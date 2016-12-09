Невидимки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:40

Причина: Стилистика автора сохранена

A.Norton Просмотров: 251 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 00:40 by

Сверхъестественные явления могут произойти в любом месте с любым человеком. Здесь нет никакой закономерности, нет четкой схемы, нет причины и следствия. Это просто происходит - и повторяется без конца. В тех же местах, в наших историях, дурных снах и беспокойных фантазиях.В 2014 году я работала менеджером по продажам в частном санатории «Янтарная заводь» под Калининградом. Из соображений экономии его владелец разрешил мне поселиться в одном из номеров - на северной стороне корпуса, куда постояльцы заселялись неохотно. Как я узнала позднее, отдыхающие охотнее снимали номера на южной стороне, откуда видно безбрежное синее море, а не скучный лес.Номер мне предоставили не класса люкс, конечно, но довольно уютный и просторный, с видом на дремучий сосновый бор. Замечу, что привидений там не водились. Никаких холодных зон, беспричинных перепадов напряжения, ощущения потустороннего присутствия, ну и прочих невероятностей мистического толка.«Янтарная заводь» начинала работать ранней весной и закрывалась в октябре-ноябре, смотря какие стояли погоды. Поздней осенью на Балтике толком не отдохнешь - наступает сезон лютых штормов. Морские волны отхватывают от берега огромные куски, вырывают с корнем деревья, разбивают камнями прибрежные постройки, а ветер сметает лодочные сараи и сносит крыши домов. За зиму к берегам санатория прибивает скелеты затонувших кораблей, ржавые остовы автомобилей, но хуже всего, когда на сушу выносит разбухшие тела утопленников.Зимой я жила в корпусе одна. В холодное время года многих донимает хандра, но моя работа не оставляет времени на тоску и уныние. Специфика санаторно-курортного бизнеса такова, что дел хватает и без докучливых клиентов. С осени по весну в «Янтарной заводи» кипят подготовительные работы к будущему курортному сезону: закупается мебель, кухонная утварь, под надзором ландшафт-дизайнеров благоустраивалась обширная территория. В парке высаживаются экзотические цветы и деревья, устойчивые к суровому северному климату. Бригады строителей занимались ремонтом корпусов. Я занималась рекламной стороной бизнеса - совместно с отделом дизайна и маркетинга готовила презентации, заказывала в типографиях листовки и баннеры. В общем, круг моих обязанностей ограничивался популяризацией и продвижением санатория на рынке туристических услуг. С такой кучей дел хандрить некогда.Вечером я возвращалась в номер утомленной дневными хлопотами, наскоро ужинала, пару часов смотрела телевизор и ложилась спать.Единственный странный случай приключился с мной на втором году работы. В январе. Вернувшись с работы, я как обычно, коротала время в номере. По ТВ крутили романтическую комедию «Голая правда» с Джерардом Батлером и Кэтрин Хейгл. За окном залихватски свистел ветер, на море бушевал шторм, и ревущий грохот волн разносился по округе. В тот день погода не задалась с утра. Начавшийся на рассвете снегопад шел, не прекращаясь, до вечера. «Янтарную заводь» замело. Снег лежал на дорогах, скамьях и клумбах, пригнул к земле разлапистые сосны. Бывшая здравница партийных бонзов превратилась в сказочное царство, полное зимнего волшебства, иллюзий и чудес.Фильм закончился в половине одиннадцатого. Я выключила телевизор и собралась ложиться. Тогда и услышала детский смех за дверью. Веселый и звонкий, без зловещих ноток. Так-то ничего пугающего, но вот задумаешься, что в шестиэтажном корпусе единственный живой обитатель - ты сам, и здравствуй, мерзкий страх, без спросу заползающий в душу. Не впадая в панику, я попыталась найти происходящему достаточно убедительное, рациональное объяснение. «На первом этаже дежурит портье, - подумала я, вслушиваясь в задорный смех. - Может, ей не на кого было оставить детей, и она взяла их с собой?».Логика - безупречный инструмент. Редкий человек не полагается на нее за отсутствием других вариантов. Но у логики есть один недостаток - она не останавливается на полпути. Портье никогда не приходила с детьми на работу, а если бы и пришла - ни за что не отпустила их играть на четвертый этаж. Зимой свет в корпусе не включают. Экономия. Как следствие - лифты не работают, а подниматься по лестницам с широкими просветами между ступеньками - небезопасное занятие. Особенно в кромешной темноте. Я-то не просто так все это расписываю, на своей шкуре испытала все прелести блуждания по неосвещенному корпусу с фонариком. Стремное вообще-то занятие. Вроде бояться нечего, а ночь и тишина помаленьку давят на психику. Бывало, накручу себя на разные там ужасы, замечу странные тени на стенах, так на душе враз становится неуютно. Нечего ожидать от детей, легче взрослых поддающихся разным страхам, что они пойдут играть туда, где темно, и нет никого из старших.Решив, что ничьи дети играть за дверью не могут, я вылезла из постели, захватила карманный фонарик и пошла проверить, что за странность происходит в коридоре. Подозрений на сверхъестественность феномена у меня не возникло. Дойдя до двери, я зажгла свет. Когда вставила ключ в замок, четко расслышала, как мимо номера, стуча башмачками, пробежали двое детишек. Прозвенел заливистый смех, и детские голоса смолкли.Выйдя из номера, я не увидела ничего ужасного, переворачивающего сложившиеся представления о мире, пугающего до дрожи или надолго отнимающего спокойный сон. Коридор был пуст. Тканевые жалюзи колыхались и шуршали от слабых порывов ветра, задувающего в плохо заделанные оконные щели, верхушки сосен покачивались на фоне бездонно черного неба. Снег сыпался серебристой пылью. Луна пропала - наплывшие темные тучи держали холодное светило в плену ночи.Детей в коридоре не оказалось. Если они и были, то исчезли без следа.Сейчас я работаю в другом месте. О той истории вспоминаю редко и воздерживаюсь от размышлений на тему – «что же тогда все-таки произошло?». Насчет привидений не уверена. Просто сказались последствия одиночества. Может, я и не права.

Ключевые слова: Призраки дети смех ночь звуки авторская история

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