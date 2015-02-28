Реальная история из моей жизни

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:25

Marina Komogorova Просмотров: 701 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 11:25 by

Совсем недавно, 2 января этого года, погиб мой 86-летний прадедушка. Когда я узнала об этом, я очень долго была в депрессии, но старалась не подавать виду, что что-то случилось.Буквально через несколько дней после происшествия мне начали сниться странные сны. В них ко мне приходил прадедушка и предупреждал об опасности, о том, что я тоже скоро могу погибнуть. От таких снов я просыпалась в холодном поту. И, как я успела заметить, я всегда просыпалась в одно и тоже время, в 3 часа ночи. Всё это снилось мне на протяжении трёх дней, а потом всё, как будто ничего этого и не было.Но когда мы приехали в Ханты-Мансийск от моей бабушки, стали происходить странные вещи. Так как у меня всё ещё были каникулы, а тренировки были только утром, я была практически весь день дома одна. И когда я была одна, чаще всего я сидела на кухне и смотрела сериалы. И пока я спокойно сидела и никому не мешала, происходили следующие вещи: то чайник сам включится в тот момент, когда в нём нет воды, то газ включится, то кран с горячей водой, холодильник сам откроется, магниты по комнате пролетят… от этого всего мне было очень даже страшно.Один раз, когда я пошла на тренировку, я переходила нерегулируемый пешеходный переход, как всегда остановилась посмотреть на право и налево, машин нет, можно идти. Однако в последний момент, перед тем, как я хотела сделать шаг вперёд, зазвонил телефон. Прадедушка!? Это был номер моего прадедушки! Я взяла телефон и уже было хотела ответить, как вдруг предо мной на всей скорости пронеслась машина, а телефон уже не звонил. Всё это произошло так быстро, что я почти ничего не поняла, я просто была в шоке от одного-единственного размышления, которое не покидает меня и на сей день. Выходит, что прадедушка спас меня?Я до сих пор не знаю, что это было. Возможно, простое совпадение, а возможно, мой прадедушка настолько сильно меня любил, в чём я никогда не сомневалась, что спас меня, будучи мёртвым.

Ключевые слова: Прадедушка смерть спасение странность машина авторская история

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