Случались ли в вашей жизни ситуации, при которых проявились какие-либо скрытые возможности вашего организма? Со мной подобного не случалось, но знаю несколько таких историй (либо знаком с людьми у которых проявились некие необычные способности). Со мной произошло нечто подобное. Нет, я о таком не слышал, но верю. Нет, я о таком не слышал и не верю.



То, что скрыто

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40

Ernesta Просмотров: 805 Комментарии: 6 +18 Сегодня, 14:40 by

Не знаю, может, в моей истории нет привидений, домовых и прочей нечисти, но зато есть интересные факты.Скрытые возможности нашего организма - это и есть самая настоящая мистика. Это та сторона нашего "я", что запрятана в глубинах подсознания, выскакивающая на поверхность резко и внезапно в какие-то определённые моменты. О подобных случаях нечасто упоминают, а зря. Уверена, что найдутся люди, которым есть что рассказать по этому поводу.Для удобства разделила историю на части в хронологическом порядке. Итак, приступим...1. Сундук.Прабабку мою по материнской линии звали Натальей. Я не знаю, как правильно её назвать, скорее, ведьмой. Способностями она обладала необычными, да к тому же кто-то ей силу передал, сама согласилась. Наталья лечила людей: косоглазие, порчи, сглазы и ожоги. Вот с последними дело обстояло особенно интересно: обожженные участки зарубцовывались буквально на глазах, а на следующий день на месте ожога была просто розовая кожа, и всё.Прабабка на самом деле могла больше, чем я рассказала. В общем, она была странная, как и дата её рождения - 19.06.1906 года.Дело было в шестидесятые годы прошлого столетия.У Натальи была единственная дочь Валя, моя бабушка. В то время у Вали было три дочери и муж. Жили они все в 2-хкомнатной квартире, вот туда-то и любила приходить прабабка "погостить", пока не надоест. Характер у неё был сложный.Однажды Наталья пришла к дочери в гости со своим сундуком. Это был настоящий кованый сундук из натурального дерева. Три мужика его еле несли матерясь, такой тяжёлый он был. Сундук трогать и открывать запрещалось всем без исключения.И вот случилось так, что прабабка крепко повздорила со своей дочерью и зятем, моим дедом. Дед, кстати, так и говорил, завидев свекровь:- О, опять эта ведьма пришла.Когда страсти накалились до предела, прабабка в сердцах крикнула:- Ну, тогда я от вас ухожу, - и на глазах у изумлённой публики (в этот момент всю сцену наблюдали моя мама и её две сестры) схватила сундук, поставила себе на плечи и пошла прочь из квартиры.Её никто не побежал останавливать, потому как все пребывали в лёгком шоке и замешательстве. Сундук, который трое мужиков еле поднимали, субтильная женщина подняла и понесла на плечах, словно пушинку. После этого мой дед стал бояться прабабку ещё больше.Следующие истории про меня.2. Трубы.Восьмидесятые, мне 9 лет. Возвращалась из музыкальной школы домой. Была то ли весна, то ли осень, но помню - холодно. Пальто, сапоги, шапка и нотная папка в руках. И вот, недалеко от моего дома вижу: идёт Наташка, моя ровесница, с собакой. Вообще-то эта огромная овчарка принадлежала её брату, и Наташке с ней редко давали выходить, но тут так случилось, что девчонке захотелось козырнуть перед прохожими такой псиной.Поравнявшись, мы поздоровались, и я себе пошла дальше, как вдруг услышала странные звуки. Оглянулась и вижу, как огромная псина рвётся с поводка и очень хочет добраться до меня. Сначала я подумала, что попрыгает и успокоится, но Наташка в какой-то момент "перегнула палку", и собака только обозлилась.Недолго думая, я побежала. Несусь и оглядываюсь назад, а там такое: Наташка упала, но поводок на руке намотан был, поэтому она просто ехала на животе по земле за собакой следом, а собака в свою очередь преследовала меня. Я ещё больше припустила и вот в тот момент, когда думала, что всё, оторвалась. Услышала прямо сзади тяжёлое звериное дыхание. Оглянулась, а Наташка где-то далеко, собака сорвалась с поводка. Меня сразу как накрыло, кроме ужаса ничего уже не ощущала и не видела, всё было чёрным, словно ослепла. Потом ничего не помню.Очнулась и увидела, что нахожусь очень высоко. Прохожие вокруг охали и ахали, показывая на меня пальцем. Оказалось, что я с одного маха запрыгнула на огромные трубы теплотрассы. Чтоб было понятнее: диаметр трубы был таков, что, если б я встала рядом и вытянула руки вверх, то не дотянулась бы до высоты той поверхности, на которой в тот момент стояла.С труб меня снял какой-то дяденька, было высоко и прыгать вниз я боялась. В руках я так и держала эту злосчастную нотную папку.3. Ограждение.В начале девяностых мне было 15 лет, и вот уже второй год я ездила в пионерлагерь работать на кухне. В первый год мы с подругой мыли посуду, кастрюли и всё такое. А вот на второй год я поехала одна, и шеф-повар "повысила" меня в должности, перевела в кухработники. Смысл в том, что работала я теперь 2 дня через 2. Смена начиналась в 5 утра и заканчивалась когда как, но чаще во втором часу ночи.Весь ужас состоял в том, что я всё время дико хотела спать. Особенно по утрам. Я просто могла уснуть где-нибудь под столом в "мясном цехе" с ведром и тряпкой в руках, когда делала влажную уборку перед началом смены. От постоянных недосыпов в моём сознании начали происходить некие изменения. Например, я оказывалась в другой реальности, странное такое состояние между мирами. Я видела разных сущей, некоторые были похожи на людей, они что-то всё время мне говорили, заставляя отвечать и реагировать на их речи. Короче, кошмар, да и только.А тут, как назло, у меня появился поклонник из местных, деревенский Вадик девятнадцати лет. Он меня злил особенно тем, что подкарауливал возле домика, где я жила, и преграждал вход. Ему со мной о любви своей поговорить хотелось. А мне дико хотелось спать и разодрать этого Вадика на куски.В тот раз сценарий повторился, и я тупо сидела и слушала Вадика, а рядом галдели его дружки и наши поварихи-практикантки. Я не знаю, сколько времени прошло, но усталость сделала своё дело, и я начала проваливаться в другую реальность, где меня ждали все эти сущи и бесконечные поучения. Я знала только одно: легче мне станет лишь после того, как я усну. А уснуть я не могла, Вадик меня всё время тормошил, он хотел поговорить.Пытаясь отделаться от всего этого, я начала бегать кругами, пытаясь прорваться в дом. Вадика с друзьями это забавляло, и они отгоняли меня всё дальше от входа.Настал момент, когда у меня осталось единственное желание - избавиться от ненавистного жениха, в него я вложила все свои мысли и силы....А потом я ничего не помню. Когда очнулась, то увидела такую картину. Передо мной - забор-сетка высотой метра три. Там, за ограждением, находились установки для хранения бытового газа. В Казахстане не было газопровода, газ просто привозили и закачивали в эти огромные "баки", не знаю, как назвать.Так вот, Влад бегал с дикими круглыми глазами за этой сеткой и не знал, как оттуда выбраться. Я, ничего не понимая, оглянулась назад, думала, мне друзья его объяснят, что случилось, но не тут-то было. Деревенские ковбои шарахались от каждого моего движения и требовали не приближаться к ним. Из их отрывистых причитаний я лишь поняла, что сама закинула туда Вадика. То есть я его подняла на вытянутых руках, как бревно, параллельно земле, и просто бросила. Так легко, как бросают волейбольный мяч. Вадик так и не смог выбраться наружу, пришлось будить директора, который и открыл дверь в ограждении.На следующий день девчонки-поварихи, что были свидетелями ночного происшествия, во всех красках поведали мне о полётахдеревенского друга.Итог: Вадик стал любить меня на расстоянии, а местные парни обходить десятой стороной. Даже когда я поступила учиться и нас послали на "картошку" в тот самый совхоз, что был рядом с пионерлагерем, меня никто не трогал и девочек из моей комнаты тоже. А вот другим приходилось несладко.

Ключевые слова: Сундук собака труба ограждение деревня ужас авторская история

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