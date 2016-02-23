Сила деревенской магии

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26

Talisha Просмотров: 868 Комментарии: 20 +18 Сегодня, 13:26 by

На днях в разговоре подруга сказала вскользь: «В наше время каждый мнит себя магом, привороты-порчи-заговоры…Раньше ничего этого не было и хорошо было!» А я в ответ рассказала ей свою историю, историю нашей семьи. А потом решила и тут написать.Деревенская магия была всегда, даже пострашнее сегодняшней.Магичили люди всегда, даже сто лет назад, даже (или особенно) в глухих деревнях. Это ощутил на себе наш род, возможно, из-за этой истории он и прервался…Мой папа родом из Сибири, из маленького села. Много лет назад его родители, мои бабушка Таня и дедушка Гриша, познакомились (дед был не местный, приехал туда жить и работать в колхозе) и полюбили друг друга. Рассказывала моя бабушка.Гриша был завидным женихом, и девушки увивались за ним толпой. А Таня не красавица вовсе. Но они быстро поженились, жили ладно. Хороший дом, хозяйство, оба работали в колхозе с утра до вечера, а вечером Гриша бежал за билетами в кино, как только там были сеансы. Не ведая усталости, они с Таней после рабочего дня на крыльях любви летели на фильм, потом домой.Всё нес в дом, заботился о любимой жене. Родились один за другим двое сыновей. Их семья была очень крепкой, а люди завидовали так, что даже в глаза спрашивали: «Гриша, да что ты в ней нашел?» или: «Таня, ты ж не красавица, за что он тебя любит так?». Они пожимали плечами, обнимались и ни о чем плохом не думали.Когда детки чуть подросли, Таня стала замечать странные вещи. То вывернутая наизнанку змеиная шкурка с намотанными на неё нитками под дверью валяется (а Татьяна была чистюлей, ни соринки лишней даже за порогом), то клок шерсти с иголками на ступеньках дома, то странные веревочки навязаны на ограду… Она не задумывалась особо, просто собирала, снимала всё и выкидывала в мусор. Делала она это голыми руками и не сжигала, конечно, как стоило бы в таких случаях. Но она даже не думала, что это может иметь отношение к чему-то магическому, недоброму. А спустя время Гришу как подменили. Он стал злиться, выпивать, уходил из дома. Говорил ей, что когда он дома, видеть её не может, прямо надоела – сил нет, убить готов, а как уходит – тянет его домой обратно, любит всей душой. Оттого и напивался. А дальше – больше. Стал безумно ревновать Таню на голом месте. Ему везде мерещились мужики. Вышла из хаты в огород и вернулась через 10 минут – с кем-то уже там успела, прямо на грядках… и так далее. Потом у них умерла новорожденная доченька. И он как с цепи сорвался, бросаться с кулаками начал. С топором. Таня с сыновьями, уже подростками, убегала прятаться по соседям.Однажды он изрубил-искромсал все её вещи, чтоб из дома никуда к мужикам не уходила, как ему мерещилось. Добрые люди подсказали ей, что кто-то что-то сделал, но обратиться за помощью было не к кому, церковь в селе отсутствовала тоже, такие были времена, что делать, Таня не знала… То есть, колдовали-то все понемногу, но таились. И было непонятно, кому это надо было и зачем. Просто разрушить семью, не пытаясь отбить мужика или приворожить.И вот однажды, когда он чуть не убил её на глазах у детей, которые старались закрыть её собой, она решила, что совместной жизни не будет. Гриша был против, но сыновья встали стеной, и он уехал обратно, к себе в родной город. Там практически сразу его парализовало. Тане сообщили об этом, но она так устала от него и уже не могла видеть мужа, что не поехала ухаживать, и через непродолжительное время Гриша скончался.Всю жизнь Татьяна прожила одна, растила детей, потом они о ней заботились. У младшего сына грустная судьба – он в юности ещё стал инвалидом, с трудом ходил, но в целом прожил около 50-ти лет, даже карьеру сделал, хотя не завел семью, да и под конец уже помутился рассудком и умер плохо. Кстати, стал инвалидом он после случая, когда они с друзьями, ещё детьми, дразнили местного деревенского хромого, а он обозлился и крикнул на них, мол, сами такими будете, проклял одним словом. На следующий день дядя, прыгнув в реку, повредил ногу и хромал до конца жизни. Таня же дожила до 83 лет, похоронив сына, мучаясь, зовя смерти.Папа мой (старший сын) жив, но он тоже инвалид, по онкологии. И на этом род нашей семьи, фамилии, прерывается. У папы три дочери, все замужем и все сменили фамилию. Мама, носительница той же фамилии, умерла в 62 года.Я вот только проанализировала, что, возможно, из-за тех магических атак род и прекратил свое существование. Что скажете?

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