Зеркальная связь с суженым

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История доглоиграющая, но постараюсь кратко. Началось все в середине 80-х. Отправленная на две недели к бабушке в совхоз, я развлекалась, как может развлекаться одинокий ребенок. Любимым развлечением было разглядывать отражающуюся комнату в зеркале, висящем в темном узком коридорчике. Без всяких кривляний, просто так.Как вдруг…Из зеркала на меня обескураженно глядел огромными синими глазищами парнишка лет 12-13.Темные волосы, синие глаза и еще кое-что, но об этом позже.Бабуля моя, как ни странно, отреагировала на визитера как на нечто само собой разумеющееся, но от зеркала меня оттащила. Середина 90-х.Бабушки из совхоза давно нет в живых.Я в гостях у другой бабки, матери отца. Давно не ребенок, но игру «комната в зеркале» также люблю.Стою напротив «стенки» с зеркальной задней панелью…И у меня опять «связь», причем ни с каким не Перадором, а, как потом выяснилось, с Харьковом.Тот же юноша, только повзрослевший, практически молодой уже человек. Черные кудри, синие глаза и покрытое волосами тело.В медицине это называется гипертрихоз. Завернувшись в безразмерный бабкин халат, смотрю на парня, на Сашку. Он на меня.И вдруг яростный крик: «Опять?», и некто, я уверена, старший брат, грубо хватает Сашку за шкирку, как котенка, и волочет прочь.Последнее, что я слышу, — душераздирающий Сашкин вопль. Видимо, решили поучить уму-разуму методом физического воздействия.Образ моего (да, моего!) суженого возникал у меня перед глазами еще пару раз уже безо всякого зеркала. 2003, Германия, город Маннхайм. Курсы немецкого языка. Короткий перерыв.Иду подышать свежим воздухом. Иду, иду, поднимаю взгляд… Синие глаза, волосатые ноги. Кудрей, правда, нет: наголо бритая голова.Глаза в глаза. Голос, обращенный к брату: «Тебе не кажется, что она похожа на Милисенту?». Слово «Милисента» мне тогда абсолютно ничего не сказало. В той быдлообстановке, в которой я росла, не было места таким тонкостям.Глаза в глаза…На следующий день у нас в группе новенький.— Александр, — представляется новичок.— Саша. Вообще-то родители называли Аликом, но я настоял, чтобы Саша…— После женитьбы, — добавляет хмуро, а я усваиваю урок номер один: смотреть нужно не только в глаза, но иногда и на руки.И еще до меня никак не доходит, не могу поверить, что взаимно любима.Меня подозревали в привороте, притворстве и Бог знает в чем еще.Описывать не буду, слишком все психоделично.Человеческая мерзость изгадила и это наше «зеркало».Думаю теперь: к чему судьбе было сводить нас таким образом, чтобы не дать быть вместе? Или история еще не кончилась? Или даже не начиналась?Автор: Принцесса на бобах.

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