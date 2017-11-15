Проклятые волосы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 190 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:25 by

С детства мама говорила мне, что волосы — это сила и гордость девушки. Учила, как ухаживать за волосами и кожей головы, чтобы всегда быть неотразимой. Маминой косе завидовала вся деревня, мужчины оборачивались, а женщины зло шептали что-то в след. Я тоже не отставала от мамы.В десять лет у меня были шикарные вьющиеся волосы каштанового цвета, длиной ниже пояса. Но это было в десять лет. Лет в 12 у меня появились проблемы с позвоночником, я готовилась лечь в ортопедическое отделение. Мама предупредила, что там можно вшей подхватить с такими волосами, и предложила их укоротить. Решение было принято.С самого начала эта женщина мне не понравилась. Парикмахер была грубой, розовощёкой бабой с одеревенелыми пальцами. Надо было встать и уйти, но я почему-то этого не сделала. Стрижка была ужасной.Изначально парикмахер так хряпанула мои волосы, что дальше стричь пришлось под мальчика.Настроение испорчено, деньги заплачены, внешность загажена. Мама меня успокаивала, говорила, что всё отрастёт, всё наладится. Я так разозлилась на эту женщину, что пожелала ей: «Чтобы у тебя руки отсохли».И тут-то всё и началось.Через месяц я узнала, что женщина попала в аварию, ей ампутировали руки. Если честно, мне даже в голову тогда не приходило, что виной всему могли стать мои слова или волосы. Время шло, волосы отрастали очень медленно, уже не вьющиеся и цвет почти чёрный.Прошло несколько лет, я уж и замуж вышла, но в парикмахерскую ни ногой, даже чёлку не отстригала. Пыталась восстановить волосы домашними методами, которым научила меня мама. После рождения сына я всё же решилась сходить к мастеру.Это была моя хорошая знакомая, отличный специалист. Она сделала мне хорошую стрижку, помогла вернуть с помощью окрашивания близкий к родному цвет. Всё хорошо, да вот только после стрижки девушка угодила в больницу. Я снова этому значения не придала. После очередной стрижки моя знакомая потеряла ребёнка (как оказалось, она была на раннем сроке беременности).Тут я уже призадумалась. Какое-то время я пыталась не трогать свои волосы, но мне, как и любой другой женщине, хотелось быть привлекательной, к тому же я переехала жить в город, моя новая работа обязывала выглядеть хорошо. Подруга посоветовала мне адрес салона красоты, и я незамедлительно направилась туда творить чудеса на своей голове. Мастер оправдала все мои ожидания. Я была счастлива. С тех пор каждый месяц я наведывалась в этот салон. Но спустя какое-то время девушка, у которой я всегда обслуживалась, отказалась меня принимать, сказала, что после моих визитов чувствует себя очень плохо, а в семье несчастья происходят. Я была разбита. С одной стороны, всё это казалось полным бредом; с другой, слишком много совпадений.Около года я терпела, затем все-таки сдалась. Зашла в первый попавшийся салон и навела порядок на своей голове. Пока парикмахер укладывала мои волосы, раздался звонок на её телефон.Женщина резко изменилась в лице и рухнула на пол. Вот только она оживлённо делилась планами на будущее, а сейчас лежит, словно подстреленный олень.Когда женщину привели в чувства, я узнала, что скончалась её родная сестра-близнец. У молодой женщины был сердечный приступ, пока её сестра приводила в порядок мои волосы.В моей душе осел неприятный осадок, я даже чувствовала горький привкус чужого горя. Но время идёт, всё постепенно забывается. Настал момент, когда женщина чувствует себя принцессой. Я готовилась к свадьбе.Нашла через знакомых телефон человека, который должен был сделать мне и окраску, и причёску. Всё шло как по маслу, с девушкой виделась несколько раз, она ни на что не жаловалась, и я подумала, что жизнь налаживается.Да вот только через месяц после свадьбы до меня дошли слухи, что девушка попала в аварию и сильно пострадала.Что это? Мои волосы прокляты? Или я себя накручиваю и это просто совпадения? На дворе весна, набухают почки, всё оживает и преображается.Так хочется быть просто красивой и ухоженной женщиной. Но мне теперь страшно. Я боюсь принести страдания.Автор: Бессонница.

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