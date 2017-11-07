Пятно

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 04:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Лешик Просмотров: 76 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 04:21 by

Скажу пару слов о самой квартире. Её получили в начале семидесятых годов (уже прошлого века) мои прабабушка, бабушка и мама. Это была новостройка, панельный дом, двушка. Потом туда добавился мой папа, и еще через три года появилась я.Прабабушка была уже довольно старенькой, 94 года, но очень активная, бодрая, готовила еду и убирала в нехитрых хоромах, приглядывала за мной. И жила бы ещё долго, но однажды на ней загорелась одежда. Как это случилось никто не видел. Предположительно, она ставила кастрюлю на дальнюю камфорку газовой плиты и не видела, что ближняя так же включена.Мой папа отсыпался после суток, он был тогда бойцом пожарной бригады. Разбудил его знакомый запах, запах пожара... Когда он выбежал на кухню, то прабабушка просто стояла и пылала с ног до головы, при этом ни звука ни попыток себя потушить. Конешно же, он потушил и начавший гореть линолиум, стол, и прабабушку, сам сильно обжег руки. Прабабушка умерла через пять дней в больнице: 80 процентов ожогов 3 и 4 степени, с таким и молодые не выживали...После этого случая осталось горелое пятно на полу в кухне, и вопросы. Почему она не кричала и не звала на помощь? Почему не пыталась потушить одежду, ведь на кухне и вода в бидонах и полотенца были, рядом же всё... Как человек, сгорая заживо, может стоять неподвижно на одном месте, ведь боль от огня нешуточная?Мы продолжили жить в той же квартире уже вчетвером.Я, за малостью лет, всего этого не знала. Мне никто никогда не рассказывал как и когда умерла прабабушка, я и не помнила её совсем. Это кошмарное пятно на полу было, как для меня, всегда. Я его видела всю свою жизнь и не спрашивала откуда оно. Когда мне было лет семь, глядя на это пятно я вдруг сказала маме, что оно похоже на образ прабабушки и даже показывала, где я вижу лицо, а где — руку с костылём... Сказать, что мама была моим заявлением шокирована — это мягко. Она минут десять просто молча смотрела то на меня, то на пятно. Потом очень коротко сказала, что да, это напоминает прабабушку. (Смысл этого "напоминает" я поняла потом.) И спросила, помню ли я, как прабабушка выглядела, ведь мне было 11 месяцев, когда её не стало. Прабабушка при ходьбе опиралась на костыль, правда.Подробности этой истории я узнала гораздо позже, мне бабушка это всё выложила уже после смерти мамы. Папа подтвердил потом, скромно умолчав, что сам получил ожоги и просидел потом месяц на больничном, что да, так оно и было всё странно и страшно.Бабушка часто говорила, что эта квартира проклята... Кем и когда? Думаю, что это было образное выражение для короткого описания всех событий, которые там произошли, а может, что и теперь происходят. Как сообщали бывшие соседи, квартира меняет владельцев раз в два года.

Ключевые слова: Квартира Пятно Проклятие Прабабушка Детство Авторская история

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