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Истории из жизни

И свершилось чудо

«Я родом из Белоруссии, город Орша. Мой отец в 17 лет ушел в партизаны, в бригаду Константина Заслонова. Через железнодорожный узел Орша немецкое командование принимало и отправляло как грузы, так и «живой» товар: наших девушек и юношей увозили в Германию на работу.
Одной из задач бригады партизан было «пускать под откос эшелоны». Отец, пройдя обучение, был в отряде подрывников. Мост и по сей день разрушен, ветка железнодорожных путей проходит в другом месте. От того осталась только насыпь, по которой мы часто гуляли с отцом и собакой.
И вот как-то в очередной мой приезд в гости к родителям мы с папой гуляли по насыпи и дошли до обрыва, где когда-то был мост. Погода неожиданно испортилась, пошел дождь.
Отец перенес инфаркт, был болен, все пытался держаться бодро, но чувствовалось, что ему тяжело. Я подвела его к большому дубу у обрыва, и мы спрятались под его кроной.
Отец посмотрел вниз и говорит: «Знаешь, дочка, много лет назад я был свидетелем чуда, которое спасло людей — много людей, целый эшелон.
Нас послали на задание с моим другом и напарником Стасом сюда, в это место, чтобы взорвать мост, по которому должна была прийти техника из Германии. Наша задача была заложить динамит.
Так было тихо, солнечно, что забыли о войне. После сигнала мы со Стасом все сделали как положено и вернулись на свою позицию, ждать, когда рвануть…
Время приближалось, мне как-то стало неспокойно на сердце, хоть вой… С чего бы это? И тут я вижу: со стороны вокзала идет эшелон, открытые теплушки, а там наши девчата, парни… Стас оцепенел…
Я вскочил и давай кричать:
«Господи, Господи, если ты есть, помоги! Делать надо что-то, Господи, Матерь Божья, спасите их!» Сколько было сил, кричал, и вдруг полил дождь как из ведра – шнур потух, эшелон прошел.
А мост мы взорвали через день. Стыдно нам было сказать командиру про нашу просьбу Богу, не то время было! Выходит, дочка, что Бог есть: увидел ведь, что наши погибнуть могут, помог — дождь послал».
Папа больше не сказал ни слова. Дождь прошел, мы позвали собаку и пошли тихонько домой…»


Автор: Хватова Галина, г. Дубна.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:12
Вчера, 19:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 445Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Партизаны чудо шнур потух просьба Богу день

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 373
Я не силен в шнурах и не знаю, могут они гореть под дождем или нет, но короткая история пришлась по душе. Особенно тот момент, когда стало не по себе партизану, хоть вой. Значит почувствовал беду! А ведь могло и рвануть!? Хотя концлагерь не лучше.
Короче плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 542
Плюсую. Рассуждать не буду
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: conjure one
Вчера, 21:05
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3419|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 593
Поставлю плюс за историю. Выбор у людей был небогатый: любо погибнуть от взрыва, либо на работах в Германии. По крайней мере, главный герой не взял грех на душу благодаря чудесному вмешательству. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:23
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (329|0)
Публикаций: 237
Комментариев: 1 266
Цитата: зелёное яблочко
Плюсую. Рассуждать не буду

и то верно, чего уж там обсуждать спустя много лет. smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (682|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 604
Чудо в истории есть, поэтому +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#6 написал: Arhip
Вчера, 22:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (142|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 316
Цитата: ПИК НИК
Я не силен в шнурах и не знаю, могут они гореть под дождем или нет

Зависит от типа Огнепроводного шнура. Если такой, как в фильме Белое солнце пустыни был (когда баркас минировали) то этот да, мог затухнуть. Но во время войны его уже не использовали, был другого типа, он и под водой гореть мог.
Хотя время такое было, что могли и из старых запасов применять все что под руку подвернется
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:26
0
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 373
Цитата: Arhip
Цитата: ПИК НИК
Я не силен в шнурах и не знаю, могут они гореть под дождем или нет

Зависит от типа Огнепроводного шнура. Если такой, как в фильме Белое солнце пустыни был (когда баркас минировали) то этот да, мог затухнуть. Но во время войны его уже не использовали, был другого типа, он и под водой гореть мог.
Хотя время такое было, что могли и из старых запасов применять все что под руку подвернется

Вот. Теперь я в шнурах силён!

Спасибо тебе, дорогой товарищ! Помог.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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