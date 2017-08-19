Письмо отцу

Lynx Просмотров: 248 Комментарии: 7 +13 Сегодня, 02:05 by

Мне снятся вещие сны, не часто, но снятся. В том случае, если должно произойти что-то важное. Этот дар перешел ко мне по родовой линии. Два года назад мою жизнь кардинально поменял один случай.Я вернулась из Краснодарского края обратно к себе на родину в Тулу. Сразу устроить свою жизнь и найти работу не получалось, друзья разъехались кто куда, мне было не к кому обратиться за помощью или советом, не с кем даже было просто пообщаться. На тот момент меня охватило такое отчаяние и страх, что я не могла найти своё место, не могла заняться своим любимым делом жизни, что я даже подумывала вернуться обратно в Краснодар.Однажды вечером я натолкнулась на статью, где говорилось о том, как отправить письмо «на тот свет». К сожалению, у меня есть человек с таким адресом -это мой папа, который умер, когда я была маленькая, и которого я не помню, но во сне мы, бывает, общаемся. И я пошла на крайние меры, отправила папе письмо. Всё сделала по правилам, написала от руки, а не печатала на принтере, вышла во двор ночью и сожгла, чтобы письмо наверняка дошло до получателя. Я написала папе о том, как мне его не хватает, что если бы он был жив, всё сложилось бы по-другому, написала о своих проблемах. После того, как я сожгла письмо, мне даже стало легче, я пришла домой, отвлеклась просмотром фильма и не заметила, как уснула.Во сне я получила незамедлительный ответ на письмо. Я иду по станице, по улице, где я жила в Краснодарском крае, рядом со мной идёт мой отец и тащит меня за рукав с силой. Он приводит меня на соседнюю улицу и показывает дом одних моих знакомых как бы в разрезе, и я вижу – мой бывший сосед лежит на диване, корчится от боли в животе. Отец показывает на него пальцем и говорит: «Вот у него сейчас проблемы, а не у тебя. Он сейчас почти такой же, как и я. А ты меня дёргаешь по всякой ерунде». К слову, на тот момент для меня мои проблемы ерундой не казались.Утром я была сильно шокирована тем, что видела ночью. Тогда я ещё не знала, что значили слова «он сейчас почти такой же, как и я». Я позвонила в станицу в тот же день, спросила, как дела в той самой семье, рассказала про сон. Через два часа мне позвонили мои шокированные знакомые и дрожащим голосом рассказывали, что того самого человека с болью в животе той ночью, когда мне снился сон, забрали на скорой в реанимацию, и что он был на грани жизни и смерти, но всё обошлось хорошо. Вот что имел в виду мой папа, говоря «такой же, как и я».С тех пор я поняла, что отправлять письма «на тот свет» по каждому пустяку не стоит, дёргать наших родных каждый такой раз означало бы одно - лишить их покоя. Но я также поняла и то, что если есть действительно серьёзные проблемы, которые не по силам решить живым людям, то духи рода всегда помогут, но причины обращения должны быть действительно серьёзными.Несмотря на то, что тогда я получила хороший родительский «пинок», через две недели после того случая у меня появилась работа, и вся моя жизнь начала меняться только в хорошую сторону.

Ключевые слова: Отец тоска неудачи письмо предупреждение

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