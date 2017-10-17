Дверь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:34

Причина: Стилистика автора сохранена

putnik28 Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:34 by

Я - обычный парень, мне 27. Отучился, отслужил, работаю. Веду спокойный и обычный образ существования. С родителями жить мне уже стыдно, и я решил снять квартиру.Искал ее ближе к месту работы, так как работа мне нравится и планирую на ней держаться до последнего, хотя она забирает много моих физических ресурсов и дает один недельный выходной.Быстро нашел один вариант - однушка в недавно построенной высотке на последнем этаже. Ремонт, конечно, сделан наспех и дешевыми материалами. Из бытовой техники все самое необходимое для жизни. Ну, а мне было самое главное - после работы принести свое туловище в душ и следом на кровать.Хозяйка квартиры - приятная женщина средних лет, никаких допросов ко мне, никаких проверок. Живи и кайфуй.Въехал, докупил некоторую мебель для себя. Вымыл все и почистил, накупил продуктов и радовался как ребенок. Первое время все было хорошо. Окна квартиры выходят на лес и поле, район спокойный. Дом наполовину заселен, на этаже 4 квартиры, а 3 из них пустые, то есть на этаже я один. Да и это круто - тишина и спокойствие.Месяц жил я счастливо, и в одну ночь кое-что случилось...Это был понедельник. Я пришел с работы, помылся, покушал, приготовил обед для работы на завтра, посмотрел новости и стал проваливаться в сон. Один глаз уже спит, и тут я слышу звук (а слух у меня отличный), исходящий от входной железной двери. Звук такой, будто кто-то спичкой ковыряет в замочной скважине. Я подрываюсь, тихо-тихо на цыпочках плыву к глазку. Не включая света и затаив дыхание, смотрю в глазок - никого! Звук прекратился. И снова тишина - ни звука лифта, никаких звуков вообще, только холодильник нарушает тишину своими процессами.Отхожу от двери, ложусь на кровать - звук начинается снова. Уже громче. Дверь в квартиру хорошая, с тремя замками и секреткой. Снаружи такую дверь не открыть, придется попотеть, да и то со специальным инструментом. Вот этим себя и успокаивал. Но что это такое... глюк? С пробелами психики я замечен не был. Это делает человек? Тогда как он попал на этаж? Дверь на лестничной площадке открывается со скрипом, лифт слышно всегда.Подхожу к двери, прикладываю ухо к ней - ничего не слышу. Смотрю в глазок - никого! Остался у двери, вслушиваюсь. Снова начинается шуршание. Я взял молоток. Нет, открывать дверь я не буду... "Вдруг он затаился на корточках у двери и специально звуком меня хочет выманить", - думалось мне.Может, мне кажется, крыша поехала... Да нет же, звук этот был реальный, и сейчас я здесь и его слышу.Через пару минут звук прекратился, и я стал долго смотреть в глазок. Успокоившись, но еще будучи под впечатлением, я уснул только посреди ночи.С утра, выходя из квартиры на работу, я не увидел никаких признаков взлома, следов никаких нет.На следующую ночь повторилось то же самое. Уровень нервозности подлетел, на работе как сушеный, валится все из рук. Ни о чем другом не думается.На третью ночь я, под надоевший уже звук, вылетел из квартиры с молотком в одной руке и ножом в другой в полной боеготовности. Никого нет. Дразнит меня? Подхожу к кровати - снова шуршит. Позвонить хозяйке и спросить, что за дела?Решит, что я наркоман, тем более, что она в этой квартире, я так понял, не жила ни дня. Должно же быть какое-то объяснение этому явлению.В выходной день я разобрал замок, посмотрел весь механизм, все детали - все, как и должно быть у замка, - в норме. Шуршания повторялись каждую ночь, как только я ложился на кровать. А в один день я лежал и ждал начало ковыряний в замке. Их не последовало, и я стал проваливаться в сон. И тут, как гром среди ясного неба, резкий мощный звук загрохотал. Тишину разрезал страшный скрежет металла об металл. Дверь заколотилась, будто ее хотели вырвать из проема вместе с рамой. Кое-где посыпалась штукатурка. Такое ощущение жути нагнало на меня, я прилип спиной к стене и наблюдал за этим. Казалось, сердце сейчас тормознет. Куда звонить, что делать -думай, думай. Все тело трясёт! Подлетаю к двери - все закончилось! И тишина... Хотел посмотреть в глазок, и что-то мне твердо сказало внутри головы: "Не делай этого!".Всю ночь я просидел в шоке, не спал. На следующий день я закупил успокоительных. Уже в зловещем предвкушении ложился на кровать. Звука не было, не было его и потом. Оно оставило меня в покое. А вскоре в соседнюю квартиру заехала молодая семья с двумя детьми.Так вот, сейчас у меня все нормально, слава Богу. Пару раз я наблюдал в глазок, как новый сосед ночью открывает свою дверь и долго стоит молча на площадке, замерев, вслушивается...

Ключевые слова: Дверь скрежет квартира испуг авторская история

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