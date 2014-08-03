Гадание на суженого

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:49

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 316 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 06:49 by

Произошла эта история на Украине, в Донецкой области, с молодой девушкой двадцати трёх лет отроду. Она сама родом из небольшой деревушки, а в подобных селениях принято перед рождеством гадать. Вот и наша красавица решила последовать этим народным традициям погадать на суженого, уж очень ей замуж хотелось.Она прибегла к старому русскому гаданию, когда от гадающего требовалось под подушку положить свою расческу, пояс и полотенце, а перед сном, уже ложась в постель, сказать следующие слова: "Суженый мой, приходи, умой меня, причеши, поясом подвяжи". Сделав всё именно так, как гласит народная мудрость, она уснула.Неожиданно ночью девица проснулась от того, что было уж очень трудно дышать, как будто не хватало воздуха в доме, а после от страха чуть не перестала и вовсе дышать. Её словно что-то или кто-то тяжёлый прижимал к кровати, попытки пошевелиться не увенчались успехом. Веки были очень тяжёлыми, их можно было приоткрыть с очень большим трудом, и, соответственно, видно всё происходящее было словно в мутной воде, очень нечётко и расплывчато.Девушка успела в плохой видимости разглядеть склонившийся над ней силуэт, правда, он был каким-то далёким и нечётким, потому конкретный черт лица она не помнила. Попытки оттолкнуть это "нечто" от себя не принесли ничего, было желание кричать во всю мочь, но из груди вырывался только неясный хрип, который криком никак назвать нельзя. От чувства будто кто-то нюхает её волосы, чей-то мокрый и скользкий язык облизывает ей щеку, мурашки пробегали по коже.Этот весь ужас продолжался весьма долго. Собравши последние силы духа девушка смогла прохрипеть: "К худу иль к добру?". После этих слов дышать стало значительно легче, в комнате раздался издевательский смех, и весь ужас закончился.Испуганная бедняжка была вся в холодном поту, ушла из комнаты на кухню и просидела там до самого утра, так и не отважившись снова заснуть, ужасы той ночи действовали получше бодрящего утреннего кофе в борьбе со сном.С тех пор девушка зареклась гадать ещё когда-либо, а бабушка объяснила ей, тот факт, что облик был нечётким и как бы далеко, означает нескорое её замужество. Так всё и сложилось в жизни - эта история была семь лет назад, то есть нашей героине уже тридцать, а замужем она так и не побывала.В такой жуткий рассказ про будущих суженых каждый в праве верить или нет, но тот страх, с которым девушка повествовала свой рассказ, заставляет ей поверить и на практике с собой такие эксперименты не проводить.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Гадание некто страх предсказание

Другие, подобные истории: