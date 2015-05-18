Злой домовой

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:22

Lotus Просмотров: 671 Комментарии: 14 +16 Вчера, 12:22 by

В детстве, когда нам с братом было по 7 лет, родители купили частный дом, и мы переехали туда. Дом старый, 1925 года постройки, с участком 6 соток. Долгое время там никто не жил, не могли хозяева его долго продать. Как только мы туда переехали, сразу начались необъяснимые вещи.Со слов мамы, буквально с первого дня начались стуки по ночам, по окнам, в двери, поднималась крышка от чердака и падала, будто ее кто-то кидал специально, было очень страшно, но деваться было некуда, и все это приходилось терпеть.Мама видела, как кот играет с кем-то невидимым, следит за кем-то, будто этот кто-то водит веточкой, и кот ловит ее по стенке. По ночам был слышен звук, как будто кто-то пилит камень , также домовой мог всю ночь таскать сапоги по полу , но наутро все вещи были на месте, от этого становилось еще страшнее.Лично я помню, что несколько ночей подряд мы с братом не могли уснуть от непрекращающегося свиста, свист стоял такой, что уши закладывало.Еще из моих воспоминаний: я проснулась ночью и чувствую, что в моих ногах кто-то лежит теплый, я прям ощущаю тепло, меня сковало от страха, и я не могу пошевелиться... Утром брат рассказывает мне, что ночью у меня в ногах сидело лохматое существо и плакало.Однажды летом забегаю в дом, чтобы сделать себе бутерброд (хлеб с маслом, посыпанный сахаром), и в этот момент что-то тяжелое падает, я с ужасом выбегаю во двор и больше домой не захожу. Уже позже, к вечеру, обошли весь дом и не нашли ничего, что могло бы упасть с таким грохотом. Но после того, как маму домовой потрогал за руку среди ночи, родители решили, что так дальше нельзя, и мама по совету соседки обратилась к батюшке, чтобы освятить дом.Приехал батюшка из местной церкви, читал молитвы, рисовал крестики на стенах, и хватило одного обряда, чтобы весь этот ужас закончился. После освящения дома все прекратилось, ночи стали спокойные, никаких стуков, никакого запугивания не было.Но что это было? Злой домовой, который поселился в пустующем доме и хотел выжить новых хозяев или какие то сущности? До сих пор нет объяснения этому.Может, читатели спросят, почему так долго терпели (около года), отвечу, что это было в начале 90-х годов, моя мама и бабушка были атеистами, в потустороннее не верили, в церковь не ходили, и когда все это началось, никто из родных не додумался обращаться в церковь, ну, не принято, что ли, это было... А по-другому решить это было невозможно.P.S. Уже значительно позже, когда мы там прижились и ближе познакомились с соседями, они нам рассказывали, что в 60-е годы в этом саду дед застрелил из ружья пацана, который воровал яблоки... А еще в том доме был пожар, тоже задолго до нашего вселения.

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