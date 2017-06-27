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Истории из жизни

"Русская мадонна"

Об этом потрясающем случае помнят все в Жировицах, где в Успенском монастыре в Белоруссии служит мой сын Петр. Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в одном из храмов держали оружие, взрывчатку, автоматы, пулеметы. Заведующий этим складом был поражен, когда увидел, как появилась Женщина, одетая как монахиня, и сказала по-немецки:
— Уходите отсюда, иначе вам будет плохо…
Он хотел Ее схватить — ничего не получилось. Она в церковь зашла — и он зашел за Ней. Поразился, что Ее нет нигде. Видел, слышал, что зашла в храм, — а нет Ее.
Не по себе ему стало, перепугался даже. Доложил своему командиру, а тот говорит:
— Это партизаны, они такие ловкие! Если еще раз появится — взять!
Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и увидели, как Она вышла снова, опять те же слова говорит заведующему воинским складом: — Уходите отсюда, иначе вам будет плохо…
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять — но не смогли даже сдвинуться с места, будто примагниченные. Когда Она скрылась за дверями храма — они бросились за Ней, но снова не нашли. Завскладом опять доложил своему командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал:
— Если появится, то стрелять по ногам, только не убивать — мы Ее допросим.
Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили Ее, то начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, по мантии, а Она как шла, так и идет, и крови нигде не видно ни капли. Человек бы не выдержал таких автоматных очередей — сразу бы свалился. Тогда они оробели. Доложили командиру, а тот говорит:
— Русская Мадонна… Так они называли Царицу Небесную. Поняли, Кто велел им покинуть оскверненный храм в Ее монастыре. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием. Матерь Божия защитила своим предстательством Успенский монастырь и от бомбежки. Когда наши самолеты бросали бомбы на немецкие части, расположившиеся в монастыре, бомбы падали, но ни одна не взорвалась на территории. И потом, когда прогнали фашистов и в монастыре расположились русские солдаты, немецкий летчик, дважды бомбивший эту территорию, видел, что бомбы упали точно, взорвались же везде — кроме монастырской территории. Когда война кончилась, этот летчик приезжал в монастырь, чтобы понять, что это за территория такая, что за место, которое он дважды бомбил — и ни разу бомба не взорвалась. А место это благодатное. Оно намоленное, вот Господь и не допустил, чтоб был разрушен остров веры. А если бы мы все верующие были — вся наша матушка Россия, Украина и Белоруссия — то никакая бы бомба нас не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной заразой тоже бы вреда не причинили.

Автор - протоиерей Валентин Бирюков.
Взято отсюда.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:02 by Баба КлаваПросмотров: 541Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Богородица монастырь храм оружие война немцы спасение

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:23
+3
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Комментариев: 324
Даже не сомневаюсь, что Святые помогают! И не только в экстримальных случаях.
Клавдия Вам плюс! Оч нравится читать о том, что Божественные силы Русь оберегали!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: conjure one
Сегодня, 15:26
+3
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Комментариев: 1 572
В войну много чего было чудесного. Понравилась история. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:45
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Вера в душе должна быть, а не ради показухи.
Сколько раз убеждалась: что людям легче в тьму поверить, чем в свет
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#4 написал: Минди
Сегодня, 17:46
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 589
Хорошая такая история, "теплая"! Плюс!
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#5 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 21:30
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Комментариев: 181
И этой истории плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
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