интересно, про какие Олимпийские игры идет речь. А туалет, вероятно, находился не в номере, а на этаже. Судя по всему, давно это было, раз такой сервис присутствовал на соревнованиях подобного уровня. Ну а странная компашка напомнила известных героев "Мастера и Маргариты" +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 17:00
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1395|-2)
Публикаций: 101
Комментариев: 930
Цитата: Black Bagira
Хм...а бывают зрачки не чёрные? И даже с белком? Видимо Автор хотел написать- глаза...Странная история)

Автор хотел написать, что глаза полностью - и зрачки и белки были чёрного цвета. В наше время этого эффекта достигают сделав татуаж на глазах.
Ну, а классика жанра - это подселение демона в чeловека. В то время никакого татуажа на глазах не было, а значит остаётся одно - некто одержимый бесом и кабан - чёрт, бес или полубес. Третий, что бормотал, явно чeрномагический ритуал проводил.
Вот, выдержка из источника:
Черти, бесы, полубесы колдовать не умеют, но могут превращаться в различных птиц, животных и людей. Черти могут превращаться в парнокопытных (козу, свинью, барана), собаку и т. д. Могут превратиться в человека (но у них будут видны рожки, хвост, копыта). Простые бесы могут превращаться в зверей, птиц и людей. Знатные бесы могут превращаться в любого святого, даже в Иисуса Христа, но только без креста в руке. Не могут превратиться бесы лишь в Богородицу и белых голубей.

Ситуация, в которой оказался молодой спортсмен - та ещё... Думаю в таких ситуациях промедление смерти подобно. Уверенна, что троица знала про человека в кабинке, может и использовать его хотели по назначению, но он убежал, испортив весь момент истины, так сказать.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#5 написал: Black Bagira
Сегодня, 17:05
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 862
Цитата: Ernesta
Автор хотел написать, что глаза полностью - и зрачки и белки были чёрного цвета.


Так и я про то же...))
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:14
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 181
Черные зрачки всех смутили. Да ещё без белка joy
Но на самом деле, увидеть такую компашку вряд ли весело. Но как же они его упустили? Вот это мне не даёт покоя
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Ernesta
Сегодня, 17:17
0
Группа: Авторы
Репутация: (1395|-2)
Публикаций: 101
Комментариев: 930
Цитата: зелёное яблочко
Черные зрачки всех смутили. Да ещё без белка

Смущает это тех, кто "не в теме".
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#8 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 17:19
0
Группа: Авторы
Репутация: (149|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 268
Цитата: conjure one
Интересно, про какие Олимпийские игры идет речь. А туалет, вероятно, находился не в номере, а на этаже. Судя по всему, давно это было, раз такой сервис присутствовал на соревнованиях подобного уровня. Ну а странная компашка напомнила известных героев "Мастера и Маргариты" +++

Да понятно что на этаже, но все же странно довольно. Хотя всякое может быть.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:23
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (518|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 181
Цитата: Ernesta
Цитата: зелёное яблочко
Черные зрачки всех смутили. Да ещё без белка

Смущает это тех, кто "не в теме".

Просто правильно писать надо. Полностью чёрные глаза никого бы не смутили)
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 17:47
+4
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1128|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 208
Странная компания ночью в туалете, и страшная. Хорошо хватило сил и смелости и скорости унести ноги. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#11 написал: Asheera
Сегодня, 18:15
+2
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Репутация: (117|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 288
Впечатлилась ++++++

Если бы эта странная компания знала о постороннем, вряд ли он так просто убежал. Спас эффект неожиданности.
Может, у деда был оберег с собой на теле, о котором он и сам не знал, мама или жена в дорогу дали.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#12 написал: Asheera
Сегодня, 19:08
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 288
Может, это американцы наняли черных магов, чтобы те на сборную СССР порчи наводили... 383
Маги облажались, пришлось подкупать МОК и ВАДА... cs
Зарегистрирован: 29.10.2016
#13 написал: M717
Сегодня, 19:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 732
А о том, чтобы оправить нужду, - речи быть не могло
Бедный дедушка терпел до утра?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#14 написал: Schwindler
Сегодня, 20:51
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (31|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 76
История на мой взгляд могла быть неплохой, но не "Из жизни".
Гостиница, ночь, два мужика, кабан с чёрными зрачками, чёрный плащ, чёрная книжка. Как творчество - покатит. ИЖ - нет.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#15 написал: Ernesta
Сегодня, 22:19
0
Группа: Авторы
Репутация: (1395|-2)
Публикаций: 101
Комментариев: 930
Цитата: Schwindler
Гостиница, ночь, два мужика, кабан с чёрными зрачками, чёрный плащ, чёрная книжка. Как творчество - покатит. ИЖ - нет.

Кабан -это чёрт, они в парнокопытных превращаться умеют - козу, барана, свинью. А чертям, как известно, паспортный контроль - не преграда. Поэтому он везде может оказаться, как в гостинице, так и у вас дома, например.
У людей свои понятия времени, пространства и как перемещаться в этом самом пространстве. А вот у этих товарищей совершенно иная действительность, поэтому вы и не понимаете и представить себе не можете как кабан в гостинице очутился. А вот так!
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#16 написал: Schwindler
Сегодня, 22:31
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (31|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 76
Цитата: Ernesta
Цитата: Schwindler
Гостиница, ночь, два мужика, кабан с чёрными зрачками, чёрный плащ, чёрная книжка. Как творчество - покатит. ИЖ - нет.

Кабан -это чёрт, они в парнокопытных превращаться умеют - козу, барана, свинью. А чертям, как известно, паспортный контроль - не преграда. Поэтому он везде может оказаться, как в гостинице, так и у вас дома, например.
У людей свои понятия времени, пространства и как перемещаться в этом самом пространстве. А вот у этих товарищей совершенно иная действительность, поэтому вы и не понимаете и представить себе не можете как кабан в гостинице очутился. А вот так!

Я в эту историю не верю. Это не ИЖ. Я каждую из опубликованных мной историй мог оформить в виде рассказа дедушки, бабушки, брата, свата и пихнуть в ИЖ. Вкладывание несусветной дичьи в уста дедушки подруги не придаёт реалистичности этой дичи. Нет в повествовании ни правдоподобности, ни предпосылок для появления данного набора персоналий. Какая страна, какая местность? Полнолуние, летнее солнцестояние, что? Ни намёка... Останусь нейтрален.
Зарегистрирован: 3.02.2018
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