Защитник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:52

VikaVeka Просмотров: 670 Комментарии: 8 +17 Сегодня, 13:52 by

Со своим мужем я познакомилась ещё в 17 лет. На тот момент его бабушка уже умерла и оставила ему квартиру, в которой жил его дядя. Потом дядя съехал, и мы стали жить в этой квартире.Мне, как человеку, чувствующему всякую хрень, она сразу не понравилась, но я надеялась, что это из-за того, что всё там было старое, а на ремонт денег не было. Так и жили.Но после переезда я постепенно начала ощущать чье-то присутствие. Сначала, как обычно, у меня были сны. Снились разные кошмары про квартиру. А потом и не во снах стала твориться ерунда.Помню, снится мне опять кошмар, и в конце я просыпаюсь, смотрю на наш пол, а он вскрыт и там скелет лежит. И тут я опять просыпаюсь. Муж на работе, я одна. Смотрю на это место на полу, паркет старый, ковров нет, а в этом месте пол такой кривой, как будто там и правда что-то лежит. Был бы муж дома, так я уговорила бы его пол вскрывать!Благо, что вечером я успокоилась и отошла.По мелочи, конечно, много было, я даже привыкать стала. То кто-то погладит, то толкнет, то свет включит на кухне или ванной, то вещи переложит. Чай даже со мной (вернее - мой чай) пил. В общем, как приличный домовой. Причем происходило это только со мной. Муж у меня очень земной, ничего не видел, и в это всё он не верил и не понимал, но относился с уважением к моим бзикам. Я, конечно, старалась дома одна не оставаться, благо молодая была, поэтому, если муж работал в мой выходной, ходила гулять.А ещё я давно мечтала о кошке, хотела именно девочку любого цвета, но не черную. И наконец-то муж согласился.Взять думала простого котенка - хоть с улицы, но, как назло, ни одной бабульки с коробкой. Поехали мы тогда на птичий рынок (внимание: ни за что там не берите животных!), взяли котенка и привезли домой.В общем, он оказался сильно больным... Я рыдала сутки... Потом написала объявление, что возьму котенка, и мне наконец-то позвонили. Оказалось, что домашняя породистая кошка нагулялась на даче и родила 2-х котят. Сказали, что один красивый, а другой нет. Мы пришли посмотреть и увидели одного гладкошерстного с красивым рисунком, а второго маленького кругленького и черненького. Первого хвалили, что он умный, быстро учится, а второй не ахти, и мы договорились, что через два месяца заберем красивого (котята просто недавно родились).И эти два месяца ходили мы в гости к ним, и я всё больше влюблялась в черненького, потому муж согласился забрать их обоих.И вот день переезда, нам отдали с котятами столб-когтеточку.Мы пришли, муж поставил когтеточку в угол, а я ему сразу сказала, чтобы он её положил, так как красивый (я назвала его Фениксом) прыгает на неё и может свалить. Муж меня проигнорировал. Спустя полчаса котенок уронил на себя столб и ему перерубило хребет...Что со мной было... Я просто сидела в ступоре... Но с тех пор мой черненький котенок стал моим защитником от нашего домового. Не зря я искала "своего" кота.Помню, сижу я за компом, сижу спиной к двери в комнату. Кот рядом на своем кресле. Чувствую - сзади наш "сожитель" стоит в дверях. Кот смотрит на него, но спокойно, не дыбится, а я поворачиваюсь и вижу как сквозь плену, будто дядечка маленький стоит и улыбается, да еще пальчиком мне грозит. Но не подходит - на кота косится.А время - 2 часа ночи, муж в ночной (ночные у него редко были).В общем, ушел он на кухню, обиделся, наверное, да чашку там и разбил мою. А я с котом сижу обнимаюсь. "Ну, - думаю. -Дружить как-то надо".Днем уже молока налила, конфет, печенья поставила. "Ешь, - говорю, - да не злись".Вроде потихоньку домовой меня принял, а может, кота боялся, но сильно не буянил. А кошмары мне всё равно снились, но не про квартиру уже. И в них, кстати, мой кот тоже меня защищал...

Ключевые слова: Кот сон нехорошая квартира домовой авторская история

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