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Истории из жизни

Земля с кладбища

В нашем подъезде умер старик. Жил один, бодрый ещё был, накануне вот видели его, а утром внучка пришла навестить - умер... Ну, умер, бывает со стариками, похоронили через пару дней.

В квартиру заселилась внучка Маша. Молодая девочка, ей едва 19 было, училась на медика, приятная и улыбчивая.
Мы летние вечера проводили во дворе, сидели в беседке, комаров дымом отгоняли, анекдоты травили, гитарами брынчали. Незаметно и Маша к нашей компании прибилась, стала с нами сидеть, хотя она старше была, какой ей был интерес с малолетками тусоваться?
Потом Маша стала уже с собакой выходить. Причем завела не щеночка, а купила взрослую уже кавказиху Варю. Собака была хорошо выдрессирована, слушалась только Машу, остальных людей даже и не замечала вроде как, но всегда была между хозяйкой и чужими. Чего так?
Призналась Маша, что взяла собаку специально для охраны, - страшно одной в квартире ночью, а эта махина рабочая, с дипломом, - защитит в случае чего.

Лето кончилось, сидеть во дворе было прохладно, беседка чаще стояла пустая, изредка собирались уже не всей компанией, а кто пришел, но вот Маша там продолжала сидеть регулярно.

Однажды ночью проснулся весь наш подъезд от страшных криков и истошного воя. Кто из квартир выскочил (да, тогда ещё выбегали на помощь соседи), тот видел, как по ступенькам неслись Маша и Варя, при этом Машка босая и в ночнушке.
Остановил эту парочку котельщик дядя Саша уже во дворе, завел в котельную, хоть и не положено. Моя мама туда же спустилась, ещё пару соседей тоже пошли выяснять, в чём дело. Утром двор гудел как улей.

Маша не могла связать и пары слов. Её трясло, она заикалась, рыдала и впадала в состояние кататонического ступора (это так моя мама выразилась). Кто-то из женщин поднялся в квартиру - вещи взять и посмотреть, что там такого случилось. Двери были нараспашку, всё на местах стояло. Одеяло только валялось на полу в зале, так его сама Маша и потеряла, когда бежала из квартиры. Собака-охранник не рыдала, а просто, свесив язык до полу, тряслась рядом с хозяйкой.

Машу успокоили водкой, после ста грамм она рассказала, что слышала шаги под дверью, каждую ночь кто-то ходил возле ее квартиры. На вопрос "Кто там?" только сопение и тишина. Маша угрожала вызвать милицию, но кто-то приходил снова и снова. Решив, что так и с ума можно сойти, Маша приобрела Варю. Ходить под дверью перестали. Маша стала просыпаться от взгляда... Варя всегда лежала у входа в спальню, на хозяйку всю ночь вовсе не глядела. Маша стала оставлять торшер включённым. Засыпала со светом, а просыпалась в темноте, что само по себе уже страшно. Стала оставлять весь свет, но гас только торшер, а Маша просыпалась оттого, что в лицо будто бы кто-то дунул. Рассказать кому-либо почему-то стеснялась или боялась, что сочтут ненормальной.

Случайно услышала в институте, что в районе есть бабушка одна, она людям всяко помогает и молитвой, и свечой, и обереги мастерит. И Маша туда отправилась - сама не знала зачем. Верить во что-либо потустороннее, магическое или божественное - она не верила.
Приняла её бабушка и то ли гадала, то ли в воду глядела: сказала принести девять горстей земли с дедовой могилы, вроде бы это он Машке житья не даёт. Машка и поехала прямиком на кладбище, земли в мешок нагребла и решила скоренько домой заскочить - Варю погулять да покормить надо было. Землю в мешке на ручку кухонной двери повесила. А потом просто про этот мешок забыла...

Ночью никто под дверью не топтался, даже торшер светил. Только вот часа в три ночи проснулась Маша оттого, что двери входные скрипнули, а Варя не бросилась гостей приветствовать, а с диким рёвом пыталась под кровать залезть, чего сделать не могла по причине своих габаритов. В комнату вошел дедушка покойный, развернул стул и сел прямо напротив Машкиной кровати... Ну, с этого момента слышали все соседи.
Маша и Варя наперегонки дали дёру из квартиры.

В итоге поутру одна из пожилых соседок потащила Машу вместе с землёй этой в ближайшую церковь. Что в церкви делали - я не знаю. Потом поп приходил, весь подъезд вонял ладаном ещё неделю. Маша больше в квартире не жила, иногда приходила вещи какие забрать. Квартиру Маша продала скоро.

Один очень известный в городе человек купил Машкину и соседнюю квартиры, объединил их, сделал шикарный ремонт и жил там весьма красиво и несчастливо. Скорее всего, что это никак не связанно с историей о земле и деде, но через несколько лет новый хозяин и его супруга были зверски убиты в этой самой квартире своим же охранником, тупо из-за пары золотых цацек да пачки зелёных бумажек.

Такая вот история. Так что не тащите домой ничего с кладбища и обувь хорошенько помойте - так, на всякий случай.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:50 by ЛешикПросмотров: 320Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Соседка квартира шаги земля с кладбища призрак убийство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:52
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 303
Комментариев: 1 770
Ужа-а-а-с. Я бы на месте Маши поседела.
А та квартирка наверняка уже много плохой энергетики схватила и нечищеная от нее стоит.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 02:08
+1
Группа: Авторы
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Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
А с чего все решили что дело в земле с могилы? По бабкам меньше ходить и ворожбой заниматься нужно, тогда и покойники по ночам домагиваться не будут. Лучше бы проскомидию на деда сходила заказала эта Маша в церкви.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 02:25
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 288
Покойники не любят когда что то берут с их могилы, странно, что та бабуля не предупредила Машу оставить помин на могилке деда за взятую землю. История жуткая, вполне правдивая, вспомнила как моя мама сразу после похорон приходила по ночам ко мне, а вернее за мной, как веяло от нее жутким холодом и это при том, что всю ночь две бабули читали молитвы когда гроб дома стоял, а сестра моей мамы (моя тетя) человек очень верующий, она заказывала какие нужно службы в церкви. Вот такие еще бывают покойники. Очень жаль Машу и ВАрю, такие потрясения бесследно не проходят к сожалению. Плюс и здоровья этим девочкам!
Зарегистрирован: 24.05.2014
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:27
0
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Нормально так погадала бабуля на землицу с кладбища - да так, что дедушка пришёл за своей землицей. laughing
Это я к тому, что гадалка бабуля оказалась шарлатанкой. Ну бывает такое, чего уж там греха таить, кругом одни шарлатаны загребущие, пользующиеся незнанием и темнотой людей. Век живи - век учись.
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#5 написал: Юляся
Сегодня, 02:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 64
Я не думаю что это был дед, скорее всего это была сущность тк
1. В квартиру не могло оно войти, а что дед сам в кв зайти не может?
А вот кое кому дверку то открыть надо, дабы впустить
2. Сущность может принять любой облик
3. Землицу притащила с кладбища, вот и двери открыла для нее
4. Батюшка не рядовой должен быть, а с такой силой слова, что бы выгнать, тк молитвы они только злят, ну вот и пожалуйста, он затихарился, а удобный момент оприходовал....
Кстати говоря есть теория этапов одержимости, где состояние аффекта описывают, как некто входит в твое тело и делает все за тебя ну как то так, не умею красиво расписывать и по полочкам раскладывать
А ну и деду сорокоуст за упокой надо бы
Зарегистрирован: 6.05.2011
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:26
0
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Цитата: Юляся
скорее всего это была сущность

вот с этим полностью согласен - точно сущность была.
Цитата: Юляся
3. Землицу притащила с кладбища, вот и двери открыла для нее
- и это правильно! Бабуля шарлатанка! Жаль для таких бабулек нет уголовной статьи.
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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