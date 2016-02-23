Немного мистики из леса

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Avnikif Просмотров: 276 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 11:54 by

Есть у нас в Томской области такое место как Звездный или Дызвёздный ключ. Это памятник природы и поистине уникальное место. Минеральная вода уже несколько тысячелетий бьёт из-под земли и стекает к реке по красивым, почти что ровным ступеням, которые сама и создала. Вода просто чудесная на вкус.Конечно, весь город знает об этом месте, и, наверное, ни одного человека нет здесь, кто хотя бы разок там не побывал. К самому ключу есть, понятное дело, тропа. Думаю, вы уже поняли, что я клоню к тому, что народу тут бывает приличное количество хоть летом, хоть зимой. Кстати, зимой ключ не замерзает. Но, тем не менее (и это вызывает несомненную гордость), ничего вокруг не загажено, лес чистый, весь мусор отдыхающие увозят с собой. Словом, шикарнейшее место для культурного отдыха на природе.Отправились и мы туда (как некоторые уже знают, мы переехали недавно, и место это было новым для нас). Съехали с трассы, оставили машину на полевой дороге, там все так делают. Это было воскресенье, поэтому людей было довольно много. До самого ключа ещё нужно было идти километра 2 от места, где мы оставили машину. Вдоль реки расположились отдыхающие: шашлыки, игры в бадминтон, песни под гитару. День солнечный, ранняя осень, поэтому воздух уже прохладный.Некоторые, подобно нам, тоже шли на ключ, в основном все несли различную пустую тару, чтобы набрать этой прекрасной воды.Но, несмотря на достаточно большое скопление людей, человек, наверное, 10 в общей сложности (чтобы вы понимали, у нас если в подобных местах человек 10-15 рассредоточены по местности, то это считается очень людно), вокруг ощущалось, что лес всё же не порабощён человеком. И, пока мы шли, мне всё думалось о том, что лесной хозяин этих мест просто позволил великодушно нам всем сюда ходить и проводить здесь время. Многовековые деревья обступали тропу, несколько шагов в сторону - и ты попадаешь в настоящую тайгу.До ключа мы дошли без каких-либо приключений, тропа натоптанная, даже не пришлось обувать резиновые сапоги. Кроме того, вместе с нами шли ещё люди, и несколько шедших обратно нам тоже повстречалось. На самом ключе народ немного суетился, воду набирали, фотографировались и прочее. Мы тоже посуетились, повосхищались, сделали несколько снимков.Да и направились обратно. Солнце ещё светило ярко, но клонилось уже к закату.На обратном пути нам на встречу прошли два парня, мы шли потихоньку, беззаботно болтая. Когда мы практически достигли конца тропы (буквально метров 200, и начиналась полевая дорога, рядом река, люди и так далее), муж остановился и отошел немного в строну, в лес. Естественно, я за ним. Это нечто мы увидели практически на тропе, в паре шагов от неё. Надо заметить, что именно в этом месте тропа делает поворот, а потом ещё один перед выходом к реке, и поэтому получается такой своеобразный крюк, где не просматривается дорожка ни впереди, ни сзади.Так вот, нашему взору предстало следующее: небольшая, практически идеально круглая чаша из земли (не углубление в земле, а выдающаяся над ней сантиметров на 50 своеобразная чаша). Эта чаша поросла яркой зелёной травой, и по её каёмке росли длинные и тонкие молодые берёзки и несколько сосен, это немного похоже на забор или частокол. Внутри эта чаша оказалась несколько глубже, чем казалась со стороны. На её дне была всё такая же изумрудно-зелёная трава и мягкий красивый мох-звёздочка (это я его так называю, не знаю, как уж его правильно называть, но на самом деле такой мох растёт только высоко в горах, и было совсем немыслимо видеть его тут, на равнине, да ещё и внутри такой непонятной конструкции). Выглядело всё это поистине впечатляюще. Мы как завороженные встали вплотную и разглядывали это. Меня очень тянуло и манило залезть в эту чашу и сделать внутри несколько снимков, мне почему-то казалось, что если я влезу туда, то там будет очень хорошо и можно будет даже там прилечь и классно отдохнуть. Муж также говорит, что это какая-то интересная штука и прикольно было бы в неё залезть, и странно, что на пути туда мы её не заметили.В общем, навострилась я залезть туда, но внезапно, просто как обухом по голове, я вспомнила не так давно прочитанную мной историю. И там как раз повествовалось о чём-то похожем. Воспоминание меня очень быстро отрезвило, и я, схватив мужа за руку, оттащила его от этого нечто. Он не понял такой поспешности, но послушался меня, и мы быстро пошли к реке и людям. Хотя я при такой спешке всё-таки успела сделать один снимок этой чаши.Пока шли до машины, я рассказала мужу, что меня насторожило - почему эта чаша мне показалась опасной. На каком-то ресурсе (не то группа во "Вконтакте", не то тематический сайт. Я искала потом эту историю и вообще любую информацию и так и не нашла, к сожалению) я прочитала рассказ под названием "Ведьмин круг". Помню, ещё удивлялась, потому что знаю, что ведьмиными кругами называют круги из грибов в лесу. А рассказчица ведьминым кругом называла нечто похожее, что и нам повстречалось. Коротко: женщина гуляла в лесу с двумя собаками, лес был для неё отлично знаком, и внезапно на своём пути она встретила это нечто, по описанию очень похожее на нашу чашу. Ей тоже захотелось пробраться вовнутрь, что она и попыталась сделать, но её собаки буквально кинулись на неё и стали оттаскивать за штанину, да так, что аж эту самую штанину разорвали. Она очнулась от морока и поспешила удалиться. Ни до, ни после она не видела больше эту чашу. Также она пыталась что-то раскопать об этом в Интернете, но, вроде как, ничего не обнаружила, а вот какая-то бабуля ей рассказала, что это что-то типа ведьминого круга, и по преданиям, если в эту чашу зайти, то пропадёшь и не в смысле исчезнешь, а сгоришь как свечка, то есть домой-то вернёшься, а начнёшь болеть, чахнуть, будут происходить всякие гадкие неприятности. И не избавиться от этого никак, пока не умрёшь, а умрёшь очень быстро.Вот что рассказала я мужу, пока шли до машины. Ещё попутно мы вспомнили, что пока там были, не слышали людей совсем, как-будто нету никого, а по дороге туда было прекрасно слышно, как у реки громко разговаривают, поют и бог весть что ещё делают.Пришли мы к машине без приключений, да и уже нам стало поспокойней, как-никак не одни уже, да и ушли достаточно далеко, как нам тогда казалось, от этого места. Перед тем как уехать, мы решили покурить и погуглить насчёт всей этой истории. Деревня примерно в 5 километрах оттуда, поэтому связь в полном объёме там есть. Достала я телефон, смотрю - 3G шкала полная. Открываю браузер, набираю "ведьмины круги", нажимаю поиск, связь полностью пропадает. Закрываю браузер - связь появляется. Так несколько раз. Пробовала в поиске забить любое другое слово, не касающееся этой ситуации, связь на месте, всё находится и читается.Короче, не получилось вообще ничего у нас найти. Тут уж мы решили, что, видимо, надо сваливать побыстрее. Докурили как раз. Но не тут-то было! Машина начала буксовать и ни с места! Как так-то?! Рядом стоит куча таких же пузотёрок, как и наша, никто и не подумал даже чуть-чуть побуксовать не то что намертво засесть. Там не было никакой грязи, как после дождей, каких-то непроходимых буреломов и прочего. Ну, тут, конечно, что греха таить, мы испугались. Это как-то ощущалось, что нас что-то держит.Ну, в общем, всячески мы пытаемся выехать, тачка просто ни с места. Люди, что вокруг были, всем миром нам помогали: и своими машинами тянули, и толкали всей толпой. Порвали несколько тросов, даже УАЗик не смог нас вытянуть. Часа, наверное, 2-3 буксовали. Уже стемнело. Народ отчаялся нам помочь, и все как-то помаленьку разъехались. Остались мы вдвоём в тёмном лесу. Мы, конечно, панике не предавались, но было очень стрёмно и лично мне - страшно.Делать нечего, закрыли машину и по трассе пошли в деревню за трактором. Нашли. И вот он-то на жёсткой сцепке нас вытянул.Мы были просто несказанно счастливы. А то я уже думала идти делать карманным ножом осиновые колья, чтобы ночью отбиваться от хрен знает кого. Мужика на тракторе мы поблагодарили, дали немного денежек за беспокойство и без промедлений помчались домой.Уже дома я посмотрела фото и просто офигела. Нет на фотке не было каких-то чудищ, теней и прочего. На фотке не было этой самой чаши. Ничего примечательного, просто лес. Вот как так?Фото привожу здесь:Спасибо той женщине и её истории, за то что я вовремя смогла распознать нечто странное. Очень жаль, что я найти так и не могу эту историю.

Ключевые слова: Тайга лес ведьмины круги ловушка авторская история

Другие, подобные истории: