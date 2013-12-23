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Истории из жизни

Зеркальная связь с суженым

История доглоиграющая, но постараюсь кратко. Началось все в середине 80-х. Отправленная на две недели к бабушке в совхоз, я развлекалась, как может развлекаться одинокий ребенок. Любимым развлечением было разглядывать отражающуюся комнату в зеркале, висящем в темном узком коридорчике. Без всяких кривляний, просто так.
Как вдруг…
Из зеркала на меня обескураженно глядел огромными синими глазищами парнишка лет 12-13.
Темные волосы, синие глаза и еще кое-что, но об этом позже.
Бабуля моя, как ни странно, отреагировала на визитера как на нечто само собой разумеющееся, но от зеркала меня оттащила. Середина 90-х.
Бабушки из совхоза давно нет в живых.
Я в гостях у другой бабки, матери отца. Давно не ребенок, но игру «комната в зеркале» также люблю.
Стою напротив «стенки» с зеркальной задней панелью…
И у меня опять «связь», причем ни с каким не Перадором, а, как потом выяснилось, с Харьковом.
Тот же юноша, только повзрослевший, практически молодой уже человек. Черные кудри, синие глаза и покрытое волосами тело.
В медицине это называется гипертрихоз. Завернувшись в безразмерный бабкин халат, смотрю на парня, на Сашку. Он на меня.
И вдруг яростный крик: «Опять?», и некто, я уверена, старший брат, грубо хватает Сашку за шкирку, как котенка, и волочет прочь.
Последнее, что я слышу, — душераздирающий Сашкин вопль. Видимо, решили поучить уму-разуму методом физического воздействия.
Образ моего (да, моего!) суженого возникал у меня перед глазами еще пару раз уже безо всякого зеркала. 2003, Германия, город Маннхайм. Курсы немецкого языка. Короткий перерыв.
Иду подышать свежим воздухом. Иду, иду, поднимаю взгляд… Синие глаза, волосатые ноги. Кудрей, правда, нет: наголо бритая голова.
Глаза в глаза. Голос, обращенный к брату: «Тебе не кажется, что она похожа на Милисенту?». Слово «Милисента» мне тогда абсолютно ничего не сказало. В той быдлообстановке, в которой я росла, не было места таким тонкостям.
Глаза в глаза…
На следующий день у нас в группе новенький.
— Александр, — представляется новичок.
— Саша. Вообще-то родители называли Аликом, но я настоял, чтобы Саша…
— После женитьбы, — добавляет хмуро, а я усваиваю урок номер один: смотреть нужно не только в глаза, но иногда и на руки.
И еще до меня никак не доходит, не могу поверить, что взаимно любима.
Меня подозревали в привороте, притворстве и Бог знает в чем еще.
Описывать не буду, слишком все психоделично.
Человеческая мерзость изгадила и это наше «зеркало».
Думаю теперь: к чему судьбе было сводить нас таким образом, чтобы не дать быть вместе? Или история еще не кончилась? Или даже не начиналась?


Автор: Принцесса на бобах.
Источник.
Сегодня, 08:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 770Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: В середине 80-х зеркало душераздирающий вопль история еще не кончилась

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:30
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 582
На руки смотреть всем, и мужчинам и женщинам, у меня привычка ещё со школы. А почему же он получается суженный, раз женат? Но вполне возможно что история ещё и не начиналась
(Мне стало страхово смотреть в зеркала)
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 11:34
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 338
Не каждая история о красавице и чудовище заканчивается как в одноимённой сказке, куда чаще она разбивается о беспощадную реальность.

Ох, очень своеобразное, трудно воспринимаемое повествование( Все-таки нужно уметь складывать мысли в связную речь. Я бы почитала эту историю в чуть более развернутом, удобоваримом виде.

Цитата: зелёное яблочко
суженный

Вот же хитрый русский язык, всего одна буква, а как кардинально меняется смысл!)
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (699|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 655
Истории из жизни нужно попроще излагать, она бы от этого только выиграла. Не поняла - что там и как изгадили, вообще много непонятного. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Есения
Сегодня, 16:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Вот поэтому не берусь писать ... все что немного случалось в моей жизни - правда .
-Потому , что взрослый человек и вроде смешно писать *небылицы* , тем более говорить об этом вслух , но эти действа много лет не дают покоя ....
Мысли скачут , забегая наперед и получается , как у автора поста .Потому понимаю сумбурность текста .
Лучше я в комментариях буду умничать ))
Плюс .
Зарегистрирован: 8.10.2017
#5 написал: kusi
Сегодня, 18:32
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2128|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 6 591
Суть поняла. История хорошая , поучительная .
++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 21:36
+1
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 257
История не для средних умов,видимо. Ниче не ясно.Кто куда нагадил. ...
Зарегистрирован: 2.11.2017
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