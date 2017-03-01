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Истории из жизни

Если муж оказался вдруг…

Сразу хочу отметить: да, я верю в чудеса и сверхъестественное, верю в домовых, леших, русалок и т.д. Верю в то, что человек может левитировать, а духи умерших предупреждают об опасности. Но с некоторых пор я верю в то, что желания и мечты сбываются. Важно ПРАВИЛЬНО желать.
Когда я задумалась об этом, то оказалось, что в моей собственной жизни множество тому примеров. Несколько лет назад появилась мечта — жить за городом. У моей семьи никогда не было дачи, сестра тоже абсолютно городской человек, молодые люди, с которыми я встречалась, тоже не были обременены загородными домами. Это не было моей целью, так, проскальзывала мысль, что хочется жить в деревне, с огородом под окном и русской печью. О наличии дачи у мужа я узнала незадолго до свадьбы, он не говорил, что она есть, а я не спрашивала. На тот момент он сдавал этот дом и когда мы уже подали заявление спросил — где будем отмечать, в городе или на даче.
О муже… Мы с сестрой часто смеялись — идеальный вариант — это муж-сирота с далеко живущими родственниками. Невероятно, но за два года до моего знакомства с будущим мужем его родители погибли в автокатастрофе, а все оставшиеся родственники живут достаточно далеко. Более того, муж обладает поразительной силой слова (или желания, уж не знаю, как правильно сказать). Например, не хватает на что-то денег, он говорит: смотри, ровно столько, сколько нам сосед должен, но когда он еще отдаст. Через несколько часов приходит сосед, отдает долг — нужную сумму… Приезжаем на дачу зимой, дорога у соседа не чищена, не посыпана, муж говорит — ведь не трудно убрать, сам же расшибется… Через неделю сосед выходит в магазин, у ворот поскальзывается, падает, ломает лодыжку в двух местах. Летом наша собака часто лаяла на подвыпивших прохожих на даче, муж выдал: я нашу собаку очень люблю, но вот бы он еще чуть тише лаял…. На следующий день мы уже были в ветеринарке с диагнозом «отит», причем врач не мог объяснить, почему болезнь развилась так быстро, потому как уши у собаки никогда не болели… Две недели тишины — ровно столько болел пес и не мог громко лаять…
С этого момента я стала одергивать мужа, если он начинал говорить подобное. Мужа я люблю, но после таких совпадений, согласитесь, поневоле начнешь беспокоиться. Все равно, где-то да прорвется. Увидели выпившего знакомого, которого, если честно, совсем трезвым я не помню, так муж говорит — это какое здоровье надо иметь, чтоб так бухать… Другой не пьет и все время болеет. Я уже не удивилась, узнав, что знакомого забрали в больницу с сердечным приступом. Я уже не говорю о том, что люди, которых мы давно не видели, встречаются нам после того, как он о них вспомнит. Таких примеров можно привести много.
Апогеем, как говорится, стал случай, когда муж возмутился, что в лесу спилили зеленые деревья. Чтоб, говорит, руки отсохли у них… И что? Через неделю выяснилось, что в лесу при спиле у дачника-мародера с пилы соскочила цепь, его каким-то образом задело по сухожилию руки. Хорошо, что мобильный был с собой — так бы мог и кровью истечь. Конечно, можно сказать — ничего в этом страшного нет, совпадения. Да, и мне жутковато стало только недавно, когда он распереживался, что он еще ни разу ни с чем сверхъестественным не столкнулся. Боюсь спросить, что он имеет в виду…



Автор: Rita.
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Сегодня, 14:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Верю в домовых мечта — жить за городом поневоле начнешь беспокоиться что он имеет в виду…

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