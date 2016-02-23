Семь ключей

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Крокозябла Просмотров: 73 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 12:31 by

История происходила со мной и моим мужем на протяжении долгого времени.Начиналось всё более чем замечательно: мы поженились, потом приобрели квартиру, где собирались устроить уютное семейное гнездышко. Понятно, что о своем радостном приобретении мы рассказали всем близким людям... ну, или мы думали, что близким.Когда муж начал ремонт, то ему его зять (муж его сестры) со своим другом постоянно говорили, что все потрескается, что все отвалится, что мы всё равно не сделаем так, как надо. На что муж сказал, что мы всё равно сделаем и, раз не помогаете, то не фиг мешать и сбивать с толку разговорами!И с этого момента всё и началось. Мы стали ругаться на пустом месте, да так, что срывали голоса, оскорбляя, матеря и обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Муж кричал, что я ему жизнь сломала, я кричала, что он лентяй и бездельник! Потом как-то резко успокаивались и даже понять не могли, из-за чего все произошло. Вроде причин для ссоры нет, да и любим друг друга... А через какое-то время склоки повторялись снова. И опять мы себя просто не узнавали.Муж на ремонте упал со стремянки - сломал пятку, долго был в гипсе. Потом, когда смог продолжить, глубоко разрезал себе руку - зашивали.Как-то раз он мне сказал, что будто барьер стоит какой-то, чтобы мы ремонт никогда не закончили, переругались, лишились здоровья и в итоге разбежались. Я ему тоже призналась, что у меня постоянно чувство жуткой усталости, ничего уже не радует, мысли вообще бросить его и уехать к родителям обратно.Нам знакомые советовали обратиться к бабкам. Но я, честно признаюсь, их побаиваюсь. Мало ли чего... Поэтому за помощью я обратилась к своей бабуле, человеку, которому безмерно верю и доверяю. Она посоветовала сделать на семь ключей. Смысл: на закате ставится емкость с водой на плиту. Берутся 7 ключей, которые когда-либо открывали двери (неважно какие) и, когда вода начнет хорошо кипеть, бросать по одному ключу в воду, приговаривая: "Кто вред рабе или рабу (имя) несет, того пусть завтра черт приведет". И так бросить в воду все ключи, потом еще смотреть минут пять, как они кипят, мысленно повторяя слова заговора. Потом убрать емкость с огня и оставить остывать вместе с ключами. Когда полностью остынет, воду вылить за порог (ну, или на улицу), а ключами можно вновь пользоваться.Как сказала бабуля, тот, кто сделал зло, всеми путями и способами будет в ближайшие сутки пытаться попасть к тебе в дом. Что мучиться и маяться человек будет из-за непонятно чего. Этому человеку дверь ни в коем случае не открывать, а на все просьбы впустить отвечать: "Бог простит!".Я так и сделала. Пока кидала ключи, вложила в слова всю свою боль и злобу. И вот, буквально через два часа, мужу на телефон звонит... ЗЯТЬ! Мол, я у тебя занимал 300 рублей в две тысячи лохматом году, вот и решил отдать, я уже вышел, сейчас за коньячком в магазин заскочу, а потом посидим по-семейному.У нас челюсти отпали! Времени уже одиннадцатый час! Какие, мать твою, 300 рублей?! Какой, к чертям собачьим, коньяк, когда муж мой не пьет?!Муж ответил, что не надо возвращать долг, мы спать уже ложимся, и вообще, - Бог простит. После этих слов наш зять начал почти умолять, чтобы мы спать не ложились, что он скоро подойдет, что долг отдать надо и бла-бла-бла... Муж еще раз сказал: "Бог простит", а затем отключил телефон.Мы несколько минут смотрели друг на друга словно тупые. Молча, но, наконец-то, всё поняв...Через какое-то время раздался стук в дверь. Потом еще и еще. Но мы даже не двигались, просто сидели на диване в полной темноте. Зять стучался с полчаса точно. Потом, видать, просто ушел...На следующий день мы с мужем пошли в церковь, по пути вылив воду из-под ключей на улице. В церкви поставили свечку за здравие нашего "родственника" и попросили у Бога простить ему все его согрешения.Зять звонил еще много-много раз, но трубки мы уже не брали...И, не поверите, жизнь вновь приобрела смысл! Мы доделали ремонт и переехали в новое жилье, причем ни разу не поругались.А вот у зятя и его семьи дела совсем не шли. Жена (сестра моего мужа) потеряла второго ребенка, старшая заработала хроническую астму и постоянно болеет. Он, будучи пьяным, стал виновником ДТП, разбил свою кредитованную машину и лишился надолго прав. Да и со здоровьем начались большие проблемы: то пневмония, то почки... А недавно врачи диагностировали рак легкого 2-й степени. И это у 34-летнего мужика!Недавно сестра мужа позвонила и призналась, что он ездил к бабке и на нашу фотографию навел какую-то дрянь (это он ей сам рассказал, видать, смерти испугался). Однако бабка его предупредила, что если вскроется, кто и за что гадости делает, то ему это вернется во много раз сильнее.А причина оказалась банальная - человеческая зависть! У нас все хорошо в жизни идет, а он на "соль" подсел, в наркологии отлежал, работы нормальной нет, т. к. приводы по малолетке были, жилья своего нет, но есть уже почти взрослая дочь...Вот такие родственники бывают... Как теперь общаться с их семьей (да и стоит ли?) - не знаем. Мы уже зла не держим на него, но видеть этого человека больше не хотим. Сестра мужа говорит, что его и их всех следом Бог наказал.Я верю...

Ключевые слова: Заговор боль расплата зависть авторская история

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