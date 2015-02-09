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Истории из жизни

Ниночка

Нина (так зовут мою хорошую знакомую, можно даже сказать - подругу) работает в продуктовом магазине продавцом. Нину все любят и относятся к ней хорошо, так как она очень дружелюбный, общительный и добрый человек. Покупатели её называют не иначе как Ниночка.
Нина работает с восьми утра до девяти вечера, смена длинной в две недели, а через две недели она со своей сменщицей Еленой и бухгалтером Ольгой делают ревизию, и Нина уходит на две недели выходных.

Живёт Нина, как и все: муж и двое деток, дом, работа, раз в год на море. Тихо и мирно, вроде как, счастливо.
Семейные неурядицы случаются у всех, вот они и у Нины случились, дело дошло чуть ли не до развода. Муж, чувствуя вину за собой и не желая терять семью, как мог искал подход к жене. И не придумал ничего лучшего, как забросать жену подарками (откупиться, так сказать).

И вот, что не неделя, так Нина с новым телефоном на работу. Потом перстень с гранатом, да такой красивый еще, а через неделю кольцо с огромной жемчужиной.
Нина смотрит на подарки, а сердце от боли сжимается - как напоминание они для нее о предательстве мужа. Но боль свою никому не показывает, улыбается, хохочет. Люди и думают, мол, как же Ниночке в жизни повезло, как она счастлива.

И бухгалтерша Оля тоже смотрела и тоже так же думала. Сама она женщина молодая и в полном расцвете, как говорится, симпатичная и весёлая. И постряпушек на работу принесёт - всех угостит, и детишкам гостиницы передаст, и поможет чем сможет. Работа у неё хорошая, зарплата приличная, квартира своя трёхкомнатная. Но вот с личной жизнью нелады - мужчины рядом нет, да и деток тоже, хотя давно пора и очень сильно хочется. Но почему-то не получается.

Вот на одной из ревизий Оля поделилась с Ниной и Леной, что ей посоветовали одну женщину-ворожейку из соседнего города, мол, поможет она ей личную жизнь устроить. И собралась она ехать к ворожейке с родной сестрой Аленой, так как одной страшно.
Поболтали девчонки и забыли.

При очередной встрече на работе Нина с Леной спросили у Ольги, была ли она у той самой ворожеи. Ольга ответила, что была, а ворожея сказала, что суженый её за углом ждёт, но надо ещё пару раз приехать и кое-какие обряды совершить.

Отгуляв две недели выходных, Нина вышла на работу, всё шло своим чередом. В полдень зашли в магазин Ольга с сестрой Аленой, молока да хлеба купить. Смотрит Нина на Алёну, а та какая-то странная: стоит в стороне, молчит и глаза отводит. Ольга сложила свои покупки в пакет. И тут совершенно неожиданно достаёт из своей сумочки новое, в четверть сложенное, но по виду залежалое, еще с совдеповских времен, кухонное полотенце. Кладет его на прилавок, аккуратно разворачивает и говорит, обращаясь к Нине: "Это тебе дарю, пользуйся". Нина взяла полотенце и оцепенела от неожиданности. Пришла в себя только тогда, когда захлопнулась дверь за уходящими сестрами.

Стоит она, держит полотенце в руках, и такой страх на неё накатил. А к чему этот подарок странный? Зачем? Может, Ольгу ворожейка научила так сделать, чтобы у неё муж да дети за чужой счёт появились?
Перепугалась Нина не на шутку, особенно страшно за детей стало, вдруг на них отразится.

Страхи страхами, а покупатели идут, работать надо. Только не идёт работа, всё из рук валится, сил совсем нет. И мысль одна, что с этой тряпкой сделать.

Ближе к вечеру приходит в магазин постоянная покупательница - старушка-веселушка баба Рая. Как всегда, с шутками-прибаутками, уж очень сильно любит она девчонок-продавцов веселить.
"Ну, - говорит, - Ниночка, взвешай-ка мне колбаски кусочек, да с кобылий носочек". Смотрит баба Рая, а Ниночка как в воду опущенная. "Рассказывай, - говорит, - что стряслось? Никогда тебя такую не видела". Нина взяла и все рассказала: про Ольгу и подарок её, да еще и про то, что в семье-то у Нины не всё так хорошо, как кажется.
Баба Рая выслушала её, улыбнулась и сказала: "На что позарилась Ольга, то и получит". А про полотенце сказала, чтобы Нина ей отдала, мол, у бабы Раи печь в своём доме, она тряпку эту там сожжет и словечки скажет, какие надо.

Прошёл месяц или два, Нина точно не помнит. Пришла Ольга на ревизию счастливая, мужчину, говорит, нашла, да любовь у них такая сильная, уже живут вместе. Пребывала Оля в эйфории месяца два, потом стала стройнеть, худеть. Все спрашивали, как ей это удаётся, ведь совсем недавно пышкой была, на что она, улыбаясь, говорила: "Любовь".
Потом к неестественной уже к тому времени потере веса добавилась дрожь в руках, а глаза стали вылазить из орбит, как у рыбы.
Ольга побежала в поликлинику проверить щитовидную железу, так как симптомы совпадали. Анализы и УЗИ показали, что всё в порядке, только небольшие гормональные изменения. Врач выписал таблетки, сказал, что всё пройдёт. Но ничего не прошло, а вдобавок ко всему у Оли стали появляться язвы на ногах и руках.
Ещё через пару месяцев Ольга перестала являться на работу, сославшись на то, что устала и хочет отдохнуть, а работу она себе всегда найдет.

Как-то раз, возвращаясь с обеда, Нина встретила Ольгу, она была сухая и сгорбленная, прямо как древняя старуха, с перебинтованными руками, да еще и хромала. Но при этом Ольга сказала, что у неё всё хорошо, что она счастлива.

Через несколько дней в магазин зашла Ольгина сестра Алёна и на вопрос "Как дела?" ответила, что у неё всё нормально, а вот у Ольги дела плохи. Она постоянно болеет, а суженый её оказался тунеядцем и забулдыгой, работать не хочет, каждый день напивается до потери сознания, ещё и недержанием страдает. Ольге, бедной, за ним простыни стирать приходится, как за ребёнком пеленки (получила, что хотела: и мужа, и дитя в одном лице). И что собрались Алёна с мамой везти Олю к старушке-знахарке, наверное, на ней порча. Нина усмехнулась и сказала: "Да кому она нужна, порчу на неё наводить". Алёна взглянула испуганно на Нину и сказала, что, может, это Ольга на кого-то что-то делала, ей теперь возвращается. "А может, и возвращается", - ответила Ниночка.
Вчера, 14:57 by DRUIDПросмотров: 1 224Комментарии: 3
+21

Ключевые слова: Ниночка полотенце порча обряд авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 16:25
+6
Онлайн
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Комментариев: 1 806
С такими товарками и врагов не надо. Повезло Ниночке, что они сделали всё не за её спиной, и была возможность обдумать ситуацию и принять решение. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:26
+2
Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 038
У Ниночки ведь все началось намного раньше, чем Ольга пошла к колдовке, о каком отнятии удачи речь тогда? В жалобе бабусе Нина сопоставила эти два события почему-то. Да и крайности прямо какие-то и ссыться мужик у нее и язвы прямо пошли и сутулость. Показательно прямо все, но + поставлю, чтобы Ольгам окаянным неповадно было)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: DRUID
Вчера, 18:31
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
Цитата: Tigger power
У Ниночки ведь все началось намного раньше, чем Ольга пошла к колдовке, о каком отнятии удачи речь тогда? В жалобе бабусе Нина сопоставила эти два события почему-то. Да и крайности прямо какие-то и ссыться мужик у нее и язвы прямо пошли и сутулость. Показательно прямо все, но + поставлю, чтобы Ольгам окаянным неповадно было)

Не сопоставила совсем. А имела в виду, что не всё так хорошо, как завистникам кажется. Зря Ольга на её счастье понадеялась. А насчёт крайностей и не такие бывают, когда люди спиртягу попивают.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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