Сейчас повешусь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:15

Причина: Добавила теги.

ebegen31 Просмотров: 144 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:15 by

Рассказала моя тётя, человек не мистического душевного склада, учитель по профессии, очень здравомыслящая женщина.Ей было десять лет. Они с сестрой и её одноклассником играли у них дома в прятки. Да-да, в шестидесятые годы десятилетние и даже более взрослые дети играли в прятки, смартфонов и игровых приставок еще не было. Да что там, и телевизоры-то были роскошью. И вот спрятались одноклассник с сестрой, а тётя их должна искать. Дом в городе, но в частном секторе, старый, небольшой. Обшарила все комнаты, пошла в ограду, заглянула в чулан. Спустилась даже в подпол с фонариком. Никого, только банки с соленьями и мыши скребутся. Стало ей вдруг очень обидно - издеваются они над ней, что ли? Ладно бы еще сестра или подруга, а тут мальчик, старшеклассник... Села она в зале на диван и неожиданно для самой себя сказала громко:- Если не выйдете, сейчас пойду и повешусь, ясно!Тишина. Наверное, совсем ушли из дома - решили от неё, салаги, сбежать и погулять вдвоём в своё удовольствие. Лето, вечер, погода прекрасная, каникулы...- Ну всё, иду вешаться, - сказала ещё раз сквозь слёзы, уже без надежды быть услышанной.- Ну, чего не вешаешься?Тётя сначала не поняла, кто говорит. Эти двое вернулись? Папа-мама из гостей пришли? Встала с дивана... Выскочила из зала, пробежала по комнатам, поняла - в доме нет никого. Пулей вылетела на улицу, оглянулась кругом, быстро обошла дом - никого. В огороде тоже. Села у входа на скамейку, в страхе вглядываясь в окна, стараясь уловить в доме какие-нибудь звуки. Но там было тихо, а в окнах, вопреки ожиданиям, никто не появлялся, ни люди, ни черти, ни призраки...Обыденно шумела улица - на дороге за окраиной поселка гудели машины, еще дальше стучала электричка, да кудахтали куры в соседних дворах. Вспомнила голос, какой он был. Будто бы ни мужской, ни женский, ни мальчишеский, ни девчачий, непонятно, какой... Страх накатил с новой силой. Пошла по улице прочь от дома.И вскоре нашла сестру с одноклассником - они сидели в сквере у клуба, прижавшись друг к другу и тихо о чем-то беседуя. От обиды даже не стала подходить, а отправилась к друзьям отца и матери, у которых те сейчас гостили. С родителями и вернулась домой.Стоит ли говорить, как долго моя тётя боялась после этого оставаться дома одна, и как трудно было ей засыпать, когда вечером выключали свет. Хотя и спала она в детской вместе с сестрой.

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