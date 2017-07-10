Ужас на реке

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:57

Нина M Просмотров: 710 Комментарии: 6 +15 Вчера, 16:57 by

История пойдет от лица моего приятеля.Вытянул её из своего знакомого чисто случайно. Заинтересовался только потому, что очень удивился, с какой неохотой он мне это рассказал. Отметил то, как знакомый реально разволновался к концу рассказа, а потом вообще его скомкал.Короче, рассказывать он мне это не хотел, хотя языком любит почесать. Еще в этой истории замешан и его старший брат, который уж точно не склонен брехать, и я не преминул подтвердить «показания». Брат разглагольствовал ещё меньше, но подтвердил: «Хрень была здоровая».Было это около двадцати лет назад. Ну, примерно. От нашего микрорайона по самому короткому пути до реки Сейм около трех километров. Идти по довольно приличному лесу. В нём довольно немало пионерских лагерей, но они все в стороне.Лес нами, пацанами, изучен от и до. Лес родной и совсем не страшный.Каждое утро знакомый ходит туда на брусья, правда, на самую его окраину. Так вот, на реке одно время был небольшой островок. До ближнего берега метров семь воды, до дальнего - метров двадцать от силы. Ну, и сам островок метров... ну, пусть сто квадратных. Деревья на нём солидные были, кусты. Этого островка уже давно нет - его земснарядом при расчистке русла снесли.Так вот, собралась на тот остров на ночь компашка, где-то из пяти-шести человек (я точно не помню подробностей). Возраст этой компашки - от четырнадцати до двадцати лет. Пацаны - не ботаники-оккультисты какие-нибудь, а спортивные и шпанистые. Без водки и прочего, просто посидеть с костром, рыбу половить и потрендеть в тишине и при романтике. Выглядит это так: с одного берега конкретный лес от горизонта и до горизонта, а с другого - пустырь таких же размеров. До домов соседнего микрорайона километров пять где-то.Подробности я позабыл, но было так: сначала всё шло так, как и планировалось, а потом началась чертовщина. С приходом ночи (а ночь солидная, фонарей вокруг нет) всё вокруг как-то резко абсолютно притихло, даже вода у берегов, а потом из леса раздался хор из мужских голосов. Не из какого-то конкретного отдалённого места, а прямо из всего леса - от горизонта до горизонта. Голосов было не очень много, но звучало так, как будто вокруг всего берега стояли охрененные динамики. Не так громко, но отовсюду, даже воздух вибрировал. Пацаны в непонятках. Слов не разобрать, но слова не похожи на русские. И без музыки. Звуки хора воспринимались очень злыми и тревожащими.На пустыре другого берега появился какой-то ясно видимый в темноте город. Странный и чуждый. Как хочешь, так и понимай.И на закуску: всем одновременно стало казаться, что в воде что-то есть. Оно, если смотреть на воду, тянуло со зверской силой, и при этом все пацаны как-то понимали, что от костра отходить нельзя - чуть ты забудешься и в звуки хора уйдёшь, так мозг отрубается, и ты сам в воду прёшь.Вот именно когда знакомый пытался этот невидимый страх из воды описать, то именно тогда его рассказ и сломался. Не хотел он больше ни черта рассказывать - явно разволновался.Один малой пошёл в воду, его начали оттаскивать, а он будто и не видит их - прёт танком. Ну, набили репу ему, отошёл. И, в общем-то, все.Эта фигня до самого рассвета длилась. Знакомый говорит, что как вечная ночь была, а потом резко всё стихло. Посидели до солнца и свалили оттуда. По пути не разговаривали совершенно, не до разговоров было. Ни до ни после я ничего потустороннего про наши места не слышал.

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