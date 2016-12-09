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Истории из жизни

Выходи

Пару недель назад со мной приключилась странная история.
Среди ночи вдруг позвонил мой старый приятель. Мы не виделись довольно давно – слишком далеко живем друг от друга. Он сказал, что в силу обстоятельств оказался у моего дома. И раз уж так вышло – почему бы нам не встретится, не прогуляться и не поболтать.
Его тон был веселым и дружелюбным. Но это была середина рабочей недели, я не высыпался. Извинился и отказался.
Он стал меня уговаривать. Сперва шутливо и по-дружески. По мере того, как я отнекивался он становился все серьезнее. Через каждое предложение он приговаривал: «Да выходи ты уже!». Когда его голос стал очень грубым, а мне надоело отговариваться – я попытался сбросить звонок. Но то ли техника подводила, то ли я спросонок не попадал на нужную кнопку – сделать это не удавалось. В конечном итоге я просто положил телефон на пол, динамиком вниз и накрыл сверху подушкой.
На следующее утро в истории звонков телефона принятых вызовов за ночь не значилось. Мой приятель тоже отрицал факт нашей беседы. По его словам, он мирно спал у себя дома с женой.
А несколько дней назад пропал сосед, который жил двумя этажами ниже. Он перестал появляться на работе. Родственникам и знакомым не удавалось до него дозвониться. Все стали бить тревогу. Полиция взломала дверь и обнаружила его квартиру пустой. Был опрос соседей.
Последним его видела любопытная соседка по лестничной площадке. По ее словам, он выходил из дома в третьем часу ночи. Возле уха он держал телефон и раздраженно говорил кому-то в трубку: «Да выхожу я! Выхожу!»



Автор: Bladerunner42.
Источник.
Сегодня, 11:35 by ЛетягаПросмотров: 833Комментарии: 9
+18

Ключевые слова: Телефон ночной звонок на мобильный приятель сосед

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:50
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (945|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 974
Да помню, еще в комментах удивлялись соседям которые в три ночи у двери бдят, история страшная конечно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:44
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (830|-1)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 264
Интересные маньяки пошли, уже голос подделывают под знакомых людей. Хотя при современных возможностях техники, голос и интонацию с импровизировать не стоит и труда, только текст произноси, а техника всё сделает в лучшем виде.
А если думать о мистической составляющей, то наверняка это была к примеру Баба Яга или даже сам Кащей Бессмертный решил позабавиться и таким образом, вызывал к себе жертву. Норм история! ++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:43
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 967
Данная история больше похожа на крипипасту
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Arhip
Сегодня, 15:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (361|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 468
У меня иногда бывает - Я сплю, звонит мобильник в реале, а мне во сне снится что я отвечаю на звонок и разговариваю. Либо просыпаюсь, говорю вполне связно, а потом снова засыпаю и не помню что бы с кем-то говорил.
Хотелось бы списать всю историю на сонное состояние автора, если бы не пропавший сосед. Плюсую
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#5 написал: conjure one
Сегодня, 16:24
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3884|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 787
Последним его видела любопытная соседка по лестничной площадке. По ее словам, он выходил из дома в третьем часу ночи


Любопытная соседка, явно страдающая бессонницей. Известный типаж. Такая на раз бы отбрехалась от подобных ночных звонков, ещё бы и скандал на весь подъезд закатила. За историю плюсану)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 16:58
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 6
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Я эту историю уже здесь читала, года два назад. Вот один в один, только название и автора уже не припомню. Но плюс поставлю.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 17:31
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Да, была здесь уже эта история, помню
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#8 написал: Молния
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На выдумку смахивает
Зарегистрирован: 30.05.2015
#9 написал: Ni.m.fa
Сегодня, 19:52
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Страшилка, придуманная история
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