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Истории из жизни

Заглянула в будущее?

Вот прочитала несколько рассказов фосторовцев, посвящённых детским воспоминаниям о необычном, и решилась-таки это написать вам.

Мне было лет десять. Мы жили в квартире на втором этаже. Прямо за нашим домом начинался частный сектор, то есть одноэтажные деревянные домики с огороженными небольшими участками земли.
Я спала в одной комнате со своей бабушкой.

Просыпаюсь как-то ночью в туалет, быстренько сбегала и намеревалась опять занырнуть под одеяло на своём диване, но меня привлёк необычный свет в оке. Решила подойти и посмотреть.
Шторы висели тонкие, тюлевые, и через них было всё видно. Мне показалось, что на улице гораздо светлее, чем обычно ночью. Подхожу, выглядываю и замираю, поражённая увиденным: вижу вооружённых людей, человек двадцать примерно, в удивительной камуфлированной форме и в касках, на которых что-то ещё и прикреплено. Поверх одежды на людях, кроме оружия, надето много чего ещё: разные рюкзаки, коробки на ремнях через плечо и много непонятного для меня.
Я смотрю во все глаза через тюль. Люди, пригибаясь, рассредотачиваются вокруг ближайшего дома. На несколько секунд замирают, потом пробегают немного вперёд и опять затихают. Видимо, не хотят быть замеченными кем-то. Некоторое время сидят, не шелохнувшись, потом опять совершают небольшой бросок вперёд и опять замирают.

И тут случилось для меня самое невероятное - откуда ни возьмись в небе появляется вертолёт! И он, этот вертолёт, тоже очень необычного вида. И, главное, я абсолютно его не слышу! А ведь, по идее, должна слышать.
Продолжаю смотреть во все глаза! Мне страшновато, но терплю - ведь интересно, чем дело кончится...
Вертолёт тем временем спустился чуть ниже и выпустил луч света на близлежащий участок рядом с первым деревянным домом! И люди в форме устремились туда.
Дальше я уже была не в силах смотреть это одна и кинулась к бабушке.

- Бабуленька, смотри, что за окном делается! - теребила я бабушку.
Бабушка проснулась, встала и пошла со мной к окну. Когда мы подошли, там всё ещё висел в небе вертолёт (по крайней мере, я его видела), но уже луча, исходящего от него, не было. Люди были сгруппированы в одном месте и что-то делали.
- Бабуль, это война, да? А почему так тихо? - шептала я бабушке.
Бабушка некоторое время всматривалась в окно, но, как мне показалось, ничего необычного там не увидела. Потом привлекла меня к себе и тихонько повела спать. Я была перевозбуждённая и долго ещё не могла уснуть. Всё порывалась опять пойти посмотреть, что же там делается, но бабушка не пускала. Под утро кое-как заснула-таки...
Утром бабушка сказала, что это всё мне приснилось. Я долго не хотела с этим мириться, но в конце концов сдалась...

Ребят, мне сейчас куча лет. Впервые реально такое обмундирование на военных я увидела в 2008-ом году в горах Северного Кавказа, где одно из подразделений ФСБ проводило свои учения в условиях высокогорья - военные жили с нами на одной альпбазе. А необыкновенного вида вертолёт из моего "сна - не сна" в реальности рассмотрела в небе над нашим домом несколько лет назад, когда началась заваруха в Украине, и эти самые вертолёты стройными рядами летели в сторону Украинской границы (я живу в регионе, примыкающем к Украинской границе).

Когда мне было десять лет, такой техники и такого обмундирования просто не могло быть. Но я же это всё как-то увидела?
Уже даже не так меня мучает само событие, во сне или не во сне это было, как вопрос: зачем мне это тогда показали?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:27 by ELEMATПросмотров: 675Комментарии: 4
+13

Ключевые слова: Ночь окно вертолёт военные видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:30
+1
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Публикаций: 268
Комментариев: 1 670
Ого... Может, показали, потому что хотели предупредить? Или в детстве просто открылась такая возможность - видеть будущее, с возрастом которая потерялась?

Несомненно, ставлю плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 14:27
+3
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Публикаций: 14
Комментариев: 124
Я могу сказать одно, что я в детстве придумывал в голове разные устройства и давал им названия ( к сожалению не припомню уже) но воплотить их в жизнь конечно не позволяли технологии, да и мозгов у меня бы не хватило. Какого было удивление что через несколько лет появляется такое устройство и с таким же названием, что происходит в голове детей и откуда вообще это берётся , загадка.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: ZelD
Сегодня, 16:02
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Хрономираж, случается такое иногда. Lynx, ваша анимашка под сообщением жрет весь мой трафик, я с телефона лазаю disappointed_relieved
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 16:26
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Комментариев: 875
Вы просто подключились к Вселенской "библиотеке" и увидели то, что увидели. Дети до 6-7 лет большую часть времени пребывают в состоянии "Альфа", поэтому и видят то, что взрослым недоступно. Просто выхватили картинку из будущего, думаю наугад. Поэтому не беспокойтесь так, вряд ли специально вам что-то показывали.
Есть техники такие, когда входишь в состояние "Альфа" и целенаправленно просматриваешь информацию из прошлого, настоящего и быдущего. Кто-то видит картинками, вот как вы, даже ведь не поняли что просто кино смотрели в своём роде. А бабушка естественно ничего не видела.
За историю +:
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
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