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Истории из жизни / Сны

Письмо отцу

Мне снятся вещие сны, не часто, но снятся. В том случае, если должно произойти что-то важное. Этот дар перешел ко мне по родовой линии. Два года назад мою жизнь кардинально поменял один случай.

Я вернулась из Краснодарского края обратно к себе на родину в Тулу. Сразу устроить свою жизнь и найти работу не получалось, друзья разъехались кто куда, мне было не к кому обратиться за помощью или советом, не с кем даже было просто пообщаться. На тот момент меня охватило такое отчаяние и страх, что я не могла найти своё место, не могла заняться своим любимым делом жизни, что я даже подумывала вернуться обратно в Краснодар.

Однажды вечером я натолкнулась на статью, где говорилось о том, как отправить письмо «на тот свет». К сожалению, у меня есть человек с таким адресом -
это мой папа, который умер, когда я была маленькая, и которого я не помню, но во сне мы, бывает, общаемся. И я пошла на крайние меры, отправила папе письмо. Всё сделала по правилам, написала от руки, а не печатала на принтере, вышла во двор ночью и сожгла, чтобы письмо наверняка дошло до получателя. Я написала папе о том, как мне его не хватает, что если бы он был жив, всё сложилось бы по-другому, написала о своих проблемах. После того, как я сожгла письмо, мне даже стало легче, я пришла домой, отвлеклась просмотром фильма и не заметила, как уснула.

Во сне я получила незамедлительный ответ на письмо. Я иду по станице, по улице, где я жила в Краснодарском крае, рядом со мной идёт мой отец и тащит меня за рукав с силой. Он приводит меня на соседнюю улицу и показывает дом одних моих знакомых как бы в разрезе, и я вижу – мой бывший сосед лежит на диване, корчится от боли в животе. Отец показывает на него пальцем и говорит: «Вот у него сейчас проблемы, а не у тебя. Он сейчас почти такой же, как и я. А ты меня дёргаешь по всякой ерунде». К слову, на тот момент для меня мои проблемы ерундой не казались.

Утром я была сильно шокирована тем, что видела ночью. Тогда я ещё не знала, что значили слова «он сейчас почти такой же, как и я». Я позвонила в станицу в тот же день, спросила, как дела в той самой семье, рассказала про сон. Через два часа мне позвонили мои шокированные знакомые и дрожащим голосом рассказывали, что того самого человека с болью в животе той ночью, когда мне снился сон, забрали на скорой в реанимацию, и что он был на грани жизни и смерти, но всё обошлось хорошо. Вот что имел в виду мой папа, говоря «такой же, как и я».

С тех пор я поняла, что отправлять письма «на тот свет» по каждому пустяку не стоит, дёргать наших родных каждый такой раз означало бы одно - лишить их покоя. Но я также поняла и то, что если есть действительно серьёзные проблемы, которые не по силам решить живым людям, то духи рода всегда помогут, но причины обращения должны быть действительно серьёзными.

Несмотря на то, что тогда я получила хороший родительский «пинок», через две недели после того случая у меня появилась работа, и вся моя жизнь начала меняться только в хорошую сторону.
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Сегодня, 02:05 by LynxПросмотров: 248Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Отец тоска неудачи письмо предупреждение

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:12
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1101|0)
Публикаций: 443
Комментариев: 4 163
Надо же додуматься, письмо на тот свет отправить! И правильно, что батяня пинок дал! Нечего писать "туда" ....у них "там" своя жизнь, в отличии от земной. blush ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#2 написал: Asheera
Сегодня, 05:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 249
Вот как можно связаться с умершим, оказывается... Удивительно.

Да, духи помогут лишь в том случае, когда человек сам не в силах справиться, верные выводы.
Отцу героини на том свете нелегко...
Прекрасная история.

Я тут подумала... Есть же ритуал отправления письма по реке, чтобы отпустить мучительные воспоминания, кто же такие письма получает?....
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: Schwindler
Сегодня, 06:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 54
Цитата: Asheera
Я тут подумала... Есть же ритуал отправления письма по реке, чтобы отпустить мучительные воспоминания, кто же такие письма получает?....

Кто - непонятно, но питается этот некто чужими мучительными воспоминаниями...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#4 написал: Asheera
Сегодня, 06:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 249
Цитата: Schwindler
Цитата: Asheera
Я тут подумала... Есть же ритуал отправления письма по реке, чтобы отпустить мучительные воспоминания, кто же такие письма получает?....

Кто - непонятно, но питается этот некто чужими мучительными воспоминаниями...


Как Вам такая идея для рассказа? wink
Запруда, старая мельница- и некто, выуживающий из воды письмо длинными пальцами с острыми коготками, от прикосновения которых расплывшиеся чернила снова становятся буквами...
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 07:19
0
Группа: Авторы
Репутация: (135|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 243
Цитата: Asheera
Цитата: Schwindler
Цитата: Asheera
Я тут подумала... Есть же ритуал отправления письма по реке, чтобы отпустить мучительные воспоминания, кто же такие письма получает?....

Кто - непонятно, но питается этот некто чужими мучительными воспоминаниями...


Как Вам такая идея для рассказа? wink
Запруда, старая мельница- и некто, выуживающий из воды письмо длинными пальцами с острыми коготками, от прикосновения которых расплывшиеся чернила снова становятся буквами...

Задумка нормальная) есть где разгуляться фантазии. За историю плюсую, даже в голову бы не пришло что можно таким образом написать письмо на тот свет+
Зарегистрирован: 17.10.2017
#6 написал: Talisha
Сегодня, 08:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1228|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 498
Цитата: Asheera
Как Вам такая идея для рассказа? wink
Запруда, старая мельница- и некто, выуживающий из воды письмо длинными пальцами с острыми коготками, от прикосновения которых расплывшиеся чернила снова становятся буквами...

ух ты!! Не знаю, к кому обращено, но я идею поймала:))) Попробую...
Кстати, впервые слышу об этом ритуале. Обычно реке рекомендуется выговариваться о том, что мучает..
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#7 написал: ZelD
Сегодня, 08:34
0
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Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 174
Напомнило притчу, или как она называется, не знаю: взмолился мужик богу: "Господи, как же тяжело мне жить на этом свете!" И ночью во сне к нему приходит Бог, и говорит-"Что, тяжело тебе? Но каждый несет свой крест." На что мужик отвечает-"Знаю, но мой уж слишком тяжел, можно мне другой?" - Ладно, отвечает Бог, раз хочешь другой-выбирай! Глядит мужик, крестов множество -больших, и поменьше, и всяких-разных. Выбрал он самый маленький, самый крохотный и говорит-"Вот этот будет мой!" На что господь отвечает-"Так это твой и есть..."
За историю плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
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