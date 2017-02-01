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Истории из жизни

Просьба покойницы

Желаю поделиться историей, которая произошла в 2008 году. Тогда я была ещё совсем ребёнком.

Итак. Лето. Июнь. Мы с мамой собираем вишню. Всё бы хорошо, но этот странный и протяжный вой нашей собаки раздражал маму, которая говорила, что, когда собаки воют, они предвещают чью-то смерть. И мама старалась заставить собаку перестать выть, но та снова завывала. Примерно через час или два (уже не помню) пошёл дождь, причём не просто дождик какой-то мелкий, а прямо ливень. Мы уже были дома все. Мама пылесосила. Тут позвонили на домашний телефон. Мама выключила пылесос и взяла трубку. Позвонила невестка бабушки (папиной приёмной мамы) с печальной новостью о смерти бабушки. Я спросила у ужаснувшейся мамы, что случилось, когда она положила трубку. Она мне с тяжёлой грустью сказала, что бабушка умерла. Я сначала не до конца осознала произошедшее, ведь была ребёнком, но уже тогда понимала всё, и через несколько минут, когда мама не была рядом, я не могла сдержать слёзы.

Мы похоронили через 2 дня бабушку (царствие ей небесное). Прошло некоторое время после этого, может, год, может, меньше или больше (сейчас я не помню уже точного срока). Моим двум троюродным сёстрам (мама утверждала, что именно им, потому что покойная бабушка их очень любила) приснился одинаковый сон, в котором бабушка твердила, что ей очень холодно. Вот наутро одна из сестёр встала, начала рассказывать увиденный сон второй сестре, а та, конечно, была неописуемо удивлена, ведь всё то же самое до мелочей приснилось и ей! Я, узнав об этом, была в шоке, и мне стало страшно. У меня было какое-то странное ощущение, сжимающее изнутри.

В скором времени папа принял решение, что нужно взять какую-либо верхнюю одежду покойной бабушки, выкопать немного земли на месте её могилы, поместить туда эту вещь и засыпать землю обратно, чтоб дух бабушки «успокоился». Все были за, и это действие совершили. С этого момента покойница больше не приходила никому во сне и не говорила, что мёрзнет. Я рада, что всё так закончилось, хоть эта история и немного травмировала мою детскую в то время психику.

Автор: Хлое.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 112Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ребёнок смерть бабушки одинаковый сон могила земля

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