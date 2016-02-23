Истории о моей квартире

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:51

Лешик Просмотров: 214 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 21:51 by

Яркие и незабываемые впечатления.Я ещё совсем маленькая, не могу сказать точно, сколько мне лет, но очень боюсь кого-то, кто смотрит на меня со шкафа. Как только я остаюсь в комнате одна, оно смотрит на меня очень злобно. Я не могу вспомнить, как оно выглядит, но хорошо помню это оцепенение от ужаса: как я ору, а потом прибегает мама. Я говорю, что там есть кто-то страшный, но мама никого не видит и успокаивает меня. Говорит, что в квартире может быть только прабабушка, но она добрая и её не нужно бояться. Я знаю, что это никакая не прабабушка, это нечто злобное.Став постарше и обретя определённую свободу в виде самостоятельного выгула во дворе, я тащила в дом всякую живность. Моя мама сама была такой же милосердной и мне не препятствовала. Котят и щенков лечили, доводили до ума и отдавали в хорошие руки. Я же хотела животное для себя. Несколько раз уговаривала маму оставить котёнка, но после пятого Рыжика, который погибал по непонятным причинам, мне запретили приносить рыжих котов. Хомяки вообще долго не живут, так что неудивительно.Однажды мама привела в дом собаку, чёрного королевского пуделя, правда, слепого. Очень ласковая и милая псинка, ориентировалась на звуки, просилась на улицу, спала возле маминой кровати. Было всё хорошо, но недолго.Так совпало, что оставили ее дома на пару часов одну, что было, в общем-то, нормально. Включали негромко радио, и обычно Карина нас встречала возле двери.В тот день что-то пошло не так. Когда мы открыли двери, то обезумевшее животное пулей вылетело из квартиры, а потом, слетев по ступенькам, собака выбежала из подъезда. Мама гналась за ней два квартала, но собака попала под машину.В квартире был полный разгром: перевёрнутая мебель, выбитое стекло в двери на кухне, изгрызены дверные коробки, телефонный кабель. Просто поле боя. Что так напугало несчастную собаку - осталось загадкой.Мне довелось спасти котёнка. Бедную кошку мучали какие-то уроды. Мордочка была опалена, хвост в нескольких местах изрезан до кости, сорванные когти на лапке кровоточили. Мама выходила эту малышку. Хвостик отпадал кусками, лапа зажила, шерсть на моське выросла. И она прижилась! Она была у нас еще 20 лет, а еще прижилась одна собака - тоже жила 18 лет до глубокой старости.Мне лет восемь. Каникулы, лето, на улице начался дождь. Человек пять девчонок пришли ко мне. У меня есть пианино. Втроём мы сели "исполнить" нечто прекрасное... Можете представить эту какофонию, но нам нравится.Вдруг захлопнулась крышка, очень сильно дав всем по рукам. Мы бы думали друг на друга, но в тот же миг с пианино начали лететь рамки с фотографиями, следом ваза. Девчонки подняли визг, и через минуту я осталась одна.Я поставила всё на место, но на крышке осталась уродливая вмятина, а одна из фотографий была пробита стеклом. Я боялась, что мне влетит от бабушки, и соврала, что это кошка бегала и уронила. Кошку, понятно, ругать не стали. Ко мне в гости больше никто не приходил.Потом яркий случай был где-то через год.Я рисовала, никого не трогала, никуда не лезла. Бабушка вышла то ли к соседке, то ли в магазин. Послышался звук со стороны серванта, будто бы сверху бегает мышь. Я подумала, что хомяк. Удивилась, как он туда мог попасть, и залезла на кресло, чтобы посмотреть. На серванте лежал свёрнутый ватман, гуашь, сосновые ветки, стояла маленькая кастрюлька с битыми ёлочными игрушками. Мама использовала это всё для оформления стенгазет.Так эта кастрюлька прилетела мне в лицо. Я не успела увернуться и получила порцию осколков. У меня, слава Богу, хватило ума не тереть глаза. Я вытрусила стекло из волос и одежды, но левый глаз сильно болел и опух.Стекло я собрала и поставила кастрюлю на место. Опять свалила событие на кошку, хотя её и дома-то не было.Бабушка вскоре вернулась домой и повезла меня в больницу, глаз был цел, но потом ещё долго капали пекучие капли, бабушка даже в школу приходила на переменах для этого.Потом были всякие мелкие пропажи вещей, падения предметов и их появление в самых невероятных местах. Всё списывали на проделки домового, в ту пору уже признавали, что они бывают. Я и сейчас по привычке говорю, что у меня просто был не самый добрый домовой.Потом моё детство внезапно кончилось - при загадочных обстоятельствах умерла моя мама. Это уже совсем отдельная история.

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