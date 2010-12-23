Не шутите с кладбищем, ребята!

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 306 Комментарии: 5 +10 Вчера, 21:57 by

Есть у меня одна такая не маленькая история, которая до сих пор кое-кому не дает покоя. Поделюсь опытом в назидание другим экстремистам. Только не путайте мой случай с вандалами. Ничего общего. Никто ничего не рушил и не крал. Время просто было такое, да и мы были молоды.Случилось это в самом начале 2000-ых, летом. Как раз тогда самый спрос на металл пошел. Все баки, люки, рельсы без разбора сдавались в местные приемки. И вот, благодаря возможности, однажды мы с женой и семейной парой наших друзей надумали на своих машинах прокатиться по близ лежащим кладбищам, и собрать там памятники, которые обычно заменяют новыми, а эти оставляют в стороне, как ненужный хлам, чем засоряют территорию. Сдавать «отживший» кладбищенский металл запрещено не было, да и мы посчитали сами, что для сторожил такой необычной «уборкой» больше пользы принесем, и себе за добровольную услугу лишнюю копейку заработаем. Договорились на выходной и поехали с самого раннего утра по всем районам. Но как-то не особо везло в поисках. К тому моменту «местные» горожане и без нас уже все вокруг повывозили. Сторожилы все подряд оговаривали, что не осталось ничего из железа, но если что вдруг найдете, типа — забирайте. Им меньше возиться. А лучше прокатитесь по деревням. Там вполне можно еще что-то найти.Посоветовались мы между собой (чтобы время зря не терять, раз уж собрались) и поехали за город. На удивление практически сразу на первом же кладбище нашли то, что искали и начали постепенно заполнять машины. Так весь день и прокатались по области. Заехали очень далеко, а дело шло к вечеру, да и груз к тому моменту в фургонах был, пусть не значительный, но по весу уже ощутимый. Впору было возвращаться. Развернулись. И практически сразу от дороги слева увидели на расстоянии примерно в километре с небольшим еще одно небольшое кладбище. Явно старое, ничем не огороженное, заросшее и деревьями, и травой. Честно говоря, лично у меня на тот момент ни сил, ни интереса от усталости не было. Но настойчивость жены взяла верх, и посигналив товарищу с его супругой поворотниками, все-таки свернул. Дорога вдоль пустыря оказалась хорошо проложенной. Так что каких-либо дорожных препятствий нам не светило. Ехали минут 10 или около того. Когда подъехали, я категорически отказался идти со всеми, и вместо этого развернул машину и остался сидеть за рулем. Минут через пять они вернулись с какой-то инициативной настороженностью и сразу ко мне: «Идем, посмотришь, что мы нашли». Уговаривать долго не пришлось. Я хоть и без желания, но сразу купился на общую заинтересованность. Да, собственно, и идти далеко не пришлось. Буквально в метрах 20 от машин мы зашли в самую обычную старую, заросшую бурьяном ограду из 3-ех или 4-ех могил начала прошлого века. Памятник одной из которых просто стоял рядом с остальными как неприкаянный и выглядел, как будто его заменили, но не вынесли, в связи с отсутствием свалки. (И что я тогда сразу не обратил внимания на фотографию?). Ну как выяснилось позже — на фото вообще ни кто внимания не обратил. Вопрос встал ребром — забирать его или нет, потому что он был алюминиевый. А это уже отдельная приемка. Но под всеобщее одобрение все-таки решили взять, в силу заброшенности этих мест и не закрепленности к могиле. И тут началось…Не помню уже кто именно его нес, да я даже и не видел, потому что первым вышел с ограды и, не оглядываясь, практически сразу ушел и сел за руль, как тут же следом услышал какой-то ажиотаж за спиной среди «своих», затем грохот памятника в фургоне, будто его резко закинули, а следом крик товарища: «Гони!». Как я понял в дальнейшем, что какой-то пожилой здоровый мужик в черном с огромной палкой выскочил из загустевшей глубины кладбища и побежал за ними. Что в общем-то меня уже тогда насторожило. Естественно пару движений ключом, и вот мы несемся по дороге назад. В отражении зеркала так я никаких преследователей и не увидел. И вот значит едем мы едем по этой же самой дороге назад, а ей нет ни конца ни края. Магистраль все видим, за машиной пыль столбом, а путь не сокращается. Как белки в колесе, словно на одном месте стоим. Вот хоть верьте, хоть нет! Минут 20, если не больше, прошло. Останавливаемся в недоумении. Вокруг пустырь, ни души. Хоть и вечер, но светло. Выходим, перекидываемся парой фраз, заглядываем в фургон. А на памятнике, прости меня Господи, старинное фото умершего младенца в гробике с полуоткрытыми глазами… Я так и обомлел. И не я один. Короче, отказался везти его. Возвращать назад естественно побоялись, и решили оставить здесь же, недалеко от тропы. Чтобы прохожие видели. Опять поехали. Еще минут 20 прошло. А такое ощущение, что дорога нас и на сто метров не приблизила! Мой товарищ уже задергался, типа, что за чертовщина. А я только руками развожу. Опять остановились, выходим оглядеться и чуть не обомлели. Метрах в 15 от нас стоит этот же самый памятник, только уже на холмике! Как такое может быть?! Ведь это не лес, по которому можно кружить, а равнина из травянистых полей; и тем более не ночь, да и едем мы четко прямо на магистраль, которую прекрасно видим. Перепугались все не на шутку. И тут откуда ни возьмись выезжает с проселочной стороны легковушка и направляется в сторону трассы. Мы мигом за руль и за ней! А она ныряет за холм подъема впереди и тут же исчезает, словно ни какой машины и не было. Снова останавливаемся. И вот он! Опять памятник перед нами! Паника уже была не скрываемая. Короче, в результате убедил всех забрать его и завезти на какое-нибудь кладбище по пути. Страх страхом, но так и сделали. Загрузили, поехали и сразу оказались на главной дороге. Но никаких кладбищ нам больше не попалось.По приезду пришлось выгрузить с остальными в пристройку возле дома, так как уже начало темнеть. А в пристройке было окно, аккурат на сторону нашего подъезда. За тот вечер ничего особенного вроде не случилось. Как-то сразу бытовые дела, купание, ужин отвлекли. Но только ночью с женой легли спать, как слышим душераздирающие крики людей на весь двор, словно кто-то кого-то убивает. Да так громко и так много голосов, что даже и разобрать-то было невозможно — мужские это, женские или детские. С перепугу, как и остальные соседи дома (старая двухэтажка), не сговариваясь выскочили все во двор. Так уж было заведено. А там ни души! Ни единой! Закурили с мужиками на крыльце, удивляемся, а я возьми да оглянись на наш пристрой. И вижу — в окне стоит огромная черная мужская фигура и явно смотрит в мою сторону. Меня аж озноб обдал. Я сразу в дом. Говорю жене, что походу не только памятник младенца сюда притащили, но видимо и «сторожа» того с собой привезли. Видать догнал машину… Та в шоке. Давай, говорит, унесем этот памятник отсюда прямо сейчас, пока чего хуже не случилось. Я рукой махнул, типа до утра подождем. А ей не спится. Встала сама, пока я задремал, и видимо куда-то за дома перенесла, пока мужики во дворе сидели. А может и они помогли. Не уточнял.Утром заходит сосед, договориться о загрузке привезенных нами памятников (он как раз на приемке подрабатывал), и смеется: «Прикинь, — говорит, — приперли сегодня пацаны откуда-то детский алюминиевый памятник. Его мужики приняли и отвезли со всем металлом в город. Сам лично к ним в грузовик загружал. А сейчас иду домой на обед, а он за вашим пристроем стоит, словно специально кто принес!». Я тут же бегом смотреть. Все вокруг дома облазил, но так и не нашел. А вечером жена на работу звонит и говорит: «Как ты его не увидел-то, если он почти на самой обочине перед домом стоял? Все, успокойся. Увезли мы его с соседями…». А куда — не знаю по сей день. И вот зря наверное не спросил.После, за каких то 2 месяца — меня лишили прав, по этой причине тут же пришлось уволиться с работы, следом мы разошлись с женой, и в результате я попал в больницу с воспалением легких. Но чудом спасли. У нее тоже начались большие проблемы, вплоть до того, что пришлось продать квартиру и уехать подальше от тех мест. И насколько мне известно, проблемы у нее и по сей день не шуточные. Тот же бывший сосед рассказывал при встрече, что она уже всех знахарок по России объехала. А ведь прошло практически 15 лет! Самое интересное, что после ее переезда пристрой сам собой в ту же ночь сгорел! Вместе с памятниками, которые мы так и не вывезли на приемку из-за нахлынувших неприятностей. С пожаром, конечно, может быть и совпадение. В чем лично я очень сомневаюсь.Вот и делайте вывод, чем заканчиваются подобные истории. Видимо в этом мире нас есть кому контролировать и наказывать за подобные игрушки. Пусть даже если это заброшенный, вроде как никому не нужный, хлам. Так что все мы здесь под контролем какой-то более разумной и влиятельной силы ходим, которая не доступна нам до поры, но плату берет за все при жизни…PS: В психических отклонениях, в склонности к религиозному фанатизму, к избыточному употреблению алкоголя или приему наркотиков ни один из участников истории замечен на тот момент не был.Автор: Александр.

Ключевые слова: Эстрим кладбище памятники страх под контролем

Другие, подобные истории: