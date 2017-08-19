И тогда к вам подойдут

AlphaOme Просмотров: 317 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 10:36 by

Когда читала, думала: «Надо же, как похожа на очень давний рассказ одной моей знакомой!». А теперь думаю: «Может быть, знакомая выдала историю за свою, а это была очередная городская легенда?».Поэтому начну я ее от третьего лица.Итак, место действия – дачный поселок на Карельском перешейке близ Санкт-Петербурга (тогда - Ленинграда), время действия – вторая половина 20-го столетия, главные действующие лица – две девочки-подростка, лет 12 -13-ти.Одна, назовем ее Татьяна, отличалась смелостью, несгибаемым намерением довести начатое до конца, твердостью характера (когда выросла, выбрала профессию судмедэксперта). Пройтись «на слабо» ночью по кладбищу большого труда храброй девочке не составляло. Вторая, пусть будет Анна, не имела такого высокого уровня бесстрашия.Подружились девочки со старой финкой-знахаркой, жившей в поселке постоянно. И однажды она рассказала им про обряд на исполнение любого желания: нужно завесить все зеркала в доме, выйти в полночь на перекресток, рассыпать наговоренный мак, прочитать заговор, обязательно принести в мешке жертву – черную мертвую кошку. «И тогда к вам подойдут, - сказала финка – просите всего, чего хотите, но лучше –неразменный рубль».Во времена расцвета победившего социализма, научного коммунизма, материализма и атеизма, конечно, никто не придал словам знахарки особого значения: мало ли какие байки рассказывает старая женщина!Но вскоре случилось очень странное событие: на порог дома Татьяны приполз больной черный котенок, спасти его не удалось. Так и образовался первый, и самый невозможный, по сути, ингредиент обряда, что спровоцировало юных созданий проверить на практике весь процесс.Далее, со слов Анны: «Когда, почти в полночь, подошли к перекрестку, светила полная луна, ветер гнал рваные темные облака по небу, и стало совершенно тихо, как будто во всем мире выключили звук. Я поняла, что на перекресток не пойду: ноги словно приросли к земле. Татьяна взяла мешок и пошла туда одна. А потом раздался ее крик : «Беги!», и сама она мчалась в сторону своего дома так, что хвост (прическа такая) развевался параллельно поверхности земли. Ночь для меня была жуткой: кто-то ходил по двору, стучали в окна, светили фонариками. Наутро первым делом побежала к Татьяне. Застала ее на кровати, подушка была обложена иконами, а в руках девочка сжимала двустволку. «В город, в город, уезжаем в город!» - единственное, что сказала Татьяна подруге.Через какое-то время, в электричке, она пришла в себя и стала рассказывать: «К перекрестку приближалась, точнее - плыла, огромная, почти 4-х метровая, темная полупрозрачная фигура в плаще с капюшоном. И вдруг мертвый котенок забился в мешке». Этого не выдержали даже стальные нервы Татьяны. Она бросила мешок и побежала домой. Закрывшись на все замки, пыталась разбудить бабушку, но та спала, как убитая. Вдруг бабуля встает, идет к входной двери, с кем- то разговаривает, но в дом, слава богу, никого не пускает (как выяснилось потом, ей приснилось, что ночью приехали Татьянины родители за якобы оставленным на даче паспортом). У Татьяны также ходили всю ночь по двору, говорили голосами родителей, даже пытались открыть окна силой.Мужественная девочка не выдержала лишь тогда, когда покрывало начало сползать с большого зеркала, и выстрелила в него.От старой финки им сильно попало: «Уж если взялись, то доводите до конца».Она, конечно, помогла девочкам разорвать образовавшуюся связь с потусторонними силами, но самое главное, по ее настоянию они сами полгода ходили в церковь на службу, как на работу, отмаливая свой грех.Вот такую историю много лет назад, когда интернет показался бы фантастикой, слышала я.Может быть мы все, действительно, знакомы через шесть рукопожатий, и рассказ передается устно, видоизменяясь под действием «испорченного телефона», получая свои специфичные черты?

Ключевые слова: Перекресток черная кошка полночь неразменный рубль

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