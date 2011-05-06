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Истории из жизни

Защитник

Со своим мужем я познакомилась ещё в 17 лет. На тот момент его бабушка уже умерла и оставила ему квартиру, в которой жил его дядя. Потом дядя съехал, и мы стали жить в этой квартире.

Мне, как человеку, чувствующему всякую хрень, она сразу не понравилась, но я надеялась, что это из-за того, что всё там было старое, а на ремонт денег не было. Так и жили.
Но после переезда я постепенно начала ощущать чье-то присутствие. Сначала, как обычно, у меня были сны. Снились разные кошмары про квартиру. А потом и не во снах стала твориться ерунда.

Помню, снится мне опять кошмар, и в конце я просыпаюсь, смотрю на наш пол, а он вскрыт и там скелет лежит. И тут я опять просыпаюсь. Муж на работе, я одна. Смотрю на это место на полу, паркет старый, ковров нет, а в этом месте пол такой кривой, как будто там и правда что-то лежит. Был бы муж дома, так я уговорила бы его пол вскрывать!
Благо, что вечером я успокоилась и отошла.

По мелочи, конечно, много было, я даже привыкать стала. То кто-то погладит, то толкнет, то свет включит на кухне или ванной, то вещи переложит. Чай даже со мной (вернее - мой чай) пил. В общем, как приличный домовой. Причем происходило это только со мной. Муж у меня очень земной, ничего не видел, и в это всё он не верил и не понимал, но относился с уважением к моим бзикам. Я, конечно, старалась дома одна не оставаться, благо молодая была, поэтому, если муж работал в мой выходной, ходила гулять.
А ещё я давно мечтала о кошке, хотела именно девочку любого цвета, но не черную. И наконец-то муж согласился.

Взять думала простого котенка - хоть с улицы, но, как назло, ни одной бабульки с коробкой. Поехали мы тогда на птичий рынок (внимание: ни за что там не берите животных!), взяли котенка и привезли домой.
В общем, он оказался сильно больным... Я рыдала сутки... Потом написала объявление, что возьму котенка, и мне наконец-то позвонили. Оказалось, что домашняя породистая кошка нагулялась на даче и родила 2-х котят. Сказали, что один красивый, а другой нет. Мы пришли посмотреть и увидели одного гладкошерстного с красивым рисунком, а второго маленького кругленького и черненького. Первого хвалили, что он умный, быстро учится, а второй не ахти, и мы договорились, что через два месяца заберем красивого (котята просто недавно родились).
И эти два месяца ходили мы в гости к ним, и я всё больше влюблялась в черненького, потому муж согласился забрать их обоих.

И вот день переезда, нам отдали с котятами столб-когтеточку.
Мы пришли, муж поставил когтеточку в угол, а я ему сразу сказала, чтобы он её положил, так как красивый (я назвала его Фениксом) прыгает на неё и может свалить. Муж меня проигнорировал. Спустя полчаса котенок уронил на себя столб и ему перерубило хребет...
Что со мной было... Я просто сидела в ступоре... Но с тех пор мой черненький котенок стал моим защитником от нашего домового. Не зря я искала "своего" кота.

Помню, сижу я за компом, сижу спиной к двери в комнату. Кот рядом на своем кресле. Чувствую - сзади наш "сожитель" стоит в дверях. Кот смотрит на него, но спокойно, не дыбится, а я поворачиваюсь и вижу как сквозь плену, будто дядечка маленький стоит и улыбается, да еще пальчиком мне грозит. Но не подходит - на кота косится.
А время - 2 часа ночи, муж в ночной (ночные у него редко были).
В общем, ушел он на кухню, обиделся, наверное, да чашку там и разбил мою. А я с котом сижу обнимаюсь. "Ну, - думаю. -
Дружить как-то надо".

Днем уже молока налила, конфет, печенья поставила. "Ешь, - говорю, - да не злись".
Вроде потихоньку домовой меня принял, а может, кота боялся, но сильно не буянил. А кошмары мне всё равно снились, но не про квартиру уже. И в них, кстати, мой кот тоже меня защищал...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52 by VikaVekaПросмотров: 670Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Кот сон нехорошая квартира домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Юляся
Сегодня, 14:01
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 68
Переломленный хребет это конечно круто?
Не может когтеточка переломить хребет, либо она из бетона, но тогда из кота бы получился блинчик)
А так да, с домовым дружить надо, и кормить регулярно)
Поставлю плюс)
Зарегистрирован: 6.05.2011
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:06
+4
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Вывод,: надо быть земным и толстокожим, как муж. Тогда бяки не страшны. И коты ни при чём
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Lynx
Сегодня, 14:06
+3
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Комментариев: 1 778
Цитата: Юляся
Переломленный хребет это конечно круто?
Не может когтеточка переломить хребет, либо она из бетона, но тогда из кота бы получился блинчик)
А так да, с домовым дружить надо, и кормить регулярно)
Поставлю плюс)


Если когтеточка на подобии такой:


То в легкую, особенно, когда котята маленькие - кости слабые. У нас похожая дома. Тяжелая и столб толще. Верхнюю доску мы сняли, чтобы, если упадет, лапы не прищемило или еще чего-нибудь. Кошке, когда маленькой была, по голове прилетело, но она тогда старше уже была, но и сидела пару дней тихая, не вылазила.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#4 написал: Юляся
Сегодня, 14:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 68
Цитата: Lynx
Цитата: Юляся
Переломленный хребет это конечно круто?
Не может когтеточка переломить хребет, либо она из бетона, но тогда из кота бы получился блинчик)
А так да, с домовым дружить надо, и кормить регулярно)
Поставлю плюс)


Если когтеточка на подобии такой:


То в легкую, особенно, когда котята маленькие - кости слабые. У нас похожая дома. Тяжелая и столб толще. Верхнюю доску мы сняли, чтобы, если упадет, лапы не прищемило или еще чего-нибудь. Кошке, когда маленькой была, по голове прилетело, но она тогда старше уже была, но и сидела пару дней тихая, не вылазила.



Не соглашусь, там как я понимаю 3 месячный конь уже, кости наоборот не хрупкие, они мягкие, как у детей потому что они падают, ударяются и тд
Эти когтеточки не тяжелые, они из дсп и тонкие и перешибить ей, ну не знаю, разве сто с потолка надо скинуть
У автора котенок прыгает на когтеточку, ну по идее она должна упасть на живот, а сам котенок на спину
Зарегистрирован: 6.05.2011
#5 написал: Lynx
Сегодня, 14:37
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 305
Комментариев: 1 778
Цитата: Юляся
Цитата: Lynx
Цитата: Юляся
Переломленный хребет это конечно круто?
Не может когтеточка переломить хребет, либо она из бетона, но тогда из кота бы получился блинчик)
А так да, с домовым дружить надо, и кормить регулярно)
Поставлю плюс)


Если когтеточка на подобии такой:


То в легкую, особенно, когда котята маленькие - кости слабые. У нас похожая дома. Тяжелая и столб толще. Верхнюю доску мы сняли, чтобы, если упадет, лапы не прищемило или еще чего-нибудь. Кошке, когда маленькой была, по голове прилетело, но она тогда старше уже была, но и сидела пару дней тихая, не вылазила.



Не соглашусь, там как я понимаю 3 месячный конь уже, кости наоборот не хрупкие, они мягкие, как у детей потому что они падают, ударяются и тд
Эти когтеточки не тяжелые, они из дсп и тонкие и перешибить ей, ну не знаю, разве сто с потолка надо скинуть
У автора котенок прыгает на когтеточку, ну по идее она должна упасть на живот, а сам котенок на спину


Вы, наверное, имеете в виду тонкие - там не ДСП. ДСП тяжелая доска. А у нас именно столб, в диаметре примерно 150 мм. Я тащила такую когтеточку домой с передышкой. Реально тяжелая.
Тем не менее, такие случаи бывают.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#6 написал: FataMorgana
Сегодня, 16:53
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 113
Комментариев: 2 567
Коты, они такие) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:39
0
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Публикаций: 399
Комментариев: 1 681
Это что же получается, цветастого перерубило? Жаль котёнка. Зато чёрненький теперь один как король живёт и от домового, типа защищает хозяйку.+++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#8 написал: AlphaOme
Сегодня, 19:43
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 31
А паркет-то вскрыли?Все- таки ремонт очень часто убирает не только грязь,но и негатив.
Зарегистрирован: 2.04.2017
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