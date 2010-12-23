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Истории из жизни

Таинственный лес

Вот они, долгожданные летние каникулы! Июнь был теплым, солнышко давно уже грело, и погодка стояла замечательная, поэтому мы решили всей семьей съездить на пикник в хвойный лес. Дядя решил нам показать новое место, на которое он случайно наткнулся, когда ездил за грибами.

Собрались на двух машинах и поехали. От города совсем было не далеко, около 30 км. Приехав на место, решили расположиться на зеленой поляне, там было место, где поиграть в волейбол и где пожарить мясо. Пока мужчины разводили костер, мы, девочки, пошли гулять по лесу. Недалеко от нашей полянки была еще одна небольшая, рядом с которой мы увидели три высоких и наверняка очень старых сосны, которые показались нам очень необычными. Ветки сосен были переплетены между собой, словно их заплели в косу. У нас даже мурашки побежали, ведь такое чудо природы встречаем впервые. Под соснами заметили небольшой квадрат где-то метра три на три. Он был выложен из больших камней натурального происхождения. Нам стало очень интересно, кто мог посреди леса выложить этот квадрат и еще так ровно, кому же заняться нечем. Тут тетя пошутила: «Да сектанты обряды тут проводят, наверное!» Все улыбнулись, кроме меня, я не понимала, о чем речь.

Тут раздался голос моего отца: «Ну, где вы ходите, идите салат резать, угли готовы, сейчас будем жарить!» Тетя и мама пошли в сторону нашей полянки,а я попросила посмотреть на сосны еще пару минут. Мама не была против, ведь полянка была в пяти метрах. Они ушли, а я решила обойти эти странные деревья.

После того как я сделала пару кругов вокруг сосен, мне вдруг очень захотелось встать на эти камни и пройтись по всему периметру этого квадрата, словно по бордюру. Как только я остановилась на том самом камне, с которого начала (он был самым крупным), я сошла с него. Тут подлетает ко мне испуганная мама и говорит: «Дочь, ты что так долго, ты где была? Мы тебя везде ищем! Я уже перепугалась! Уже мясо давно остыло, я тебя зову-зову, а ты не слышишь! Пошли скорей!»

Мне показалось,что я была у этих деревьев не более пяти минут, а оказалось, что больше часа. Может, я попала во временную петлю. И почему родители не могли меня найти, я же все это время была на видном месте. Для меня все это до сих пор остается загадкой, как и странные ветки сосен.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53 by Маруся0311Просмотров: 330Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Лес петля времени ветки сосны странность семья пикник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:05
+1
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Комментариев: 1 822
Ну вот. Так я и знала. Опять в этом лесу у людей проблемы. А я ведь предупреждала что енто опасно.
https://4stor.ru/ban/96008-tainstvennyy-les.html
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 17:24
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Ну хотя бы в несерьезные, мало и скучно, без оценки
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:38
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В соснах то как раз ничего необычного не вижу. А вот камни дело другое
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:35
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Комментариев: 1 353
Интересные камешки, ничего не слышим, время не ощущаем, типа вроде как, на капище наверное попали...
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:49
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Комментариев: 417
Что могло случиться с бедными и несчастными деревьями? Наверняка место аномальное, или камушки радиактивные! Там либо пропадешь, либо рентген пройдешь без очереди. Или мясо сожрут без тебя. Точно! Сначала слопали мяско, а потом зовут, мол искали тебя и не нашли, звали и недозвались. Так все сами и умяли. Оно ж стынет!+++
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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