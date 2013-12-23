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Случались ли в вашей жизни ситуации, при которых проявились какие-либо скрытые возможности вашего организма?


 
Истории из жизни

То, что скрыто

Не знаю, может, в моей истории нет привидений, домовых и прочей нечисти, но зато есть интересные факты.

Скрытые возможности нашего организма - это и есть самая настоящая мистика. Это та сторона нашего "я", что запрятана в глубинах подсознания, выскакивающая на поверхность резко и внезапно в какие-то определённые моменты. О подобных случаях нечасто упоминают, а зря. Уверена, что найдутся люди, которым есть что рассказать по этому поводу.

Для удобства разделила историю на части в хронологическом порядке. Итак, приступим...

1. Сундук.

Прабабку мою по материнской линии звали Натальей. Я не знаю, как правильно её назвать, скорее, ведьмой. Способностями она обладала необычными, да к тому же кто-то ей силу передал, сама согласилась. Наталья лечила людей: косоглазие, порчи, сглазы и ожоги. Вот с последними дело обстояло особенно интересно: обожженные участки зарубцовывались буквально на глазах, а на следующий день на месте ожога была просто розовая кожа, и всё.

Прабабка на самом деле могла больше, чем я рассказала. В общем, она была странная, как и дата её рождения - 19.06.1906 года.
Дело было в шестидесятые годы прошлого столетия.

У Натальи была единственная дочь Валя, моя бабушка. В то время у Вали было три дочери и муж. Жили они все в 2-хкомнатной квартире, вот туда-то и любила приходить прабабка "погостить", пока не надоест. Характер у неё был сложный.

Однажды Наталья пришла к дочери в гости со своим сундуком. Это был настоящий кованый сундук из натурального дерева. Три мужика его еле несли матерясь, такой тяжёлый он был. Сундук трогать и открывать запрещалось всем без исключения.

И вот случилось так, что прабабка крепко повздорила со своей дочерью и зятем, моим дедом. Дед, кстати, так и говорил, завидев свекровь:
- О, опять эта ведьма пришла.

Когда страсти накалились до предела, прабабка в сердцах крикнула:
- Ну, тогда я от вас ухожу, - и на глазах у изумлённой публики (в этот момент всю сцену наблюдали моя мама и её две сестры) схватила сундук, поставила себе на плечи и пошла прочь из квартиры.

Её никто не побежал останавливать, потому как все пребывали в лёгком шоке и замешательстве. Сундук, который трое мужиков еле поднимали, субтильная женщина подняла и понесла на плечах, словно пушинку. После этого мой дед стал бояться прабабку ещё больше.

Следующие истории про меня.

2. Трубы.

Восьмидесятые, мне 9 лет. Возвращалась из музыкальной школы домой. Была то ли весна, то ли осень, но помню - холодно. Пальто, сапоги, шапка и нотная папка в руках. И вот, недалеко от моего дома вижу: идёт Наташка, моя ровесница, с собакой. Вообще-то эта огромная овчарка принадлежала её брату, и Наташке с ней редко давали выходить, но тут так случилось, что девчонке захотелось козырнуть перед прохожими такой псиной.

Поравнявшись, мы поздоровались, и я себе пошла дальше, как вдруг услышала странные звуки. Оглянулась и вижу, как огромная псина рвётся с поводка и очень хочет добраться до меня. Сначала я подумала, что попрыгает и успокоится, но Наташка в какой-то момент "перегнула палку", и собака только обозлилась.

Недолго думая, я побежала. Несусь и оглядываюсь назад, а там такое: Наташка упала, но поводок на руке намотан был, поэтому она просто ехала на животе по земле за собакой следом, а собака в свою очередь преследовала меня. Я ещё больше припустила и вот в тот момент, когда думала, что всё, оторвалась. Услышала прямо сзади тяжёлое звериное дыхание. Оглянулась, а Наташка где-то далеко, собака сорвалась с поводка. Меня сразу как накрыло, кроме ужаса ничего уже не ощущала и не видела, всё было чёрным, словно ослепла. Потом ничего не помню.

Очнулась и увидела, что нахожусь очень высоко. Прохожие вокруг охали и ахали, показывая на меня пальцем. Оказалось, что я с одного маха запрыгнула на огромные трубы теплотрассы. Чтоб было понятнее: диаметр трубы был таков, что, если б я встала рядом и вытянула руки вверх, то не дотянулась бы до высоты той поверхности, на которой в тот момент стояла.

С труб меня снял какой-то дяденька, было высоко и прыгать вниз я боялась. В руках я так и держала эту злосчастную нотную папку.

3. Ограждение.

В начале девяностых мне было 15 лет, и вот уже второй год я ездила в пионерлагерь работать на кухне. В первый год мы с подругой мыли посуду, кастрюли и всё такое. А вот на второй год я поехала одна, и шеф-повар "повысила" меня в должности, перевела в кухработники. Смысл в том, что работала я теперь 2 дня через 2. Смена начиналась в 5 утра и заканчивалась когда как, но чаще во втором часу ночи.

Весь ужас состоял в том, что я всё время дико хотела спать. Особенно по утрам. Я просто могла уснуть где-нибудь под столом в "мясном цехе" с ведром и тряпкой в руках, когда делала влажную уборку перед началом смены. От постоянных недосыпов в моём сознании начали происходить некие изменения. Например, я оказывалась в другой реальности, странное такое состояние между мирами. Я видела разных сущей, некоторые были похожи на людей, они что-то всё время мне говорили, заставляя отвечать и реагировать на их речи. Короче, кошмар, да и только.

А тут, как назло, у меня появился поклонник из местных, деревенский Вадик девятнадцати лет. Он меня злил особенно тем, что подкарауливал возле домика, где я жила, и преграждал вход. Ему со мной о любви своей поговорить хотелось. А мне дико хотелось спать и разодрать этого Вадика на куски.

В тот раз сценарий повторился, и я тупо сидела и слушала Вадика, а рядом галдели его дружки и наши поварихи-практикантки. Я не знаю, сколько времени прошло, но усталость сделала своё дело, и я начала проваливаться в другую реальность, где меня ждали все эти сущи и бесконечные поучения. Я знала только одно: легче мне станет лишь после того, как я усну. А уснуть я не могла, Вадик меня всё время тормошил, он хотел поговорить.

Пытаясь отделаться от всего этого, я начала бегать кругами, пытаясь прорваться в дом. Вадика с друзьями это забавляло, и они отгоняли меня всё дальше от входа.

Настал момент, когда у меня осталось единственное желание - избавиться от ненавистного жениха, в него я вложила все свои мысли и силы....

А потом я ничего не помню. Когда очнулась, то увидела такую картину. Передо мной - забор-сетка высотой метра три. Там, за ограждением, находились установки для хранения бытового газа. В Казахстане не было газопровода, газ просто привозили и закачивали в эти огромные "баки", не знаю, как назвать.

Так вот, Влад бегал с дикими круглыми глазами за этой сеткой и не знал, как оттуда выбраться. Я, ничего не понимая, оглянулась назад, думала, мне друзья его объяснят, что случилось, но не тут-то было. Деревенские ковбои шарахались от каждого моего движения и требовали не приближаться к ним. Из их отрывистых причитаний я лишь поняла, что сама закинула туда Вадика. То есть я его подняла на вытянутых руках, как бревно, параллельно земле, и просто бросила. Так легко, как бросают волейбольный мяч. Вадик так и не смог выбраться наружу, пришлось будить директора, который и открыл дверь в ограждении.

На следующий день девчонки-поварихи, что были свидетелями ночного происшествия, во всех красках поведали мне о полётах
деревенского друга.

Итог: Вадик стал любить меня на расстоянии, а местные парни обходить десятой стороной. Даже когда я поступила учиться и нас послали на "картошку" в тот самый совхоз, что был рядом с пионерлагерем, меня никто не трогал и девочек из моей комнаты тоже. А вот другим приходилось несладко.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40 by ErnestaПросмотров: 805Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Сундук собака труба ограждение деревня ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:18
+2
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Эти истории самые захватывающие и самые вероятные из всех. Я всегда об этом знала и убеждена.
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#2 написал: adder
Сегодня, 15:59
+4
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У меня так мама в молодости сиганула через высокий забор, когда от пьяного прохожего спасалась
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#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 17:37
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А я так когда-то давно-давно из переполненного троллейбуса вышла с трёхлетним сыном в одной руке и с двумя тяжеленными сумками (каждая примерно килограмм по 10) в другой. Мужа оттеснили от меня, а сумки у моих ног были, и надо было как-то самой выходить. А во мне весу 45 кг было.
Да, в экстремальных ситуациях иногда открываются небывалые резервы организма.
Истории Эрнесты очень интересные!
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:12
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Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: ана аю
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