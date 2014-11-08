Заброшка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:44

Seipron Просмотров: 305 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:44 by

История произошла в небольшом провинциальном городке, бывшим в советские годы центром сельского хозяйства крупного региона. Городок у нас тихий, в основном все ездят на заработки в другие ближайшие города, мои родители не были исключением.Жили мы в своем доме, на окраине города, я мама, отец и бабушка. Бабушка была всегда в заботах, сад, огород, поэтому когда родители уезжали на работу я был предоставлен сам себе. Мой сосед Женька, который был младше меня на 2 года, был лучшим другом. Мы с утра до ночи бегали на улице.Должен сказать, что после распада советского союза многие промышленные, административные здания опустели, люди растащили все, что имело хоть какую-то ценность. Здания хорошо сохранились, будучи никем не охраняемыми, они стали местом сбора молодежи по вечерам, алкоголиков и шустрой ребятни. Естественно, дети ходили в ближайшие заброшки, но там было все замусорено пустыми бутылками, бычками и пустыми пачками сигарет, различным мусором. В общем, ничего интересного. Но мы все равно любили там проводить время.В один майский день в школе отменили уроки, и мы, радостные от такой новости, побежали домой. Переодевшись, я побежал к Женьке. Он ждал меня возле своих ворот. Увидев меня, он сказал, что услышал от отца про заброшенное здание, которое находилось в 4 километрах от нас. И туда никто не ходит, ибо далеко. Поняв, к чему он клонит, я сказал, что и нам ни к чему туда идти. Услышав это он улыбнулся, сказал свою любимую фразу, которую я очень ненавидел: «ну ты даешь, старше меня на 2 года, а боишься» и громко захохотал. Смех у него был неприятный, дикий. И как всегда мне стало противно, что этот клоп, снова сравнивает наш возраст и смеется надо мной. Хоть меня это раздражало, я не хотел прерывать с ним дружбу, парень он хороший, никогда не бросит в беде, верный. Я прекрасно понимал, что эта издевка была специально им сделана, для того чтобы задеть мое самолюбие. И как всегда это сработало. "Ладно, - сказал я, - пойдем. Смотри, не описайся от смеха. Дорогу-то знаешь?" Вытерев рукавом слезы с глаз, он кивнул.И вот мы вышли за границу города и пошли по узкой грунтовой дороге. День был ясный, ни облака на небе. Идя, мы обсуждали, кто из нас лучший рыбак, кто быстрее бегает, а потом вовсе шли и говорили, какие все дураки, при этом громко смеясь. Вскоре мы увидели на горизонте крышу того здания. Радости не было предела, новое место, новые впечатления.Подойдя ближе, нам удалось разглядеть здание, оно было построено в виде буквы «П», видимо с расчетом, чтобы машины проезжали его насквозь. Справа от здания стояли остовы машин, трактора без колес, грузовички. Глаза у нас разбегались, среди свалки машин можно найти много чего интересного, посидеть в кабине и т.д.. Мы сразу направились туда. Полазив где-то часа 2, выковыряв из панелей приборов разноцветные лампы, сняв руль с кабины трактора, мы пошли к зданию. Высота здания была примерно с пять этажей. Внизу, по всей видимости, располагались слесарные участки, так как множество болтов, гаев и тиски намекали на это. В комнатах лежали старые листья, занесенные ветром, вместо окон зияли пустые проемы, дверей тоже не было. Обойдя все комнаты, довольные от увиденного, мы решили подняться на верхний уровень. Долго искали лестницу, так и не найдя ее, мы засобирались обратно домой. Как вдруг Женька заметил в стене небольшое отверстие, посветив в него фонариком, он закричал, нашел! Еще некоторое время, эхом разнесённые по всему зданию отзывались Женькины слова радости. Посмотрев в дыру, я увидел лестницу без перил, ведущую вверх. Женька с легкостью пролез в дыру, взяв у меня фонарик, помахал мне рукой, типа давай пошли, не тормози. Внутри меня появилось зерно сомнения, стоит ли идти наверх, не спроста же этот вход заложили кирпичами! Высунув голову из дыры, Женька посмотрел на меня, и сказал: эх, старше меня на 2 года, а трус! Махнул рукой и скрылся в проеме. Пошел ты, ответил я ему, полез в дыру. Оказавшись внутри, я отряхнулся, огляделся. Свет проникал через пустые оконные проемы, поднимаясь, я прижимался к стене, боясь упасть, так как перил не было. Женька, наоборот, скакал как козленок, перепрыгивал между пролетами. Я подумал, вот дурак и ухмыльнулся. Поднявшись на верхний уровень, первым делом мы посмотрели в окно. Недалеко располагалась станция заправки, догадались мы до этого по большим цистернам, на которых красной краской было написано «ОПАСНО». Закончив таращится в оно, мы пошли вдоль здания. Заглядывая в комнаты, которые встречались на нашем пути. Ничего интересного мы не нашли. Пустые комнаты, только пыль на полу. Пройдя по одной стороне, мы перебрались на другую. Заглянув в первые 2 комнаты, не увидели ничего особенного. "Женька, пойдем домой! Нет тут ничего интересного!" - он посмотрел на меня, улыбнулся. Я понял, что это был отрицательный ответ. Ну что ж, пошли дальше. В следующей комнате мы увидели стул, старый стул, который стоял посередине комнаты. Женьку это обрадовало.- Ну вот, а ты ныл: ничего не найдем, ничего не найдем!- Чему ты радуешься, - сказал я, - стул нашел, прям находка века!"Плюнув на пол, я вышел из комнаты. Заметил, что в дальней комнате нет света из оконного проема. Странно, может заделали его. И тут я увидел, как из комнаты выглянула чья то голова и быстро скрылась обратно. Да ну на, быть того не может. Я потер глаза. Может померещилось. Женька вышел из комнаты. Ну что, идем дальше, хлопнув в ладоши он потер их. Нет, ты если хочешь иди, я не пойду! Трусишка, трусишка, сказал он и засмеялся. Он стоял лицом ко мне и смеялся. Из дальней комнаты вышла сутулая фигура, глаза сверкали как у кошки, руки до колен. Я вскрикнул от ужаса, схватил смеющегося Женьку и побежал. Он пытался тормозить, сопротивлялся, но я же был старше его на 2 года! Таща его за собой, спустился на первый этаж, я думал: лишь бы не застрять в дыре, лишь бы не застрять! Так как протискивался я туда с трудом. Вытолкнув Женьку, я сам пролез в дыру. Встав, я вновь взял его за руку и побежал. На секунду я увидел лицо Женьки, он был ошарашен моим поведением.Отбежав достаточное расстояние, я понял, что бежал к заправке, а дом в другой стороне. Паника, что же делать блин, блин, блин как же быть. Ты что дурак что ли! Воскликнул Женька. Совсем сдурел! Что это было!!! Я пытался ему объяснить, но слова мои терялись внутри меня.- Там, видел, хрень какая-то, блин! - вот что я ему твердил.Он стоял сначала в недоумении, потом на его лице стала появляться улыбка.- Ой дристун, ой дурак, ха ха ха! - Снова зашелся он в своем диком смехе. Смеялся минуты 3. Потом сказал, пошли обратно, я перед дырой руль оставил, который с трактора снял. И пошел к зданию. Резко схватив за руку, я дернул его на себя:- Ты что, совсем не понимаешь, что ли! Там хрень какая-то на верхнем уровне была!!! - срываясь на визг, прокричал я.Женька испугался:- Ладно, не пойдем, только успокойся.- Надо уходить домой, причем быстро.Мы обошли здание, сделав большой крюк. Я всю дорогу оглядывался назад, а Женька говорил, что мне померещилось, а ближе к городу начал смеяться и шуточки про меня говорить. Я не обращал на него внимания, в голове стоял гул, тело дико болело.Добравшись до дома, я попросил его не рассказывать другим о случившемся, на что он ответил, ничего не могу обещать и ухмыльнулся. Я знал, что он не расскажет, хоть он и тот еще засранец, но к доверию он относился серьезно. Летом я уехал на неделю в Питер к тете. После приезда мы встретились с Женькой. Оказалось, что он и еще 9 ребят и девчонок ходили в то здание. Похвастался тем рулем, который он тогда забыл.- Кстати, - сказал Женька, - мы взяли трубы, кирпичи, и зашли в ту комнату из которой выходила якобы та хрень.- И что же вы там увидели? - сглотнул я ком, который встал в горле после услышанного.- Там были шкуры, кости, кишки собак и кошек, перья были. Но воняло там, - Женька сморщил лицо, - всех рвало почти всю дорогу, кроме меня. Окно там было прикрыто высоки шкафом. Ну, мы долго там не были, Мишка даже в обморок упал! - Подняв указательный палец вверх, добавил он. Я представил описанное, меня самого чуть не вырвало.- Я же тебе говорил! Вскрикнул я. Там кто-то был!- Да нет там никого, - ухмыльнулся Женька.- Может кошки и собаки устроили себе там что-то вроде помиральной комнаты, - при этом он развел руками.- Иди ты, дурак! - махнул я рукой.Вскоре мы забыли про тот случай. В памяти детей негатив быстро заменяется веселыми буднями.Все бы ничего, да только Женька стал замечать, что по ночам за фонарем он видит еле различимую сутулую фигуру. Я то думал, что он издевается надо мной, а может и правду говорит.От весёлого Женьки мало что осталось, сильно изменился, стал более замкнутым, мама его говорила, что он боится темноты, спит с включённым ночником, окна все дома занавешивает.Вскоре Женька совсем свихнулся, стал орать по ночам, что оно здесь, следит за ним, заберет его!Его положили в психиатрию. Один раз я его навещал, он мне твердил: "Проследил, нашел, ждет, не отстанет, проследил, нашел, ждет, не отстанет!" Мне стало очень жутко. Постепенно его паранойя стала расти во мне, я часто стал оглядываться, смотреть в окна, всматриваться в темноту. Но потом убедившись, что это все бред. Вернулся к прежней жизни.Да только вот Женька пропал! Привезли его домой с психушки, в ту же ночь и пропал! А я вспомнил его слова: "Проследил, нашел, ждет, не отстанет!"

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