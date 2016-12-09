Выходи

Летяга Просмотров: 833 Комментарии: 9 +18 Сегодня, 11:35 by

Пару недель назад со мной приключилась странная история.Среди ночи вдруг позвонил мой старый приятель. Мы не виделись довольно давно – слишком далеко живем друг от друга. Он сказал, что в силу обстоятельств оказался у моего дома. И раз уж так вышло – почему бы нам не встретится, не прогуляться и не поболтать.Его тон был веселым и дружелюбным. Но это была середина рабочей недели, я не высыпался. Извинился и отказался.Он стал меня уговаривать. Сперва шутливо и по-дружески. По мере того, как я отнекивался он становился все серьезнее. Через каждое предложение он приговаривал: «Да выходи ты уже!». Когда его голос стал очень грубым, а мне надоело отговариваться – я попытался сбросить звонок. Но то ли техника подводила, то ли я спросонок не попадал на нужную кнопку – сделать это не удавалось. В конечном итоге я просто положил телефон на пол, динамиком вниз и накрыл сверху подушкой.На следующее утро в истории звонков телефона принятых вызовов за ночь не значилось. Мой приятель тоже отрицал факт нашей беседы. По его словам, он мирно спал у себя дома с женой.А несколько дней назад пропал сосед, который жил двумя этажами ниже. Он перестал появляться на работе. Родственникам и знакомым не удавалось до него дозвониться. Все стали бить тревогу. Полиция взломала дверь и обнаружила его квартиру пустой. Был опрос соседей.Последним его видела любопытная соседка по лестничной площадке. По ее словам, он выходил из дома в третьем часу ночи. Возле уха он держал телефон и раздраженно говорил кому-то в трубку: «Да выхожу я! Выхожу!»Автор: Bladerunner42.

Ключевые слова: Телефон ночной звонок на мобильный приятель сосед

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