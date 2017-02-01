Страшное предчувствие

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 96 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:59 by

Я всегда был убежденным реалистом, никогда не верил во что-то сверхъестественное и находил объяснение всему непонятному, что случалось в моей жизни или жизни моих близких людей. Но в один миг мои представления обо всем этом перевернулись, потому что я сам стал участником настоящей мистики.Несколько лет назад я понял, что очень хорошо чувствую, когда должен умереть тот или ной знакомый мне человек. Так было с моим дедушкой. Ровно за два дня до его смерти я стал сильно просить маму, чтобы она отвезла меня к нему. Я резко захотел увидеться с ним, поговорить. Мама отвечала мне, что сейчас надо заняться учебой, на носу экзамены в 9 классе, и я увижусь с дедом после них. Но это меня не успокоило, и на следующий день я прямо в слезах начал умолять маму, чтобы она посадила меня на поезд, и я хотя бы на денек приехал к дедушке в Красноярск. Мама была неумолима, ей было важно, чтобы ничто не помешало мне подготовиться к экзаменам, и поэтому я так и не смог уехать.Вечером в тот же день к нам домой позвонила бабушка и сообщила, что у деда случился инсульт. Он умер, находясь в своей постели, хоть и ничего не предвещало такой беды. Мы всей семьей поехали на похороны, где вся родня косо на меня смотрела, так как узнала от мамы о моем странном желании повидаться с дедом прямо перед его смертью.Спустя два года после этого случая мне приснилось, что моей близкой подруги больше нет рядом со мной. Нет, я не видел ее смерть, и даже не было понятно, что она умерла. Просто было чувство во сне, что я ее больше никогда не увижу, что она навсегда покинула меня и моих друзей. Через два дня, как и в случае с дедом, мне сообщили, что Катя умерла. Во время пробежки остановилось сердце, и скорая помощь ничего не успела сделать. Я пришел на ее похороны, никому не рассказав о своем видении, и молча пытался разобраться, что же со мной происходит.Я бы так и не написал все это и вы бы никогда не узнали о моей загадочной тайне, если бы не один сон… Сегодня ночью мне приснилась собственная смерть. Я увидел себя со стороны, лежащего в гробу, а надо мной стояла толпа людей в черном, среди которых были мои родители, друзья, соседи и просто малознакомые мне люди. Сегодня первый день после этого сна. Мои видения сбывались всегда ровно на вторые сутки. Я до последнего убеждаю себя в том, что это мне приснилось из-за моих же вымыслов и впечатлительности. Но где-то в глубине души я уже понял и смирился с тем, что мистика – это то, что существует в нашем мире, и от нее никуда не деться.Автор: espozito.

Ключевые слова: Убежденный реалист инсульт похороны видения мистика страшное смерть

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