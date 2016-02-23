Земля с кладбища

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Лешик Просмотров: 320 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 01:50 by

В нашем подъезде умер старик. Жил один, бодрый ещё был, накануне вот видели его, а утром внучка пришла навестить - умер... Ну, умер, бывает со стариками, похоронили через пару дней.В квартиру заселилась внучка Маша. Молодая девочка, ей едва 19 было, училась на медика, приятная и улыбчивая.Мы летние вечера проводили во дворе, сидели в беседке, комаров дымом отгоняли, анекдоты травили, гитарами брынчали. Незаметно и Маша к нашей компании прибилась, стала с нами сидеть, хотя она старше была, какой ей был интерес с малолетками тусоваться?Потом Маша стала уже с собакой выходить. Причем завела не щеночка, а купила взрослую уже кавказиху Варю. Собака была хорошо выдрессирована, слушалась только Машу, остальных людей даже и не замечала вроде как, но всегда была между хозяйкой и чужими. Чего так?Призналась Маша, что взяла собаку специально для охраны, - страшно одной в квартире ночью, а эта махина рабочая, с дипломом, - защитит в случае чего.Лето кончилось, сидеть во дворе было прохладно, беседка чаще стояла пустая, изредка собирались уже не всей компанией, а кто пришел, но вот Маша там продолжала сидеть регулярно.Однажды ночью проснулся весь наш подъезд от страшных криков и истошного воя. Кто из квартир выскочил (да, тогда ещё выбегали на помощь соседи), тот видел, как по ступенькам неслись Маша и Варя, при этом Машка босая и в ночнушке.Остановил эту парочку котельщик дядя Саша уже во дворе, завел в котельную, хоть и не положено. Моя мама туда же спустилась, ещё пару соседей тоже пошли выяснять, в чём дело. Утром двор гудел как улей.Маша не могла связать и пары слов. Её трясло, она заикалась, рыдала и впадала в состояние кататонического ступора (это так моя мама выразилась). Кто-то из женщин поднялся в квартиру - вещи взять и посмотреть, что там такого случилось. Двери были нараспашку, всё на местах стояло. Одеяло только валялось на полу в зале, так его сама Маша и потеряла, когда бежала из квартиры. Собака-охранник не рыдала, а просто, свесив язык до полу, тряслась рядом с хозяйкой.Машу успокоили водкой, после ста грамм она рассказала, что слышала шаги под дверью, каждую ночь кто-то ходил возле ее квартиры. На вопрос "Кто там?" только сопение и тишина. Маша угрожала вызвать милицию, но кто-то приходил снова и снова. Решив, что так и с ума можно сойти, Маша приобрела Варю. Ходить под дверью перестали. Маша стала просыпаться от взгляда... Варя всегда лежала у входа в спальню, на хозяйку всю ночь вовсе не глядела. Маша стала оставлять торшер включённым. Засыпала со светом, а просыпалась в темноте, что само по себе уже страшно. Стала оставлять весь свет, но гас только торшер, а Маша просыпалась оттого, что в лицо будто бы кто-то дунул. Рассказать кому-либо почему-то стеснялась или боялась, что сочтут ненормальной.Случайно услышала в институте, что в районе есть бабушка одна, она людям всяко помогает и молитвой, и свечой, и обереги мастерит. И Маша туда отправилась - сама не знала зачем. Верить во что-либо потустороннее, магическое или божественное - она не верила.Приняла её бабушка и то ли гадала, то ли в воду глядела: сказала принести девять горстей земли с дедовой могилы, вроде бы это он Машке житья не даёт. Машка и поехала прямиком на кладбище, земли в мешок нагребла и решила скоренько домой заскочить - Варю погулять да покормить надо было. Землю в мешке на ручку кухонной двери повесила. А потом просто про этот мешок забыла...Ночью никто под дверью не топтался, даже торшер светил. Только вот часа в три ночи проснулась Маша оттого, что двери входные скрипнули, а Варя не бросилась гостей приветствовать, а с диким рёвом пыталась под кровать залезть, чего сделать не могла по причине своих габаритов. В комнату вошел дедушка покойный, развернул стул и сел прямо напротив Машкиной кровати... Ну, с этого момента слышали все соседи.Маша и Варя наперегонки дали дёру из квартиры.В итоге поутру одна из пожилых соседок потащила Машу вместе с землёй этой в ближайшую церковь. Что в церкви делали - я не знаю. Потом поп приходил, весь подъезд вонял ладаном ещё неделю. Маша больше в квартире не жила, иногда приходила вещи какие забрать. Квартиру Маша продала скоро.Один очень известный в городе человек купил Машкину и соседнюю квартиры, объединил их, сделал шикарный ремонт и жил там весьма красиво и несчастливо. Скорее всего, что это никак не связанно с историей о земле и деде, но через несколько лет новый хозяин и его супруга были зверски убиты в этой самой квартире своим же охранником, тупо из-за пары золотых цацек да пачки зелёных бумажек.Такая вот история. Так что не тащите домой ничего с кладбища и обувь хорошенько помойте - так, на всякий случай.

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