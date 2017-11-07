ПятноСкажу пару слов о самой квартире. Её получили в начале семидесятых годов (уже прошлого века) мои прабабушка, бабушка и мама. Это была новостройка, панельный дом, двушка. Потом туда добавился мой папа, и еще через три года появилась я.
Прабабушка была уже довольно старенькой, 94 года, но очень активная, бодрая, готовила еду и убирала в нехитрых хоромах, приглядывала за мной. И жила бы ещё долго, но однажды на ней загорелась одежда. Как это случилось никто не видел. Предположительно, она ставила кастрюлю на дальнюю камфорку газовой плиты и не видела, что ближняя так же включена.
Мой папа отсыпался после суток, он был тогда бойцом пожарной бригады. Разбудил его знакомый запах, запах пожара... Когда он выбежал на кухню, то прабабушка просто стояла и пылала с ног до головы, при этом ни звука ни попыток себя потушить. Конешно же, он потушил и начавший гореть линолиум, стол, и прабабушку, сам сильно обжег руки. Прабабушка умерла через пять дней в больнице: 80 процентов ожогов 3 и 4 степени, с таким и молодые не выживали...
После этого случая осталось горелое пятно на полу в кухне, и вопросы. Почему она не кричала и не звала на помощь? Почему не пыталась потушить одежду, ведь на кухне и вода в бидонах и полотенца были, рядом же всё... Как человек, сгорая заживо, может стоять неподвижно на одном месте, ведь боль от огня нешуточная?
Мы продолжили жить в той же квартире уже вчетвером.
Я, за малостью лет, всего этого не знала. Мне никто никогда не рассказывал как и когда умерла прабабушка, я и не помнила её совсем. Это кошмарное пятно на полу было, как для меня, всегда. Я его видела всю свою жизнь и не спрашивала откуда оно. Когда мне было лет семь, глядя на это пятно я вдруг сказала маме, что оно похоже на образ прабабушки и даже показывала, где я вижу лицо, а где — руку с костылём... Сказать, что мама была моим заявлением шокирована — это мягко. Она минут десять просто молча смотрела то на меня, то на пятно. Потом очень коротко сказала, что да, это напоминает прабабушку. (Смысл этого "напоминает" я поняла потом.) И спросила, помню ли я, как прабабушка выглядела, ведь мне было 11 месяцев, когда её не стало. Прабабушка при ходьбе опиралась на костыль, правда.
Подробности этой истории я узнала гораздо позже, мне бабушка это всё выложила уже после смерти мамы. Папа подтвердил потом, скромно умолчав, что сам получил ожоги и просидел потом месяц на больничном, что да, так оно и было всё странно и страшно.
Бабушка часто говорила, что эта квартира проклята... Кем и когда? Думаю, что это было образное выражение для короткого описания всех событий, которые там произошли, а может, что и теперь происходят. Как сообщали бывшие соседи, квартира меняет владельцев раз в два года.
Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 04:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:21 by ЛешикПросмотров: 76Комментарии: 1
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