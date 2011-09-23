Баба Маша

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 197 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:29 by

Однажды мы с мужем и маленьким сыном поехали в деревню. У мужа там остался домик от бабушки. Дом был старый очень, требующий капитального ремонта, но ремонт делать никто не хотел, потому как у дома было 2 хозяина — мой свекр и его родная сестра. И каждый смотрел друг на друга. Свекр мой приезжал туда вообще редко, в основном отдыхали там дочери его сестры. Отдыхать-то отдыхали, но чтобы навести в доме порядок, протереть пыль и полы, и в голову им не приходило. Складывалось ощущение запущенности дома, ненужности и разрухи.Мы прошли в избу, разложили вещи, и я обратила внимание на фотографии, висящие на стене. На них были ещё молодые бабушка и дедушка мужа. В другой комнате обнаружила семейный альбом и с упоением разглядывала незнакомые лица, целую эпоху, целое поколение семьи супруга. Вдруг почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Вокруг никого не было, но ощущение, что за мной пристально наблюдают, не отпускало. Бабушку мужа в живых я уже не застала, хотя знала по его рассказам, что это была сильная, строгая, справедливая и очень верующая женщина, дед умер рано, и она одна поднимала троих детей. В деревне её очень уважали и даже побаивались.Я вслух стала обращаться к её портрету: «Здравствуйте, баба Маша, я жена вашего внука, мы приехали ненадолго, принимайте гостей». Конечно, в ответ со мной никто не поздоровался, но мне стало чуть легче. Весь дом был пропитан духом хозяйки. Мне даже казалось, что она и не умерла, а куда-то просто вышла, и я подозревала, что именно она за мной наблюдает сейчас.А потом случилось следующее: мне моя мама на юбилей подарила золотые сережки, и я их очень любила и берегла. И тут, приехав в деревню, пошла в баню мыться, глянула в зеркало, а одной сережки в ухе нет. Испугалась и расстроилась страшно. Всю баню облазила, весь предбанник перерыла, там, где ходила, чуть ли все ползком не прошла. Нет сережки, как провалилась. А нам на другой день уже уезжать надо было. Сижу, плачу. Очень уж жалко было сережку, потому что это был подарок мамы. И тут вдруг слышу голос, как будто в голове моей, словно кто-то мысли свои в мою голову транслировал — «Помой дом, помогу найти». И повторили несколько раз, с нажимом.Я, вооружившись ведром тряпкой и моющими средствами, принялась за работу. Под конец с ног валилась, а сережки так и не нашла. Мысленно уже попрощались с ней. И вдруг в избу заходит муж с сыном на руках, и сынок мне протягивает сережку. На мой удивленный вопрос — где? — муж только плечами пожал, говорит, сын нашёл где-то в траве. Может, это, конечно, совпадение, но тем не менее я благодарю бабу Машу.Кстати, мой свекр (который, в отличие от своей матери, скептик и ни во что не верит) тоже рассказал однажды нам, что как-то приехал дом проведать, на участке прибраться после зимы — время уезжать, а машина не заводится. В прошлом он автомеханик, вышел, посмотрел в чем дело — все в порядке, нет никаких неисправностей, а машина все равно глохнет. Полчаса с ней воевал, наконец-то тронулся с места, и только когда уже приехал в город, понял, что все документы забыл в избе. Баба Маша переживала и не отпускала сына, но часто мы не прислушиваемся к знакам.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Поездка в деревню золотые сережки голос знаки

Другие, подобные истории: