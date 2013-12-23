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Истории из жизни

Таёжная жуть

Если в общих чертах, случай такой: в конце 90-х поехали на базу отдыха одного предприятия. Примерно 85 километров Красноярским морем от Шумихи, попасть туда можно только по воде. Теоретически, возможно добраться и тайгой, но это километров 30 от ближайшей небольшой деревеньки, а тайга там почти нехоженая, непролазная.

Было нас человек восемь, в том числе трое приезжих – москвич и два иностранца. Плыли на «Метеоре», специально под эти нужды закрепленном для обслуживания базы. Ходу туда около трех часов, по пути еще заходили в Бирюсинский залив, поснимать разные виды.

Прибыли, разместились. Там большой деревянный дом на три крыльца, всего может устроиться на отдых до двадцати гостей. Рядом застекленный сарайчик с длинным столом, где обедают в ненастье. Метрах в двадцати – избушка смотрителя, живет там один, занимается по хозяйству, кормит и обихаживает отдыхающих. Есть еще вкопанный на пригорке над самым заливом столик поменьше и скамейки при нем.

Таёжная жуть


Это все – на небольшой поляне, за которой резкий подъем в гору, заросшую вековою тайгой. Место, нужно сказать, довольно угрюмое, крохотный островок цивилизации, отрезанный от мира водой и непролазным чащобным лесом. На горожан, тем более москвичей или иностранцев, такая обстановка оказывает сильное впечатление.

Первый вечер прошел спокойно, не считая того, что гости перепились и объелись разной рыбой, после чего орали песни под гитару почти до рассвета. Впрочем, ночи в это время короткие, начало июля.

Вторым днем сделали вылазку в тайгу, но далеко не уходили, только до макушки горы, взглянуть сверху на залив. Потом, – кто ловил рыбу, а кто – отправился за стол допивать, по интересам. Лично я, как почти непьющий, взял весельную лодку и погреб на середину, сделал оттуда несколько фотографий.

К вечеру этого дня небо нахмурилось, вскоре ударил сильный ливень, всем пришлось уходить с вольного воздуха в столовую, где возлияния и обжорство вспыхнули с новой силой. А и что делать в такую погоду, когда сверху лупит, как из брандспойта, а глинистый берег превратился в каток? И шагу тут не ступить. Одно хорошо – мгновенно упал в тайгу гнус и прочая летучая сволочь, которой здесь, надо сказать, в избытке.

К ночи почти все расползлись по койкам. Я остался один, только перешел за стол над заливом. Дождь кончился, но влага висела вокруг клоками тумана, цепляясь за стену тайги. Небо медленно очищалось, в разрывах яркими шляпками гвоздей блестели вбитые в небосвод звезды, да просвечивал сиротский объеденный кусок третьей четверти уходящей луны.

Я сидел и размышлял о всяком. Люблю думать ночами, ничего не мешает, и мысли ложатся в голове ровно, без разных досадных складок сомнения.

Вдруг все изменилось. Мне, прошедшему через множество нехороших ситуаций в жизни, знакомо такое ощущение: на тебя смотрят из темноты. Я подтянул под курткой и расстегнул кобуру пистолета, который тогда находился при мне постоянно. Вслушался в окружающую картину, пытаясь определить направление на угрозу. Нет, никаких посторонних звуков, кроме привычного уже монотонного голоса черного леса, да ритмичной волны залива в берег. Но взгляд был, он давил ощутимо, заставляя собирать волю в кулак.

Если бы не мирная земля и время вокруг, я бы давно предположил, что за таким взглядом последует пуля. Хотя, пуля может прилететь и на мирной земле, разные бывают стечения и случаи, а береженого – Бог бережет.
Я быстро соскользнул с лавки, занял позицию лицом к лесу, от залива подойти или стрелять незамеченным практически нельзя.

Скрипнула дверь в доме, ко мне присоединился один из наших, с охотничьим ружьем в руках. Сказал негромко: «Проснулся, что-то вокруг сильно неладно…». Спустя короткое время нас было уже трое, а потом и четверо – приезжий москвич тоже почуял изменения в природе и дрожал, как осиновый лист. Все протрезвели враз, а москвич периодически крестился и шептал: «Так и думал, добром дело не кончится, это пришли за мной…».

Ему велели заткнуться, разобрали сектора и наблюдали, ожидая развязки. Шли минуты, давление то нарастало, то слабело. Казалось, что-то движется в тайге, дугой охватывая место нашей ненадежной засады, – то приближаясь, то отступая. Но человек или зверь передвигаться лесом и в темноте с такой скоростью и бесшумно не умеют.

Продолжалось часа два. Потом небо стало светлеть рассветом, и ощущение тяжелого взгляда пропало. Осталось только чувство тревоги и желание понять, что это было. Мы расползлись по своим комнатам, досыпать.

Я задвинул дверь изнутри на засов, задернул на окне штору и решил еще какое-то время понаблюдать в небольшую щель между проемом и тканью обстановку на прилегающей территории. Было тихо, ночной ветер упал, до первых деревьев от моего окна буквально метров пятнадцать поляны, поросшей высокой, до колена, травой.

И я увидел, как по этой траве идет волна, будто перемешается длинный и тяжелый предмет двухметровой примерно длины. Но самого предмета видно не было, просто трава ложилась у него на пути, а потом поднималась вслед. Такое вот непонятное явление прошествовало мимо дома, исчезло за углом, и больше я его не наблюдал.

Днем нас забрал пришедший по договоренности теплоход. Перед отъездом мы втроем прочесали тайгу поблизости, следов человека или зверя не нашли. Москвич был рад отъезду больше всех. Он к тому еще обнаружил, что камушек-амулет, лежавший в кармане, раскололся на несколько кусочков. Сидел над теми кусочками и причитал: «Как же так, его же… хоть молотком бей…».

Вся история, если кратко, без деталей. Не выдумано ничего, есть фотографии, снятые тогда при отходе с этой гостеприимной таежной базы.

Таёжная жуть


Таёжная жуть


Таёжная жуть


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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:03
Вчера, 17:03 by Green WindПросмотров: 1 010Комментарии: 14
+29

Ключевые слова: Таёжная жуть рыбалка ружье база отдыха тайга

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:09
+4
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 048
Одна из немногих историй, в которых веришь. Вроде ничего и нет, но страшно, непонятно.
А москвич видать и не так прост. Явно что-то знает, но молчит
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:15
+6
Группа: Журналисты
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Публикаций: 413
Комментариев: 3 001
Похоже, что какое то существо типа Йети, следило за лагерем. Всё остальное всего лишь природное явление. ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: Nick.Yudin
Вчера, 17:21
+4
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Публикаций: 18
Комментариев: 197
Захватывает... все же интересно что это было. С одной стороны жалко что так и не выяснили ничего, с другой ну его нафиг) +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 17:50
+10
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Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Какая хорошая история! Так надоело читать байки про то, как тётю в детстве ночью за пятую точку укусил кто -то шерстяной и она очень испугалась, и следом восторженные комменты, что это был домовой. Плюс с удовольствием.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#5 написал: Летяга
Вчера, 17:52
+5
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 563
Вот читала я уже про подобную волну:
И я увидел, как по этой траве идет волна, будто перемешается длинный и тяжелый предмет двухметровой примерно длины. Но самого предмета видно не было, просто трава ложилась у него на пути, а потом поднималась вслед.

Причём много раз. И, возможно, даже видела 418 Но было темно и непонятно, так что я сама себе не очень в этом отношении верю.
Цитата: Сделано_в_СССР
какое то существо типа Йети

Тогда уж нескольких)) Но вообще это вариант.
Цитата: Nick.Yudin
С одной стороны жалко что так и не выяснили ничего, с другой ну его нафиг)

Для здоровья "нафиг" безусловно полезней. Но любопытство (наравне с ленью) - двигатель цивилизации))
+++
Люблю такие истории!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Евгеша
Вчера, 18:36
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 21
Я подобное видела,только листья/трава примянались в виде следов. Стало страшно,неприятно, панически. Были подростками (лет 11-12), собирали ягоду недалеко от кладбища,но не на самом. Сели с подругой по-маленькому,и тут "это" идет к нам. Мы убежали (как штаны одели на ходу?!). В силу возраста забылось почти сразу.
Зарегистрирован: 11.08.2017
#7 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:36
+4
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 975
Цитата: зелёное яблочко
Одна из немногих историй, в которых веришь. Вроде ничего и нет, но страшно, непонятно.
А москвич видать и не так прост. Явно что-то знает, но молчит

У меня такая же мысль при прочтении истории мелькнула. Нужно было серьёзно поговорить с москвичом.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#8 написал: Tigger power
Вчера, 19:38
+2
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Комментариев: 2 056
Ой, эти ночные страхи на природе прямо до мурашек, тоже чувствовала однажды нечто подобное в ночи, аж паническая атака началась ни с чего. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: conjure one
Вчера, 20:12
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3950|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 810
Вполне атмосферная история про неопознанное "природное" явление. На самом деле там был кто-то, раз все так прониклись ночным страхом. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: M717
Вчера, 21:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 705
Эх, Красноярское море...Какая ж там красотища! уже за это большой плюс. По факту ощущения ночной опасности - могли быть звери. Невидимый предмет, катящийся по траве - сугубо теоретически, какая-то разновидность смерча могла быть - холодное утро сменяло ночь, воздушные потоки что-то изобразили... А могло быть и что-то потустороннее. А постоянно живущий и здравствующий смотритель не сообщал о чем-то подобном?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#11 написал: Black Bagira
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (476|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 835
Цитата: M717
А постоянно живущий и здравствующий смотритель не сообщал о чем-то подобном?

Вот. Тоже хотела спросить-узнавали у него что нибудь? Наверное, он бы вам что нибудь рассказал,мне его даже жалко стало, как он не боится жить в таком месте и совершенно один! А про москвича,я так поняла, чего то в Москве он натворил нехорошее и ждёт расплаты... думал и здесь его нашли) Отличная история, очень понравилась и за фото отдельное спасибо! Такой девственный лес кругом стоит стеной 443

Может и правда йети, тоже про него подумала.

А... автора то здесь и нет, жаль...
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#12 написал: Nick.Yudin
Вчера, 23:07
0
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Цитата: Евгеша
Я подобное видела,только листья/трава примянались в виде следов. Стало страшно,неприятно, панически. Были подростками (лет 11-12), собирали ягоду недалеко от кладбища,но не на самом. Сели с подругой по-маленькому,и тут "это" идет к нам. Мы убежали (как штаны одели на ходу?!). В силу возраста забылось почти сразу.

В 11-12 лет и забыть такое, я бы не смог
Зарегистрирован: 17.10.2017
#13 написал: Snejnay
Вчера, 23:23
0
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Репутация: (1522|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 436
За историю спасибо))) Но москвичей выставили - как будто лесов не видали smile В Подмосковье такие леса непролазные - между сосен не протиснуться.... Да и в самой Москве Серебряный Бор, Измайловский лес и т. д... Москвич на москвича не похож - как будто из степи приехал)))) ? У нас лес стеной стоит вокруг Москвы))))
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#14 написал: vi_violent
Сегодня, 00:05
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Публикаций: 4
Комментариев: 32
Ох уж эти истории про отдых на природе. Я тоже от такого отдыха чуть не поседела... Ездили компанией в костромской лес, около реки лагерь разбили. Ночью я одна не могла уснуть, какой- то страх был, тревога. Машины оставили перед лесом, через лес к реке- вот и лагерь наш. Еще ливень ночью и гроза начались. Я у мужа ключи вынула из куртки и погнала через лес, в дождь- грозу. Вся вымокла, но до машины добралась, и сразу страх отпустил. За то ларингит заработала нехилый. Хорошо, на природе, короче. ;)
Зарегистрирован: 27.02.2016
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