Паранормальный поцелуй

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:18 by

В детстве я очень любила приходить к бабушке с ночевкой на выходные. Двое суток мы с ней объедались всевозможными вкусностями, смотрели телевизор и играли в лото. А когда приходило время ложиться спать, бабушка всегда говорила, укрывая меня одеялом: «Пожелай спокойной ночи барабашке, а то придет к тебе, как заснешь». И я каждый раз говорила эти слова в пустоту.Став постарше, я вспоминала этот странный ритуал перед сном у бабушки и решила узнать, в чем тут, собственно, дело. Бабушка рассказала мне, что они с дедом переехали в эту квартиру издалека: с центральной России в глушь за Полярным кругом. Это были советские времена, 60-е годы, и жилье было коммунальным. Они с дедом занимали дальнюю комнату в трехкомнатной квартире. Было тошно от соседства, от маленькой площади, общей ванной и кухни… И только в конце 90-х годов смогли приватизировать квартиру. Но к тому моменту, говорит бабушка, она бы ни за что не поменяла эту квартиру на какую-то другую: все квартирные «сущности» стали ее друзьями.По рассказам бабушки, когда они только въехали, вещи постоянно пропадали или оказывались не на своих местах, падали ножи со стола. Одна из соседок поделилась мыслью, что в квартире живет домовой, который проверяет новых жильцов. Ей и самой пришлось через это пройти, и чтобы задобрить домового, соседка выставляла у дверей комнаты чашку теплого молока. Бабушка только посмеялась на это.Дед часто уезжал из дома: то в командировки, то на рыбалку или охоту, и бабушка оставалась ночевать одна. В один из таких вечеров бабушка легла спать, но с очень тревожным чувством. И, как оказалось, неспроста: стоило бабуле только закрыть глаза, как дверца шкафа с грохотом открылась, и вся одежда с полок начала просто вылетать. Бабушка в ужасе подскочила, понеслась на кухню за молоком. Принесла к комнате чашку с подогретым молоком, блюдце с печеньем и конфетами. Со стучащим от страха сердцем она зашла в комнату, но вещевой ураган уже закончился. Бабушка легла обратно в постель, но еще долго не могла заснуть.Утром она чувствовала себя совершенно разбитой. Встретившись на кухне за чашкой чая с соседкой, бабушка опешила от того, что та расхохоталась, посмотрев на нее:— Принял тебя барабашка этой ночью! – сквозь смех и слезы сказала соседка, — с почином, невестушка!Ничего не понимающая бабушка побежала к зеркалу – и ахнула. С той стороны на нее смотрела совершенно опухшее лицо с такими же опухшими губами!— Зацеловал домовой тебя, — все еще хихикая, сказала из-за спины соседка, и, увидев горку угощения на входе в комнату добавила: —наверное, за твою щедрость.Автор: aarei.

Ключевые слова: Барабашка сущности страх поцелуй паранормальщина

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