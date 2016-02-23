Заглянула в будущее?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:27

Причина: Стилистика автора сохранена

ELEMAT Просмотров: 675 Комментарии: 4 +13 Сегодня, 13:27 by

Вот прочитала несколько рассказов фосторовцев, посвящённых детским воспоминаниям о необычном, и решилась-таки это написать вам.Мне было лет десять. Мы жили в квартире на втором этаже. Прямо за нашим домом начинался частный сектор, то есть одноэтажные деревянные домики с огороженными небольшими участками земли.Я спала в одной комнате со своей бабушкой.Просыпаюсь как-то ночью в туалет, быстренько сбегала и намеревалась опять занырнуть под одеяло на своём диване, но меня привлёк необычный свет в оке. Решила подойти и посмотреть.Шторы висели тонкие, тюлевые, и через них было всё видно. Мне показалось, что на улице гораздо светлее, чем обычно ночью. Подхожу, выглядываю и замираю, поражённая увиденным: вижу вооружённых людей, человек двадцать примерно, в удивительной камуфлированной форме и в касках, на которых что-то ещё и прикреплено. Поверх одежды на людях, кроме оружия, надето много чего ещё: разные рюкзаки, коробки на ремнях через плечо и много непонятного для меня.Я смотрю во все глаза через тюль. Люди, пригибаясь, рассредотачиваются вокруг ближайшего дома. На несколько секунд замирают, потом пробегают немного вперёд и опять затихают. Видимо, не хотят быть замеченными кем-то. Некоторое время сидят, не шелохнувшись, потом опять совершают небольшой бросок вперёд и опять замирают.И тут случилось для меня самое невероятное - откуда ни возьмись в небе появляется вертолёт! И он, этот вертолёт, тоже очень необычного вида. И, главное, я абсолютно его не слышу! А ведь, по идее, должна слышать.Продолжаю смотреть во все глаза! Мне страшновато, но терплю - ведь интересно, чем дело кончится...Вертолёт тем временем спустился чуть ниже и выпустил луч света на близлежащий участок рядом с первым деревянным домом! И люди в форме устремились туда.Дальше я уже была не в силах смотреть это одна и кинулась к бабушке.- Бабуленька, смотри, что за окном делается! - теребила я бабушку.Бабушка проснулась, встала и пошла со мной к окну. Когда мы подошли, там всё ещё висел в небе вертолёт (по крайней мере, я его видела), но уже луча, исходящего от него, не было. Люди были сгруппированы в одном месте и что-то делали.- Бабуль, это война, да? А почему так тихо? - шептала я бабушке.Бабушка некоторое время всматривалась в окно, но, как мне показалось, ничего необычного там не увидела. Потом привлекла меня к себе и тихонько повела спать. Я была перевозбуждённая и долго ещё не могла уснуть. Всё порывалась опять пойти посмотреть, что же там делается, но бабушка не пускала. Под утро кое-как заснула-таки...Утром бабушка сказала, что это всё мне приснилось. Я долго не хотела с этим мириться, но в конце концов сдалась...Ребят, мне сейчас куча лет. Впервые реально такое обмундирование на военных я увидела в 2008-ом году в горах Северного Кавказа, где одно из подразделений ФСБ проводило свои учения в условиях высокогорья - военные жили с нами на одной альпбазе. А необыкновенного вида вертолёт из моего "сна - не сна" в реальности рассмотрела в небе над нашим домом несколько лет назад, когда началась заваруха в Украине, и эти самые вертолёты стройными рядами летели в сторону Украинской границы (я живу в регионе, примыкающем к Украинской границе).Когда мне было десять лет, такой техники и такого обмундирования просто не могло быть. Но я же это всё как-то увидела?Уже даже не так меня мучает само событие, во сне или не во сне это было, как вопрос: зачем мне это тогда показали?

Ключевые слова: Ночь окно вертолёт военные видение авторская история

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