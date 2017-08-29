Сочельник

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

ЛисаАлиса Просмотров: 155 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 08:14 by

Это случилось в 2010 году. Мне было 22 года, на тот момент жила я с мамой и отчимом. Возраст такой был - одни гульки на уме, друзья-подруги, бывало возвращалась поздно ночью. Мама меня зачастую не дожидалась, ложилась спать, предварительно позвонив мне и отчитав за поздние блуждания. Помню, как раздражалась на неё постоянно, казалось, что я уже взрослая и ничего со мной случиться не может.В тот день мама позвонила мне часов в 10 вечера, сказала, что будет ложиться спать и попросила сильно не загуливаться. А у меня как раз и настроения особо не было, и в полдвенадцатого я уже была дома. Стоит уточнить, что жили мы в частном доме. Моя комната была ближе к выходу, а комната мамы и отчима дальше, в глубине дома.Так вот, лежу я себе спокойно на кровати, книжку читаю. Время за полночь. Тут в ночной тишине слышу, как у мамы звонит телефон, она отвечает, слов не слышно, но интонация испуганная, что-то говорит отчиму, всхлипывает. Мне аж нехорошо стало, решила с бабушкой что-то.Встаю, собираюсь выйти из комнаты и слышу, как маман на всех парах проносится мимо, по направлению к выходу. Распахиваю я дверь и чуть не прибиваю ею отчима, который несется вслед за мамой. Он на меня смотрит круглыми глазами и спрашивает:- Это ты маме сейчас звонила?Я вообще перестала что-либо понимать. Начинаем догонять маму уже вдвоём. Настигли её перед дверью, она уже в куртке, сапоги натягивает. Мама меня как увидела, так и села на пороге в одном сапоге, а саму трусит всю.Как оказалось, у неё зазвонил телефон, она взяла трубку, а на другом конце провода я плачу и прошу быстрее выйти, встретить меня за калитку. Она, естественно, и побежала.Мама потом ещё полночи не могла успокоиться, пила валидол и переживала за бедную девочку, с которой что-то случилось. Хотели мы перезвонить, конечно, но номер, с которого звонили, оказался скрытым. Мама утверждала, что голос был мой и она ни капли не усомнилась, что со мной произошла какая-то беда и нужно меня спасать. Я же была уверена, что ей показалось. Странность была ещё и в том, что всю ночь наша собака злобно лаяла из своего вольера, хотя она была воспитана и обычно не подавала голос без повода.На следующий день я рассказала об этом случае подругам, на что одна из них в шутку сказала, что это была ночь перед Рождеством, когда, по народным поверьям, нечисть выходит на охоту .

Ключевые слова: Мама звонок страх авторская история

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