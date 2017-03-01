Немножечко мистики от скептика...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 136 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 12:45 by

Я скептик, конечно, но однажды...Я жила одна на квартире, и был там на кухне старый стол, еще деревянный, дверцы скрипучие и закрывались очень плотно, но удобный тем, что все кастрюли умещались в один, так сказать, слой.Как-то поставила туда (не впритык, а в глубину) пустую стеклянную бутылку из-под молока, таких уже не было в продаже, но чем-то она мне понравилась.Одним прекрасным утром я обнаружила ее уже разбитую, осколки лежали на полу перед столом, створки коего были закрыты. По молодости лет даже прикольно было, мол, что за чудеса?! Более всего тогда меня, инженера, занимал вопрос: КАК?! Прошло много лет...И еще однажды, не так давно...Поселились мы в доме деда и бабушки моего мужа, стареньком, но крепком, дом на 2 хозяина (строили его 2 брата). Поскольку деды во время ВОВ немного "опылились" в Германии (и иже с ними) европейской архитектурой, дом имеет свои причуды: по обе стороны дома, на высоком чердаке, жилые мансарды с балконами, выходящие во двор; ведет к ним общая, закрытая со всех сторон, лестница-коридор, при желании пройти можно и на другую половину дома.Ранее там жил брат дедушки и его семья. К моменту нашего вселения на свою половину их дед уже отдал Богу душу. Жена у него была, Царствие ей небесное, вреднючая баба (довелось мне с ней вести сражения на пустом месте). А когда помирала она, я, только что родившая, была все же (по доброте своей душевной) вынуждена делать ей уколы наркотика. Больше было некому, так как все переругались с ней основательно еще раньше. В сиделках были ее старенькая мать и ее сестра. Выбора не было: либо уколы, либо слушать крики от боли (а ее мать прожила 100 с чем-то годков и бегала по району шустро. Сгорбленная, сухонькая и с пронзительным взглядом... Страшновато было с ней общаться).Так, стоп, я отвлекаюсь. В общем... померли все пожилые люди. Их дочь и сын, живущие в своих домах, из-за споров со страшной силой по поводу наследства, не подходили друг к другу и дому на пушечный выстрел. Половина дома стала необитаема, помаленьку разрушалась. Остались там их старые вещи, даже личные фото, и все зарастало "мхом". Ну а поскольку дом-то фактически один, нас это беспокоило.Кое-как та дочь захотела нам продать свою долю (это отдельная история), я на радостях все помыла там впервые за долгое время, рука не поднималась жечь их фото, удалось отдать все-таки, а ненужные вещи выбросила и сожгла. Натерла все, как я это называю, своим биополем, провозившись целый день.Никогда не верила в домовых...Этой же ночью проснулась из-за того, что почувствовала, как кто-то сидит у меня в ногах, и я не могу откинуть ногой одеяло, ну, типа, как крупный кот (раньше у нас в доме жили коты и спали в ногах, ощущение почти такое же).Совсем не испугалась, а в голове сама собой почему-то возникла мысль, что домовой сидит и меня разглядывает. Включила свет, подергала ногами, вначале решила бодрствовать до рассвета, а потом так захотелось спать, что плюнула и думаю: "Фиг с ним, делайте то, что хотите". Выключила свет и спокойно уснула.Наутро пошла на ту половину (выглядела, наверное, дурой) и рассказала пустым стенам, мол, что за елки-палки такие, я тут намываю-убираю, а ко мне тут ходють всякие...И забыла об этом.Прошло больше двух лет.Вторая половина стояла такой же почти необжитой, поскольку надо было вначале менять крышу, но муж уже успел туда притащить почти весь гараж и свои драгоценности. Мне вновь пришлось убирать, кое-как систематизировать эти самые драгоценности, все мыть. И вот опять!..Этой же ночью (даже уже почти утром) я дремала, в доме было холодновато. Вдруг ощутила, как кто-то, по ощущениям ростом с трех-четырехлетнего ребенка, прыгает возле постели, дергает край одеяла и пытается то ли залезть под него, то ли на него. В общем, прыгает и прет напролом (очень было похоже на то, как когда-то маленький сын, не разбирая дороги, взбирался на постель), и не очень у него это получается.Вот когда я осознала, что уже почти взрослый сын сидит перед компом около окна и это не он, меня сковал нереальный ужас, говорить я не могла, то есть я кричала, а вырывался какой-то скулеж. Еле-еле взяв себя в руки, стала читать в голове молитву. Сын с удивлением на меня таращился.Потом отпустило, я подскочила, нашла крестик (в голове промелькнуло: не надеть ли сразу пару штук?), напялила такой же на изумленного сына.На этот раз мне, как видите, стало страшно и даже на несколько дней. Не молоко, а почему-то шоколад положила я на ту самую общую лестницу, а муж потом стыдил, но не меня, а домового, выговаривая ему, что мы ему тут все в порядок приводим, а он жену пугает. И вообще, пусть дурью не мается, а охраняет нас и дом так, как положено порядочным домовым, а мы его не выгоним, и пусть он нас не боится (фигасе, напугалась-то я!).Теперь мы задумались: а сколько их у нас, по одному на каждую половину? Или один тот на весь дом? Ведь и тот дед был старший... Или как у них там принято вообще расселяться... И вообще, может, он первый раз знакомиться приходил, а второй - погреться?P.S. Между прочим, шоколад до сих пор лежит. Только муж от одной плитки отгрыз кусочек и все немножко рассыпал, меня пугал, я его расколола.Вот такие "скептические истории", извините за много слов, специально делала пробелы для легкости восприятия.

Ключевые слова: Чудеса дом ненужные вещи шоколад домовой ночь страх

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