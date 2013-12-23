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Истории из жизни

Мистическая новогодняя история

Случилась эта странная история как раз в канун Нового года, много лет тому назад…

Жили мы тогда большой дружной семьей: мама, отец, я, старший брат Николай и младшая сестра Юлия. Был у нас большой частный дом с отдельной кухней. Причем кухня была, что называется, отдельная. Дом – одно здание, а второе, напротив – кухня с примыкающей к ней небольшой комнатушкой.
Кстати, в таком расположении кухни были и свои плюсы, и свои минусы. Один из минусов – это необходимость таскать тарелки с кушаньями через весь двор, когда на праздники мы накрывали большой стол в гостиной дома. А еще больше неохота было переносить эти же тарелки, но уже с объедками обратно на кухню.
А какие же плюсы, спросите вы. Ну, во-первых, нет запаха кухни в доме (вытяжка тогда нам и не снилась). Во-вторых, не было ночных перекусов. К холодильнику-то далеко идти, а лень.

Но вернемся к нашему Новому году… Было мне в то время 14 лет, брату – 16, а сестренке – 6.
На календаре – 31 декабря. За окном уже начинали опускаться сумерки, на кухне вовсю доделывались салат оливье и селедка под шубой. Украшался огромный торт-медовик «Олимпийский мишка», который был очень популярен после Олимпиады-80. Выпекался он по выкройке из картона, которая ходила по рукам и тщательно перерисовывалась местными хозяйками.
К большому моему сожалению, я простудилась и чувствовала себя неважно, что очень портило волшебство ожидания новогоднего праздника.
Мама, увидев, что я совсем расклеилась и то и дело шмыгала носом, отправила меня в дом немного отлежаться. Я прилегла на диван в зале и, укутавшись верблюжьим одеялом, задремала. Проспала я где-то около часа. А проснулась от каких-то звуков за стенкой. В доме уже было темно, только елка подмигивала разноцветными лампочками.

Из-за стенки, где была спальня брата, доносились странные звуки, словно кто-то читал быстро вслух: "Бу-бу-бу-бу-бу". Ничего больше не придумав, я решила, что это сестренка решила повторить стишок, который собиралась рассказать нам под елкой. Но почему тогда было темно?..
Я негромко позвала ее: «Юля-я-я». В ответ услышала ее голос: «А-а-а-а». И молчок.
Я опять: «Ю-ю-юль».
А она опять «А-а-а-а».
Я схватилась с дивана и пошла в комнату, из которой доносился голос. Включив свет, я увидела, что в комнате никого нет. Дальше у меня случился провал в памяти.
Помню, что я через миг уже стояла на кухне, где были все мои домочадцы, включая сестру. Как я преодолела расстояние из дома до кухни, я не помню совершенно.

Я рассказала родным о случившемся. Мама сразу же начала рыться в аптечке, чтобы найти градусник и измерить мне температуру, брат недоверчиво ухмыльнулся и покрутил пальцем у виска, а сестра открыла от удивления рот. Отец сказал: «Дык это Дед Мороз приходил к тебе, надо было подарок попросить, а ты убежала. Эх ты!». Но мне было не до шуток. Версия о Деде Морозе была отброшена мной сразу же. Во-первых, возраст уже не тот, чтобы в сказки верить. А во-вторых, случилось это уже во второй раз. Первый раз подобное было несколько месяцев назад, где-то в сентябре или октябре того же года.

В тот день все мои родные уехали на дачу, а я осталась одна дома. Тогда еще впервые в СССР транслировался по телевидению сериал «Рабыня Изаура». Я была оставлена дома, чтобы посмотреть очередную серию. А после приезда мамы с нашей «фазенды» я должна была рассказать о злосчастных приключения бедной рабыни во всех подробностях. По улице, где стоял наш дом, проходила скоростная трасса, по которой то и дело мчались машины. Межкомнатные двери дома были со стеклом, и когда проезжала очередная машина, стекло вибрировало - слышалось негромкое дребезжание.

Устроившись на диване, я внимательно смотрела очередную серию мыльной оперы, чтобы ничего не пропустить. Вдруг послышалось тихое дребезжание стекла в дверях комнаты. Ничего удивительного, казалось бы. Но я заметила, что машины-то не ехали в это время по дороге. Не скажу, что я испугалась, очень уж увлекло меня происходящее на экране телевизора. Но на всякий случай подошла к окну, которое полностью открывалось. Стояла у окна и продолжала смотреть кино. Дальше я услышала из коридора дома странное бормотание и что-то вроде: «У-у-у-у». Со скоростью звука я выскочила через окно во двор. Так вот, стоя на улице, и смотрела сериал через оконный проем, пока не приехали родные. Хоть и страшно, но пропустить серию «Изауры» было гораздо страшнее.
Домашние немного посмеялись надо мной и решили, что мне просто послышалось.

Именно поэтому подозрения с Дедушки Мороза были сняты. Где же ему взяться-то в октябре? Вся ответственность за произошедшие события была возложена на местного домового. Нечего смотреть всякие глупости по телевизору. Ну а под Новый год он просто решил меня поздравить таким образом. На том и порешили.

Кстати, спешу вас уверить, что я совершенно здорова в психическом плане. Даже справка от психиатра имеется (шутка).
Больше такого со мной никогда не случалось. А сейчас, после стольких лет как-то и не верится, что все это со мной было. Не верится… но было же!
В связи с этими событиями, тот Новый год мне очень запомнился. Мне он тогда казался худшим Новым годом в моей жизни. Кроме того, что я была напугана, все мои рассказы были выслушаны с легким недоверием. Да к тому же из-за простуды я не смогла пойти встречать Новый год с одноклассниками. А ведь в таком возрасте праздновать его с родителями казалось неимоверно скучно. Теперь-то я совсем другого мнения и люблю провести новогоднюю ночь со своей семьей.

Дорогие друзья, поздравляю вас от всей души с наступающими праздниками!
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Сегодня, 00:50 by LynxПросмотров: 205Комментарии: 1
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Ключевые слова: Кухня шепот голос сестра дребезжание завывание звуки праздник

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:19
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Но не посмотреть рабыню Изауру — страшнее joy
Эх! Ностальгирую по тем временам
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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