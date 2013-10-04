Когда никто не видит

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 635 Комментарии: 16 +11 Сегодня, 15:59 by

Эта история произошла не со мной. Ее мне рассказал дедушка моей подруги. Он был тренером в олимпийской сборной и ездил по разным странам. В одну из таких поездок с ним и произошла эта история.Дальше пересказываю с его слов:"Все началось в одну из наших поездок на Олимпиаду. Я тренировал ребят из сборной по гребле. Стояла жаркая погода - был разгар лета. Пока ехали с ребятами на автобусе из аэропорта, сильно умотались и изрядно устали. Приехали мы в гостиницу примерно к трем часам ночи. Очень хотелось спать, так как мы летели на самолете 8 часов, а в одиннадцать часов утра уже надо было тренироваться на реке, оставалось спать 6 часов. Нас быстро расселили по номерам, и через полчаса мы уже лежали на своих кроватях.Я уже начал засыпать, как вдруг, ни с того ни с сего мне приспичило в туалет. Проклиная все на свете за это чувство, я пошел в туалет. Когда я зашел в кабинку и закрыл дверь на защелку, я вдруг услышал шаги. Они были какими-то слишком размеренными, как будто кто-то танцевал вальс и считал каждый шаг. Казалось бы, чего тут страшного, у человека просто такая походка, но мне показалось в этих шагах что-то пугающее, и по спине пробежал неприятный холодок.Не знаю, отчего, но мне стало жутко, и я стал прислушиваться к этим шагам. Через несколько минут к шагам прибавился цокот копыт, и тут мне стало по-настоящему страшно. Я пытался найти этому разумное объяснение, но не смог. Так продолжалось около пятнадцати минут. Все это время я простоял в оцепенении. И тут к топоту копыт и размеренным шагам прибавилось какое-то невнятное бормотание. Ничего нельзя было понять, в принципе, я и не пытался. Мне и так было до ужаса страшно, поэтому я даже не вслушивался. Сонное состояние как рукой сняло. А о том, чтобы оправить нужду, - речи быть не могло. Самым сильным моим желанием сейчас было оказаться у себя в номере, перебудить всех пацанов - да все, что угодно, только бы сейчас не стоять здесь одному.Когда я немного осмелел, то попробовал открыть свою кабинку и посмотреть, что там творится. Я немного приоткрыл дверцу на маленькую щелочку. То, что я увидел, я запомнил на всю жизнь. Возле раковины стоял человек. Обычный человек, шагающий на месте. Но в нем было кое-что ужасное: его зрачки были полностью черные, даже без белка. Полностью черные зрачки. Рядом с ним стоял кабан (кабан?! Как он попал сюда, я не знаю). У него было тоже же самое, что и у человека, - зрачки были полностью черные, а копыта отбивали какой-то непонятный ритм. В руке у человека был маленький топорик. А перед ними ко мне спиной в черном плаще стоял какой-то человек. В руках он держал книгу в черной обложке. Он и говорил что-то невразумительное. Пять минут я как завороженный наблюдал за этой картиной, а потом понял, что больше не могу здесь находиться. Я осмелел и пулей вылетел из туалета, влетел в свой номер и зажег везде свет. Но парней будить не стал. О том, чтобы лечь спать, не было и речи. Но, к счастью, я перехотел спать и выспался на следующую ночь.Те Олимпийские игры мы выиграли. Теперь я боюсь по ночам один ходить в туалет. Вот такая вот история".Я знаю этого дедушку много лет, у него нет привычки придумывать или врать. Наркотики он не принимает, пить не любит. Я не вижу повода ему не верить. Не знаю как вы, но я и моя подруга верим.

Ключевые слова: Олимпийская сборная кабан цоконье черные глаза книга страх

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