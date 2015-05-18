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Истории из жизни

Злой домовой

В детстве, когда нам с братом было по 7 лет, родители купили частный дом, и мы переехали туда. Дом старый, 1925 года постройки, с участком 6 соток. Долгое время там никто не жил, не могли хозяева его долго продать. Как только мы туда переехали, сразу начались необъяснимые вещи.

Со слов мамы, буквально с первого дня начались стуки по ночам, по окнам, в двери, поднималась крышка от чердака и падала, будто ее кто-то кидал специально, было очень страшно, но деваться было некуда, и все это приходилось терпеть.

Мама видела, как кот играет с кем-то невидимым, следит за кем-то, будто этот кто-то водит веточкой, и кот ловит ее по стенке. По ночам был слышен звук, как будто кто-то пилит камень , также домовой мог всю ночь таскать сапоги по полу , но наутро все вещи были на месте, от этого становилось еще страшнее.

Лично я помню, что несколько ночей подряд мы с братом не могли уснуть от непрекращающегося свиста, свист стоял такой, что уши закладывало.

Еще из моих воспоминаний: я проснулась ночью и чувствую, что в моих ногах кто-то лежит теплый, я прям ощущаю тепло, меня сковало от страха, и я не могу пошевелиться... Утром брат рассказывает мне, что ночью у меня в ногах сидело лохматое существо и плакало.

Однажды летом забегаю в дом, чтобы сделать себе бутерброд (хлеб с маслом, посыпанный сахаром), и в этот момент что-то тяжелое падает, я с ужасом выбегаю во двор и больше домой не захожу. Уже позже, к вечеру, обошли весь дом и не нашли ничего, что могло бы упасть с таким грохотом. Но после того, как маму домовой потрогал за руку среди ночи, родители решили, что так дальше нельзя, и мама по совету соседки обратилась к батюшке, чтобы освятить дом.

Приехал батюшка из местной церкви, читал молитвы, рисовал крестики на стенах, и хватило одного обряда, чтобы весь этот ужас закончился. После освящения дома все прекратилось, ночи стали спокойные, никаких стуков, никакого запугивания не было.

Но что это было? Злой домовой, который поселился в пустующем доме и хотел выжить новых хозяев или какие то сущности? До сих пор нет объяснения этому.

Может, читатели спросят, почему так долго терпели (около года), отвечу, что это было в начале 90-х годов, моя мама и бабушка были атеистами, в потустороннее не верили, в церковь не ходили, и когда все это началось, никто из родных не додумался обращаться в церковь, ну, не принято, что ли, это было... А по-другому решить это было невозможно.

P.S. Уже значительно позже, когда мы там прижились и ближе познакомились с соседями, они нам рассказывали, что в 60-е годы в этом саду дед застрелил из ружья пацана, который воровал яблоки... А еще в том доме был пожар, тоже задолго до нашего вселения.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:22
Вчера, 12:22 by LotusПросмотров: 671Комментарии: 14
+16

Ключевые слова: Домовой страх грохот ужас обряд освящение свещенник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 12:53
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1192|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 447
Существо сидевшее и плачущее - домовой. Страдал от того, что в доме творилось. И к маме за помощью обратился. Батюшка хороший попался, закрыл проходы и выгнал нечисть. А домовой не бывает злым. Сердитым - да, но он заботится о доме
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 13:25
+8
Группа: Авторы
Репутация: (2519|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Забавная история. Вообще ненавижу про домовых, а эта мне понравилась. Даже в детство вернулась на пару минут, а виноват во всём бутерброд с маслом. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: Lotus
Вчера, 14:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Цитата: Talisha
Существо сидевшее и плачущее - домовой. Страдал от того, что в доме творилось. И к маме за помощью обратился. Батюшка хороший попался, закрыл проходы и выгнал нечисть. А домовой не бывает злым. Сердитым - да, но он заботится о доме

что вы имеете ввиду, страдал от того, что в доме творилось?
Зарегистрирован: 25.01.2018
#4 написал: ELEMAT
Вчера, 16:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2033|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 737
Цитата: Talisha
Существо сидевшее и плачущее - домовой. Страдал от того, что в доме творилось.

Мне тоже показалось, что в доме не только домовой был. Всё негативное создавала, скорее всего, какая-то неупокоенная душа, может и того застреленного мальчика. Домовой таких беспределов обычно не творит.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: Lotus
Вчера, 16:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Цитата: ELEMAT
Цитата: Talisha
Существо сидевшее и плачущее - домовой. Страдал от того, что в доме творилось.

Мне тоже показалось, что в доме не только домовой был. Всё негативное создавала, скорее всего, какая-то неупокоенная душа, может и того застреленного мальчика. Домовой таких беспределов обычно не творит.

после того случая ни разу меня не беспокоили домашние жители и слава Богу)))
Зарегистрирован: 25.01.2018
#6 написал: conjure one
Вчера, 18:07
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3931|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 802
Бутерброд с маслом и сахаром - любимое лакомство из детства, быстро готовится и очень вкусно получается. Особенно, когда весь день на улице бегаешь. Что касается всего остального, то это злобного духа проделки, не иначе. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: Плюшечка
Вчера, 18:54
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Плохо все-таки, что родители были атеистами, могли бы раньше батюшку позвать.
Зарегистрирован: 22.01.2018
#8 написал: Tigger power
Вчера, 20:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (984|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 018
Цитата: conjure one
Бутерброд с маслом и сахаром - любимое лакомство из детства,

Ага, меня тоже в детство вернуло) История хороша, события в доме жуть. Если лохматый сидел в ногах и плакал, то точно домовой, наверное. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 21:18
+1
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Репутация: (2519|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Цитата: conjure one
Бутерброд с маслом и сахаром - любимое лакомство из детства, быстро готовится и очень вкусно получается. Особенно, когда весь день на улице бегаешь.

Дааа. Во времена нашего детства енто был универсальный бутерброд. Колбаса и сыр не у всех в холодильнике были и не всегда. Об остальном мы слышали тока по праздникам, и то ежели повезет и родители набор где оторвут. Во жизнь была. А вот хлеб с маслом был всегда и у всех. Рассказала это как то девочке одной, лет 15-ти. Она сказала что детство у нас было бомжеватое. А я не согласна. Я еще любила черный хлеб с чесноком, постным маслом и солью. Ммммм....Серега, ты со мной?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: conjure one
Вчера, 21:44
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3931|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 802
Цитата: Баба Клава
Цитата: conjure one
Бутерброд с маслом и сахаром - любимое лакомство из детства, быстро готовится и очень вкусно получается. Особенно, когда весь день на улице бегаешь.

Дааа. Во времена нашего детства енто был универсальный бутерброд. Колбаса и сыр не у всех в холодильнике были и не всегда. Об остальном мы слышали тока по праздникам, и то ежели повезет и родители набор где оторвут. Во жизнь была. А вот хлеб с маслом был всегда и у всех. Рассказала это как то девочке одной, лет 15-ти. Она сказала что детство у нас было бомжеватое. А я не согласна. Я еще любила черный хлеб с чесноком, постным маслом и солью. Ммммм....Серега, ты со мной?


Конечно, Баб Клав) Свежая хрустящая горбушка чёрного хлеба, постное масло с запахом ароматных семечек, соль и чеснок по вкусу... И много-много свежего воздуха, а не компьютерный угар в сетях интернета. А ещё для гурманов можно было слегка зачерствевший белый хлеб размочить в молоке, обжарить на сковородке и посыпать сахаром) Не знаю, молодёжь нас, наверное, не поймёт! friends
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: Баба Клава
Вчера, 21:57
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Репутация: (2519|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Цитата: conjure one
Конечно, Баб Клав) Свежая хрустящая горбушка чёрного хлеба, постное масло с запахом ароматных семечек, соль и чеснок по вкусу... И много-много свежего воздуха, а не компьютерный угар в сетях интернета. А ещё для гурманов можно было слегка зачерствевший белый хлеб размочить в молоке, обжарить на сковородке и посыпать сахаром) Не знаю, молодёжь нас, наверное, не поймёт! friends

А еще я любила огурец с грядки сорвать, об подол обтереть и грызть. Бывало мы даже морковку выдернем, в бочку с водой для полива огорода намокаем и жрем. Енто было сказочно.
А молодежь не поймет, нееет. Им чисбургеры подавай и кока-колу.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#12 написал: Lotus
Вчера, 22:16
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Цитата: conjure one
Цитата: Баба Клава
Цитата: conjure one
Бутерброд с маслом и сахаром - любимое лакомство из детства, быстро готовится и очень вкусно получается. Особенно, когда весь день на улице бегаешь.

Дааа. Во времена нашего детства енто был универсальный бутерброд. Колбаса и сыр не у всех в холодильнике были и не всегда. Об остальном мы слышали тока по праздникам, и то ежели повезет и родители набор где оторвут. Во жизнь была. А вот хлеб с маслом был всегда и у всех. Рассказала это как то девочке одной, лет 15-ти. Она сказала что детство у нас было бомжеватое. А я не согласна. Я еще любила черный хлеб с чесноком, постным маслом и солью. Ммммм....Серега, ты со мной?


Конечно, Баб Клав) Свежая хрустящая горбушка чёрного хлеба, постное масло с запахом ароматных семечек, соль и чеснок по вкусу... И много-много свежего воздуха, а не компьютерный угар в сетях интернета. А ещё для гурманов можно было слегка зачерствевший белый хлеб размочить в молоке, обжарить на сковородке и посыпать сахаром) Не знаю, молодёжь нас, наверное, не поймёт! friends

Или горбушку черного хлеба натираешь чесноком и с борщом))
Да, а хлеб с маслом и сахаром это деликатес детства!
Зарегистрирован: 25.01.2018
#13 написал: Баба Клава
Вчера, 22:57
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Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Цитата: Lotus
Да, а хлеб с маслом и сахаром это деликатес детства!

А мы его не всегда с сахаром, иногда с солью. Смотря какой хлеб. ММммммм. Вкуснятина)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#14 написал: Шонди
Вчера, 23:41
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Комментариев: 202
Эх, а я в детстве любила бутерброд с маслом, сыром и докторской колбасой есть, запивая его кофе со сгущенкой. Булка с маслом, посыпанным сахаром, с эклером не сравнится... Сейчас даже подумать страшно: как можно есть сразу столько вредных и калорийных продуктов в один день satisfied
Зарегистрирован: 10.07.2015
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