Телеграф для умерших

Lynx Просмотров: 182 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 02:37 by

В феврале 2016-го года у нас умерла сотрудница.А.А., назову её так, проработала много лет, вышла на пенсию и буквально через несколько месяцев умерла в больнице.Жила А.А. одиноко, ни близких родственников, ни котёнка. Впрочем, её такое положение вполне устраивало. Наследницей была объявлена дочь подруги, завещание огласили ещё несколько лет назад.И вот в прошлую пятницу вдруг к нам пришла Катя, та самая наследница, которая принесла несколько больших пирогов, сладости. Раздала всё сотрудницам, попросила помянуть А.А. – у той был бы юбилей.Я от пирогов и сладостей отказалась, уже убегала с работы, не было времени, чтобы остаться со всеми.День был насыщенным, я готовилась к очередному чемпионату, потому практически весь оставшийся день провела в зале.Вечером, от усталости рухнув в постель, уснула тот час.Только глаза закрыла – вижу А.А. Женщина сидит за большим столом, в окружении других пожилых людей. Место больше похоже на санаторно-курортную базу – много света, много людей за соседними столиками, нет стен, открытая терраса, сквозит тёплый ветерок. Будто столовая при санатории. Стол, за которым сидит А.А., полон угощения. Тут нарезанные пироги, конфеты в вазочках, фрукты и бутылка вина «Сангрия».А.А. сидит в белой блузке в мелкий горошек и, откинувшись на стуле (при жизни она именно так и сидела, в точно такой же позе) мне говорит:- Передай Кате, что я всё получила. Скажи, что я очень довольна, мне не стыдно перед моими гостями. Скажи Кате, что она молодец и что у меня всё хорошо.Открыла глаза, смотрю на часы – два часа ночи.Утром позвонила Борисовне, спросила, знает ли она номер телефона Кати, у меня с ней связи никакой нет. И если что, то пусть передаст Кате послание от А.А.Борисовна обещала передать.Но в понедельник Борисовна пришла и сказала, что она не знает, как сказать такие слова человеку. Это же выглядит несколько абсурдно. Но дала мне номер телефона наследницы.И я позвонила сама.- Добрый день, Катя, - сказала я. – Это Наталья. Я работала вместе с А.А., и у меня для вас послание от неё. Я видела её сегодня ночью, и она просила передать вам…Дальше я слово в слово передала то, что сказала А.А.В телефоне повисла тишина.- Катя, вы тут? – спросила я.- Да, - ответила женщина. – У меня мурашки по всему телу.- Страшно? – спросила я.- Нет, дело не в этом, - ответила Катя. – Я сейчас объясню. Два года назад, когда умерла моя мама, ко мне пришла А.А. и сказала: «У меня на работе есть Наталья. Она умеет разговаривать с умершими. Говорит, что они иногда к ней сами приходят. Так вот, к ней пришла твоя мама и просила передать кое-что». Вы не могли знать то, о чем просила моя мама, - продолжила Катя. – Эту информацию знала только я и она. Я тогда очень удивилась. Но поехала на кладбище и сделала все так, как просила мама через вас. А.А. в тот день поясняла некоторые условия завещания. Мы ещё посмеялись, что неужели существует такой «телеграф» - для передачи приветов с того света. А.А. вдруг стала серьёзной и сказала: «Катя, когда я умру, я тебе через Наталью передам привет. Ну, или передам какую-нибудь важную информацию». И вот вы звоните, передаёте мне от неё привет. У меня мурашки размером с мадагаскарских тараканов. Женщина она суровая. Была. Угодить сложно. Рада, что ей всё понравилось. Так, значит, тот самый «телеграф» правда существует? Передайте ей, что мы её очень любим!- Нет, я ничего передавать не буду, - отказалась я. – Говорите сами, она вас услышит.- Знаете, если бы мне кто-то рассказал, я бы не поверила, - сказала Катя. – Но когда сам вот так соприкасаешься, становится не по себе, становится страшно.Вот ведь, думала, что всё закрыла, а оно всё равно где-то проскакивает. Живу я с этим. Мне не страшно, я привыкла.

Ключевые слова: Сотрудница покойница просьба благодарность телеграф сон

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