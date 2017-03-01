Стон из могилы

Lynx Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:03 by

Мне было 10 лет. К бабушке в гости из города приехали брат Николай и его жена. Все — бабушка с дедом и брат её с женой — собрались на кладбище, помянуть близких. Меня взяли с собой.Сначала мы навестили могилы дальних родственников, а потом пошли к прадеду и прабабушке, чтобы посидеть около них.На старом кладбище было очень много заброшенных могил. На них, не то что оградок, даже крестов уже нет, а некоторые и вообще едва заметны. Бабуля сказала, чтобы я не наступала на них, но я была непослушным ребёнком и делала всё наоборот.Взрослые ушли вперёд, а я нарочно подпрыгнула на одном из едва заметных холмиков. И вдруг раздался стон, исходивший откуда-то из-под земли. Больше я ни когда не слышала такого. Сейчас я вспоминаю, и мурашки по спине бегут. Стон повторился. Я хотела закричать, но голос пропал, крик застрял в горле. Я пыталась бежать, но ноги будто приросли к земле. У меня в голове крутилось: «Как они могли меня бросить здесь и уйти?!».Стало страшно до жути. Но вдруг как током ударило: нужно прочесть молитву! Ту, которую бабуля всегда на ночь читает.Только я мысленно произнесла первые строчки обращения к Богу, как из моего горла вырвался крик, а с ног будто сняли оковы. Поразительно! Но оказалось, что родственники ни куда не ушли, а стояли в нескольких метрах от меня. Бабушка принялась меня отчитывать:— Чего кричишь? Где ты была? Тебе же сказали — ни куда не убегать, быть рядом.Выходит, они меня не видели??!Самое странное, что до этого случая я боялась покойников, а после него перестала. До сих пор иногда хожу на кладбище одна. Только часто возникает странное чувство. Соберусь пойти, а меня туда как будто не пускают, а не собираюсь — как будто зовут, тянут — и всё тут.

Ключевые слова: Кладбище могилы стон странное бабушка родственники

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