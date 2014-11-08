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Истории из жизни

Сейчас повешусь

Рассказала моя тётя, человек не мистического душевного склада, учитель по профессии, очень здравомыслящая женщина.

Ей было десять лет. Они с сестрой и её одноклассником играли у них дома в прятки. Да-да, в шестидесятые годы десятилетние и даже более взрослые дети играли в прятки, смартфонов и игровых приставок еще не было. Да что там, и телевизоры-то были роскошью. И вот спрятались одноклассник с сестрой, а тётя их должна искать. Дом в городе, но в частном секторе, старый, небольшой. Обшарила все комнаты, пошла в ограду, заглянула в чулан. Спустилась даже в подпол с фонариком. Никого, только банки с соленьями и мыши скребутся. Стало ей вдруг очень обидно - издеваются они над ней, что ли? Ладно бы еще сестра или подруга, а тут мальчик, старшеклассник... Села она в зале на диван и неожиданно для самой себя сказала громко:

- Если не выйдете, сейчас пойду и повешусь, ясно!

Тишина. Наверное, совсем ушли из дома - решили от неё, салаги, сбежать и погулять вдвоём в своё удовольствие. Лето, вечер, погода прекрасная, каникулы...

- Ну всё, иду вешаться, - сказала ещё раз сквозь слёзы, уже без надежды быть услышанной.

- Ну, чего не вешаешься?

Тётя сначала не поняла, кто говорит. Эти двое вернулись? Папа-мама из гостей пришли? Встала с дивана... Выскочила из зала, пробежала по комнатам, поняла - в доме нет никого. Пулей вылетела на улицу, оглянулась кругом, быстро обошла дом - никого. В огороде тоже. Села у входа на скамейку, в страхе вглядываясь в окна, стараясь уловить в доме какие-нибудь звуки. Но там было тихо, а в окнах, вопреки ожиданиям, никто не появлялся, ни люди, ни черти, ни призраки...

Обыденно шумела улица - на дороге за окраиной поселка гудели машины, еще дальше стучала электричка, да кудахтали куры в соседних дворах. Вспомнила голос, какой он был. Будто бы ни мужской, ни женский, ни мальчишеский, ни девчачий, непонятно, какой... Страх накатил с новой силой. Пошла по улице прочь от дома.

И вскоре нашла сестру с одноклассником - они сидели в сквере у клуба, прижавшись друг к другу и тихо о чем-то беседуя. От обиды даже не стала подходить, а отправилась к друзьям отца и матери, у которых те сейчас гостили. С родителями и вернулась домой.

Стоит ли говорить, как долго моя тётя боялась после этого оставаться дома одна, и как трудно было ей засыпать, когда вечером выключали свет. Хотя и спала она в детской вместе с сестрой.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:15
Причина: Добавила теги.
Сегодня, 11:15 by ebegen31Просмотров: 144Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Игра в прятки дом сестра голос

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 11:53
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1780|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 089
Плюс поставлю.
Только странную угрозу придумала тетя-учительница для расшалившихся подростков - "повешусь, так вам и надо!" Лучше бы неудом по поведению пригрозила.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: ана аю
Сегодня, 12:05
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1041|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 130
Так ей десять годков было. Если бы она неудом им пригрозила, то уже её опасаться бы стали. Плюс за историю!
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:12
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1780|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 089
Цитата: ана аю
Так ей десять годков было. Если бы она неудом им пригрозила, то уже её опасаться бы стали

Что-то я не подумал... laughing
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:20
0
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Группа: Авторы
Репутация: (2256|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 688
Ужасная история. А ведь во всём тут виноваты родители девочки. Они в гости решили пойти, оставили ребенка с сестрой, а у той свои планы были, у ей с ухажёром свидание назначено было. Ничего не оставалось, как привести пацана домой и замутить енти прятки. План был простой, занять ребенка поисками, а самим по тихому сбежать. Они так и сделали. И никто даже предположить не мог, что ребенок самоубийство задумает. А нечистая то сила тут как тут, невинную то душу у них загубить дорогого стоит. Хорошо хоть девочка из дома уйти догадалась.

Товарищи родители! Если вы детей рожаете, вы их для себя рожайте, а не вешайте заботу на старших дочерей и сыновей. Им это совсем не надо, они себе потом сами нарожают. Расчитывайте только на себя, не надо оправдываться всякими работами, ипотеками и прочими важными делами. История эта красочный пример как можно довести семью до большой беды. В 60-х это конечно не так опасно было, нонче всё куда актуальнее. Дети даже вон с крыш прыгают. Потому что психические нагрузки невыносимые что в школе что дома.
В истории родителям нужно было младшенькую с собой в гости взять всего лишь. И всем бы было хорошо.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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