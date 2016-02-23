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Истории из жизни

Сила деревенской магии

На днях в разговоре подруга сказала вскользь: «В наше время каждый мнит себя магом, привороты-порчи-заговоры…Раньше ничего этого не было и хорошо было!» А я в ответ рассказала ей свою историю, историю нашей семьи. А потом решила и тут написать.

Деревенская магия была всегда, даже пострашнее сегодняшней.
Магичили люди всегда, даже сто лет назад, даже (или особенно) в глухих деревнях. Это ощутил на себе наш род, возможно, из-за этой истории он и прервался…

Мой папа родом из Сибири, из маленького села. Много лет назад его родители, мои бабушка Таня и дедушка Гриша, познакомились (дед был не местный, приехал туда жить и работать в колхозе) и полюбили друг друга. Рассказывала моя бабушка.
Гриша был завидным женихом, и девушки увивались за ним толпой. А Таня не красавица вовсе. Но они быстро поженились, жили ладно. Хороший дом, хозяйство, оба работали в колхозе с утра до вечера, а вечером Гриша бежал за билетами в кино, как только там были сеансы. Не ведая усталости, они с Таней после рабочего дня на крыльях любви летели на фильм, потом домой.
Всё нес в дом, заботился о любимой жене. Родились один за другим двое сыновей. Их семья была очень крепкой, а люди завидовали так, что даже в глаза спрашивали: «Гриша, да что ты в ней нашел?» или: «Таня, ты ж не красавица, за что он тебя любит так?». Они пожимали плечами, обнимались и ни о чем плохом не думали.

Когда детки чуть подросли, Таня стала замечать странные вещи. То вывернутая наизнанку змеиная шкурка с намотанными на неё нитками под дверью валяется (а Татьяна была чистюлей, ни соринки лишней даже за порогом), то клок шерсти с иголками на ступеньках дома, то странные веревочки навязаны на ограду… Она не задумывалась особо, просто собирала, снимала всё и выкидывала в мусор. Делала она это голыми руками и не сжигала, конечно, как стоило бы в таких случаях. Но она даже не думала, что это может иметь отношение к чему-то магическому, недоброму. А спустя время Гришу как подменили. Он стал злиться, выпивать, уходил из дома. Говорил ей, что когда он дома, видеть её не может, прямо надоела – сил нет, убить готов, а как уходит – тянет его домой обратно, любит всей душой. Оттого и напивался. А дальше – больше. Стал безумно ревновать Таню на голом месте. Ему везде мерещились мужики. Вышла из хаты в огород и вернулась через 10 минут – с кем-то уже там успела, прямо на грядках… и так далее. Потом у них умерла новорожденная доченька. И он как с цепи сорвался, бросаться с кулаками начал. С топором. Таня с сыновьями, уже подростками, убегала прятаться по соседям.
Однажды он изрубил-искромсал все её вещи, чтоб из дома никуда к мужикам не уходила, как ему мерещилось. Добрые люди подсказали ей, что кто-то что-то сделал, но обратиться за помощью было не к кому, церковь в селе отсутствовала тоже, такие были времена, что делать, Таня не знала… То есть, колдовали-то все понемногу, но таились. И было непонятно, кому это надо было и зачем. Просто разрушить семью, не пытаясь отбить мужика или приворожить.

И вот однажды, когда он чуть не убил её на глазах у детей, которые старались закрыть её собой, она решила, что совместной жизни не будет. Гриша был против, но сыновья встали стеной, и он уехал обратно, к себе в родной город. Там практически сразу его парализовало. Тане сообщили об этом, но она так устала от него и уже не могла видеть мужа, что не поехала ухаживать, и через непродолжительное время Гриша скончался.

Всю жизнь Татьяна прожила одна, растила детей, потом они о ней заботились. У младшего сына грустная судьба – он в юности ещё стал инвалидом, с трудом ходил, но в целом прожил около 50-ти лет, даже карьеру сделал, хотя не завел семью, да и под конец уже помутился рассудком и умер плохо. Кстати, стал инвалидом он после случая, когда они с друзьями, ещё детьми, дразнили местного деревенского хромого, а он обозлился и крикнул на них, мол, сами такими будете, проклял одним словом. На следующий день дядя, прыгнув в реку, повредил ногу и хромал до конца жизни. Таня же дожила до 83 лет, похоронив сына, мучаясь, зовя смерти.

Папа мой (старший сын) жив, но он тоже инвалид, по онкологии. И на этом род нашей семьи, фамилии, прерывается. У папы три дочери, все замужем и все сменили фамилию. Мама, носительница той же фамилии, умерла в 62 года.
Я вот только проанализировала, что, возможно, из-за тех магических атак род и прекратил свое существование. Что скажете?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26 by TalishaПросмотров: 868Комментарии: 20
+18

Ключевые слова: Деревенская магия деревня порча род порча на семью колдовство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:30
+6
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3162|0)
Публикаций: 314
Комментариев: 1 842
Вы правильно думаете, Талиша. Очень жаль. Моя семья столкнулась с подобным. Мама увела мужчину из семьи. Бывшая его жена порчей хотела убить мою мать. Я писала об этом здесь. Но моя бабушка вовремя подоспела - маму спасли, но наш род тоже оборвался. У тети - девочка, у мамы - я и еще две сестры от отчима. Мы с моим молодым человеком ребенка не можем никак, хотя мне прочили сына. Младшая сестра оторви и выброси живет - ничего сделать не можем. В общем, вот так... Но здесь и вина моей матери - не стоило разрывать отношения, какими бы они ни были - это тоже отразилось на всей семье.
Мама с отчимом сейчас не живет. Он хромает, болеет, весь почернел. Но он сам по себе человек злой, мы от него много хлебнули.
Когда магия сильная - ее до конца не искоренишь. Самая сильная разрушающая сила - ненависть и зависть, они как отрава - заходят глубоко в корни. Основное-то можно подчистить исправить, но яд все равно останется.

Пока люди завидуют, ненавидят и прочие нелицеприятные вещи - порчи будут существовать. Зависть - есть порча. Тем, кто это сделал, воздалось вдвойне. Бог все видит.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Talisha
Сегодня, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (1219|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
Цитата: Lynx
Вы правильно думаете, Талиша. Очень жаль. Моя семья столкнулась с подобным. Мама увела мужчину из семьи. Бывшая его жена порчей хотела убить мою мать. Я писала об этом здесь. Но моя бабушка вовремя подоспела - маму спасли, но наш род тоже оборвался. У тети - девочка, у мамы - я и еще две сестры от отчима. Мы с моим молодым человеком ребенка не можем никак, хотя мне прочили сына. Младшая сестра оторви и выброси живет - ничего сделать не можем. В общем, вот так... Но здесь и вина моей матери - не стоило разрывать отношения, какими бы они ни были - это тоже отразилось на всей семье.
Мама с отчимом сейчас не живет. Он хромает, болеет, весь почернел. Но он сам по себе человек злой, мы от него много хлебнули.
Когда магия сильная - ее до конца не искоренишь. Самая сильная разрушающая сила - ненависть и зависть, они как отрава - заходят глубоко в корни. Основное-то можно подчистить исправить, но яд все равно останется.

Пока люди завидуют, ненавидят и прочие нелицеприятные вещи - порчи будут существовать. Зависть - есть порча. Тем, кто это сделал, воздалось вдвойне. Бог все видит.

Ох, и чего ж людям не живется своей жизнью... Тяжелые это вещи.
Я сейчас собираюсь делать отчитку рода, уже представляю, с чем придется столкнуться... Но сделать надо
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: elche27
Сегодня, 14:33
-1
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Публикаций: 281
Комментариев: 5 351
Цитата: Talisha
Я сейчас собираюсь делать отчитку рода

О_о ни хрена се! Автор, а по воде Вы, часом, не ходите?
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#4 написал: Talisha
Сегодня, 14:35
0
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
Цитата: elche27
Цитата: Talisha
Я сейчас собираюсь делать отчитку рода

О_о ни хрена се! Автор, а по воде Вы, часом, не ходите?

Очень странный вопрос.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#5 написал: elche27
Сегодня, 14:43
-4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 281
Комментариев: 5 351
Цитата: Talisha
Очень странный вопрос.

Почему?) Мне кажется, что с Вашими сверхспособностями этот вопрос для Вас должен быть столь же тривиальным, как вопросы о том, что Вы ели сегодня на обед)
А что Вы ещё умеете делать, ну, помимо того, что делаете чистку Ваших поколений, если не секрет, конечно)
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#6 написал: Talisha
Сегодня, 15:01
+1
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Репутация: (1219|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
Цитата: elche27
Цитата: Talisha
Очень странный вопрос.

Почему?) Мне кажется, что с Вашими сверхспособностями этот вопрос для Вас должен быть столь же тривиальным, как вопросы о том, что Вы ели сегодня на обед)
А что Вы ещё умеете делать, ну, помимо того, что делаете чистку Ваших поколений, если не секрет, конечно)

Вы просто поинтересуйтесь темой отчитки сначала - делать это может любой человек, который заинтересован рулить своей жизнью самостоятельно, не перекладывая ни на кого ответственность. Чистить род и родовые программы настоятельно рекомендуется даже. Молитва - разве это для сверхлюдей?:)))) Ну, а мои сверхспособности пусть останутся при мне:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#7 написал: elche27
Сегодня, 15:09
-3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 281
Комментариев: 5 351
Цитата: Talisha
Вы просто сначала поинтересуйтесь темой отчитки сначала - делать это может любой человек, который заинтересован рулить своей жизнью самостоятельно, не перекладывая ни на кого ответственность. Чистить род и родовые программы настоятельно рекомендуется даже. Ну, а мои сверхспособности пусть останутся при мне:)

Так Вы делаете отчитку или всё-таки чистку?) Просто отчитка для меня сразу с покойниками ассоциируется. Вы там аккуратней отчитывайте, а то можно увлечься, знаете ли...)))
А вообще, расскажите мне, пожалуйста, как специалист дилетанту, помогает отчитка-то? Ну, или чистка.
И что? Прям вот так встал, волосы распустил, браслеты с кольцами с себя снял, свечу зажег, слова пробормотал и всё! Сразу деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин?! И плюсы в карму. Или как это происходит? Мне просто интересно...
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#8 написал: Talisha
Сегодня, 15:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1219|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
Цитата: elche27
Цитата: Talisha
Вы просто сначала поинтересуйтесь темой отчитки сначала - делать это может любой человек, который заинтересован рулить своей жизнью самостоятельно, не перекладывая ни на кого ответственность. Чистить род и родовые программы настоятельно рекомендуется даже. Ну, а мои сверхспособности пусть останутся при мне:)

Так Вы делаете отчитку или всё-таки чистку?) Просто отчитка для меня сразу с покойниками ассоциируется. Вы там аккуратней отчитывайте, а то можно увлечься, знаете ли...)))
А вообще, расскажите мне, пожалуйста, как специалист дилетанту, помогает отчитка-то? Ну, или чистка.
И что? Прям вот так встал, волосы распустил, браслеты с кольцами с себя снял, свечу зажег, слова пробормотал и всё! Сразу деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин?! И плюсы в карму. Или как это происходит? Мне просто интересно...

Пока могу только сказать, что результаты других людей вдохновили. О своих скажу, когда они будут. Ритуал называется именно отчитка, ну а ассоциации у всех разные, хотя предки и есть покойники, разве нет? Это чтение (читка. Следовательно, отчитка - означает отмаливание) молитвы на каждого предка. Можно, конечно, стоя и с распущенными волосами, но необязательно.:)))))Работает это, как чистка, результат виден очень быстро, начинает жизнь и вправду меняться, потому что перестают довлеть негативные программы рода и т.п. Но процесс это долгий, не менее 2-3 часов (делается до седьмого колена) и лишь первый шаг в этом направлении.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 15:45
+6
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 0
Комментариев: 516
Инстинкт продолжения рода толкает мужчин на разные вещи, они за сиюминутное удовольствие ( от силы минуты три bowtie ) иногда платят потом всю жизнь.., это тааак глупо, как мы еще до сих пор не вымерли ,учитывая ,что бОльшая часть власти принадлежит мужчинам?


автор, вам скажу,что я верю в силу молитвы, и вы не слушайте никого и верьте, потому что не может ваша семья так долго расплачитваться за чужую зависть и глупость.Желаю вам добра.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:51
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 138
А мне кажется, что истрия самая обычная. Никто сладко и сахарно не живёт. Легче на магию и порчу свалить. И таких мужчин видели, да, поначалу душки, а потом… И люди и болеют, и умирают. Всё естественно
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#11 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 16:37
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 65
Цитата: зелёное яблочко
А мне кажется, что истрия самая обычная. Никто сладко и сахарно не живёт. Легче на магию и порчу свалить. И таких мужчин видели, да, поначалу душки, а потом… И люди и болеют, и умирают. Всё естественно


Вот кстати да, согласна. Таких историй вокруг немерено. Даже в моей семье. Мою кресную муж до и после свадьбы на руках носил, пылинки сдавал и прочее. А потом начал ревновать, обзывать, запил. В общем, спустя 25 лет брака развелись они официально, но все еще живут вместе как кошка с собакой. И у двоюродной бабушки моей та же история. Вот что это, порча деревенская?
Зарегистрирован: 14.10.2016
#12 написал: Тролль12
Сегодня, 17:18
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 12
Цитата: Космонасть
Инстинкт продолжения рода толкает мужчин на разные вещи, они за сиюминутное удовольствие ( от силы минуты три bowtie ) иногда платят потом всю жизнь.., это тааак глупо, как мы еще до сих пор не вымерли ,учитывая ,что бОльшая часть власти принадлежит мужчинам?


автор, вам скажу,что я верю в силу молитвы, и вы не слушайте никого и верьте, потому что не может ваша семья так долго расплачитваться за чужую зависть и глупость.Желаю вам добра.

Полностью поддерживаю!
Зарегистрирован: 21.01.2018
#13 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 17:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 77
За историю плюс.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#14 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 17:37
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1984|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 442
Есть завистники, которым неймется от чужего счастья, извели мужика. Но в том, что в роду только девочки, не вижу ничего плохого. Род это не фамилия, а потомки, и он не прерывается.
У меня есть знакомые, красавица жена, заботливый муж работящий, и 7 дочерей. Жене 47 лет, но она выглядит моложе, уже внуки есть, и никаких горестей, кроме отсутствия сыновей. И мне кажется, что они страдают ерундой, вместо того, чтобы жить и радоваться, что любят друг друга столько лет, а те, кто им говорит иначе, просто завидуют.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#15 написал: Asheera
Сегодня, 17:37
+1
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 229
Talisha, ужасная история, самое противное, такое случается слишком часто, и прогрессивный 21 век ничего не изменил.
В роду по матери у меня тоже мужчин не осталось.
Я знаю, что отчитать весь род может только ушедший в монастырь аскет, разве можно это сделать "в миру"?
Зарегистрирован: 29.10.2016
#16 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:02
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1984|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 442
Цитата: Lynx
Вы правильно думаете, Талиша. Очень жаль. Моя семья столкнулась с подобным. Мама увела мужчину из семьи. Бывшая его жена порчей хотела убить мою мать. Я писала об этом здесь. Но моя бабушка вовремя подоспела - маму спасли, но наш род тоже оборвался. У тети - девочка, у мамы - я и еще две сестры от отчима. Мы с моим молодым человеком ребенка не можем никак, хотя мне прочили сына. Младшая сестра оторви и выброси живет - ничего сделать не можем. В общем, вот так... Но здесь и вина моей матери - не стоило разрывать отношения, какими бы они ни были - это тоже отразилось на всей семье.
Мама с отчимом сейчас не живет. Он хромает, болеет, весь почернел. Но он сам по себе человек злой, мы от него много хлебнули.
Когда магия сильная - ее до конца не искоренишь. Самая сильная разрушающая сила - ненависть и зависть, они как отрава - заходят глубоко в корни. Основное-то можно подчистить исправить, но яд все равно останется.

Пока люди завидуют, ненавидят и прочие нелицеприятные вещи - порчи будут существовать. Зависть - есть порча. Тем, кто это сделал, воздалось вдвойне. Бог все видит.

Бывшая жена не понимала, какого это жить с человеком, который её разлюбил, и что ничего как прежде уже не будет. По своему опыту скажу, разлюбил, так вали, только помогай детям. Но когда разлюбил, но уходить не торопится, тут врёт, там врёт, пить начинает, обвинять не за что, лишь бы с себя ответственность снять, это никуда не годится. Милая, твоя мама тебя родила, умницу красавицу, это точно не родовое "проклятие," это счастье для родителей и мужа твоего.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#17 написал: Ni.m.fa
Сегодня, 18:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Я все таки считаю, что порча имела место быть. Сделали из за банальной зависти. Вам нужно ее попробовать снять, либо, если очень старое, чистками (есть много способов, говорят, самые действенные отливки). Не оставляйте это так просто, вдруг останется с вами по роду. За историю плюс.
Зарегистрирован: 3.05.2014
#18 написал: DRUID
Сегодня, 18:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 39
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: Lynx
Вы правильно думаете, Талиша. Очень жаль. Моя семья столкнулась с подобным. Мама увела мужчину из семьи. Бывшая его жена порчей хотела убить мою мать. Я писала об этом здесь. Но моя бабушка вовремя подоспела - маму спасли, но наш род тоже оборвался. У тети - девочка, у мамы - я и еще две сестры от отчима. Мы с моим молодым человеком ребенка не можем никак, хотя мне прочили сына. Младшая сестра оторви и выброси живет - ничего сделать не можем. В общем, вот так... Но здесь и вина моей матери - не стоило разрывать отношения, какими бы они ни были - это тоже отразилось на всей семье.
Мама с отчимом сейчас не живет. Он хромает, болеет, весь почернел. Но он сам по себе человек злой, мы от него много хлебнули.
Когда магия сильная - ее до конца не искоренишь. Самая сильная разрушающая сила - ненависть и зависть, они как отрава - заходят глубоко в корни. Основное-то можно подчистить исправить, но яд все равно останется.

Пока люди завидуют, ненавидят и прочие нелицеприятные вещи - порчи будут существовать. Зависть - есть порча. Тем, кто это сделал, воздалось вдвойне. Бог все видит.

Бывшая жена не понимала, какого это жить с человеком, который её разлюбил, и что ничего как прежде уже не будет. По своему опыту скажу, разлюбил, так вали, только помогай детям. Но когда разлюбил, но уходить не торопится, тут врёт, там врёт, пить начинает, обвинять не за что, лишь бы с себя ответственность снять, это никуда не годится. Милая, твоя мама тебя родила, умницу красавицу, это точно не родовое "проклятие," это счастье для родителей и мужа твоего.

Как Вы верно подметили, что родить дочь это не прерывание рода и не проклятье, а самое настоящее счастье.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#19 написал: Talisha
Сегодня, 20:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1219|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
Цитата: Серебряная пуля
Есть завистники, которым неймется от чужего счастья, извели мужика. Но в том, что в роду только девочки, не вижу ничего плохого. Род это не фамилия, а потомки, и он не прерывается.
У меня есть знакомые, красавица жена, заботливый муж работящий, и 7 дочерей. Жене 47 лет, но она выглядит моложе, уже внуки есть, и никаких горестей, кроме отсутствия сыновей. И мне кажется, что они страдают ерундой, вместо того, чтобы жить и радоваться, что любят друг друга столько лет, а те, кто им говорит иначе, просто завидуют.
Истории плюс.

Это верно, главное лад в семье и любовь!
Просто я имела в виду именно фамилию. Но это и правда не так важно. Я вот мечтаю о дочке...но три сына:)))

Цитата: Asheera
Talisha, ужасная история, самое противное, такое случается слишком часто, и прогрессивный 21 век ничего не изменил.
В роду по матери у меня тоже мужчин не осталось.
Я знаю, что отчитать весь род может только ушедший в монастырь аскет, разве можно это сделать "в миру"?

Всё возможно. Традиций много и много правил в каждой из них. Я буду очень стараться.

Цитата: Ni.m.fa
Я все таки считаю, что порча имела место быть. Сделали из за банальной зависти. Вам нужно ее попробовать снять, либо, если очень старое, чистками (есть много способов, говорят, самые действенные отливки). Не оставляйте это так просто, вдруг останется с вами по роду. За историю плюс.

У меня ощущение, что всё уже закончилось В процессе отчитки и узнаю. Спасибо большое!

Цитата: DRUID

Как Вы верно подметили, что родить дочь это не прерывание рода и не проклятье, а самое настоящее счастье.

Согласна на все сто!! Это благословение. Женская сила способна на многое, спасать и исцелять, очищать и восстанавливать.

Просто папа сетует, что фамилия не продолжится. Все ветки оборвались.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#20 написал: просто Вася
Сегодня, 20:12
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Комментариев: 3 206
Полностью поддержу Серебряная пуля. Танюша, хорошо написала, молодец!
Тоже хотела сказать за "прерывание рода", если есть дети и внуки, то род продолжается и фамилия здесь не причём. Гадать, что это было на самом деле, не буду. Трудно судить, когда не видел своими глазами, как все складывалось.

Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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