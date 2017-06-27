И свершилось чудо

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 445 Комментарии: 7 +12 Вчера, 19:12 by

«Я родом из Белоруссии, город Орша. Мой отец в 17 лет ушел в партизаны, в бригаду Константина Заслонова. Через железнодорожный узел Орша немецкое командование принимало и отправляло как грузы, так и «живой» товар: наших девушек и юношей увозили в Германию на работу.Одной из задач бригады партизан было «пускать под откос эшелоны». Отец, пройдя обучение, был в отряде подрывников. Мост и по сей день разрушен, ветка железнодорожных путей проходит в другом месте. От того осталась только насыпь, по которой мы часто гуляли с отцом и собакой.И вот как-то в очередной мой приезд в гости к родителям мы с папой гуляли по насыпи и дошли до обрыва, где когда-то был мост. Погода неожиданно испортилась, пошел дождь.Отец перенес инфаркт, был болен, все пытался держаться бодро, но чувствовалось, что ему тяжело. Я подвела его к большому дубу у обрыва, и мы спрятались под его кроной.Отец посмотрел вниз и говорит: «Знаешь, дочка, много лет назад я был свидетелем чуда, которое спасло людей — много людей, целый эшелон.Нас послали на задание с моим другом и напарником Стасом сюда, в это место, чтобы взорвать мост, по которому должна была прийти техника из Германии. Наша задача была заложить динамит.Так было тихо, солнечно, что забыли о войне. После сигнала мы со Стасом все сделали как положено и вернулись на свою позицию, ждать, когда рвануть…Время приближалось, мне как-то стало неспокойно на сердце, хоть вой… С чего бы это? И тут я вижу: со стороны вокзала идет эшелон, открытые теплушки, а там наши девчата, парни… Стас оцепенел…Я вскочил и давай кричать:«Господи, Господи, если ты есть, помоги! Делать надо что-то, Господи, Матерь Божья, спасите их!» Сколько было сил, кричал, и вдруг полил дождь как из ведра – шнур потух, эшелон прошел.А мост мы взорвали через день. Стыдно нам было сказать командиру про нашу просьбу Богу, не то время было! Выходит, дочка, что Бог есть: увидел ведь, что наши погибнуть могут, помог — дождь послал».Папа больше не сказал ни слова. Дождь прошел, мы позвали собаку и пошли тихонько домой…»Автор: Хватова Галина, г. Дубна.

Ключевые слова: Партизаны чудо шнур потух просьба Богу день

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