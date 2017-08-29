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Истории из жизни

Сочельник

Это случилось в 2010 году. Мне было 22 года, на тот момент жила я с мамой и отчимом. Возраст такой был - одни гульки на уме, друзья-подруги, бывало возвращалась поздно ночью. Мама меня зачастую не дожидалась, ложилась спать, предварительно позвонив мне и отчитав за поздние блуждания. Помню, как раздражалась на неё постоянно, казалось, что я уже взрослая и ничего со мной случиться не может.
В тот день мама позвонила мне часов в 10 вечера, сказала, что будет ложиться спать и попросила сильно не загуливаться. А у меня как раз и настроения особо не было, и в полдвенадцатого я уже была дома. Стоит уточнить, что жили мы в частном доме. Моя комната была ближе к выходу, а комната мамы и отчима дальше, в глубине дома.
Так вот, лежу я себе спокойно на кровати, книжку читаю. Время за полночь. Тут в ночной тишине слышу, как у мамы звонит телефон, она отвечает, слов не слышно, но интонация испуганная, что-то говорит отчиму, всхлипывает. Мне аж нехорошо стало, решила с бабушкой что-то.
Встаю, собираюсь выйти из комнаты и слышу, как маман на всех парах проносится мимо, по направлению к выходу. Распахиваю я дверь и чуть не прибиваю ею отчима, который несется вслед за мамой. Он на меня смотрит круглыми глазами и спрашивает:
- Это ты маме сейчас звонила?
Я вообще перестала что-либо понимать. Начинаем догонять маму уже вдвоём. Настигли её перед дверью, она уже в куртке, сапоги натягивает. Мама меня как увидела, так и села на пороге в одном сапоге, а саму трусит всю.
Как оказалось, у неё зазвонил телефон, она взяла трубку, а на другом конце провода я плачу и прошу быстрее выйти, встретить меня за калитку. Она, естественно, и побежала.
Мама потом ещё полночи не могла успокоиться, пила валидол и переживала за бедную девочку, с которой что-то случилось. Хотели мы перезвонить, конечно, но номер, с которого звонили, оказался скрытым. Мама утверждала, что голос был мой и она ни капли не усомнилась, что со мной произошла какая-то беда и нужно меня спасать. Я же была уверена, что ей показалось. Странность была ещё и в том, что всю ночь наша собака злобно лаяла из своего вольера, хотя она была воспитана и обычно не подавала голос без повода.
На следующий день я рассказала об этом случае подругам, на что одна из них в шутку сказала, что это была ночь перед Рождеством, когда, по народным поверьям, нечисть выходит на охоту .

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:14 by ЛисаАлисаПросмотров: 155Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Мама звонок страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 08:20
+2
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Комментариев: 467
Нечисть продвинутая пошла. На мобильники звонят. Прикольная история, но я, пожалуй, без оценки оставлю
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#2 написал: magdalena
Сегодня, 08:45
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 166
А я верю. Мне как то тоже позвонили... Номер был из 13 цифр, а в конце 666..решила перезвонить..набираю, а голос говорит, что такого номера е существует..
Зарегистрирован: 7.05.2013
#3 написал: Arhip
Сегодня, 08:48
+1
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Репутация: (359|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 467
Цитата: magdalena
А я верю. Мне как то тоже позвонили... Номер был из 13 цифр, а в конце 666..решила перезвонить..набираю, а голос говорит, что такого номера е существует..

Мне кажется Вам стоит историю об этом написать
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#4 написал: Хан Хам
Сегодня, 08:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Сомнительно, что какая-то сущность звонила, может звонок был из другой реальности или ошиблась номером звонившая девушка, а мать с просонья перепутала. Странно ещё, что дрессированная собака школа всю ночь.
Зарегистрирован: 11.01.2018
#5 написал: Летяга
Сегодня, 08:58
+2
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Комментариев: 6 479
Я уже дофига подобных историй читала. Надо взять себя в руки и сюда перенести. Если всё это выдумки - развлечёмся, а если так на нас охотятся - будем предупреждены.
Эту историю плюсану +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:18
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Обычно так деньги выспрашивают. А тут что надо было? Бессмертную душу?
Поведение собаки настораживает, но может там просто животные какие ходили.
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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