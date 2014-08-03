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Истории из жизни

Гадание на суженого

Гадание на суженого
Произошла эта история на Украине, в Донецкой области, с молодой девушкой двадцати трёх лет отроду. Она сама родом из небольшой деревушки, а в подобных селениях принято перед рождеством гадать. Вот и наша красавица решила последовать этим народным традициям погадать на суженого, уж очень ей замуж хотелось.

Она прибегла к старому русскому гаданию, когда от гадающего требовалось под подушку положить свою расческу, пояс и полотенце, а перед сном, уже ложась в постель, сказать следующие слова: "Суженый мой, приходи, умой меня, причеши, поясом подвяжи". Сделав всё именно так, как гласит народная мудрость, она уснула.

Неожиданно ночью девица проснулась от того, что было уж очень трудно дышать, как будто не хватало воздуха в доме, а после от страха чуть не перестала и вовсе дышать. Её словно что-то или кто-то тяжёлый прижимал к кровати, попытки пошевелиться не увенчались успехом. Веки были очень тяжёлыми, их можно было приоткрыть с очень большим трудом, и, соответственно, видно всё происходящее было словно в мутной воде, очень нечётко и расплывчато.
Девушка успела в плохой видимости разглядеть склонившийся над ней силуэт, правда, он был каким-то далёким и нечётким, потому конкретный черт лица она не помнила. Попытки оттолкнуть это "нечто" от себя не принесли ничего, было желание кричать во всю мочь, но из груди вырывался только неясный хрип, который криком никак назвать нельзя. От чувства будто кто-то нюхает её волосы, чей-то мокрый и скользкий язык облизывает ей щеку, мурашки пробегали по коже.
Этот весь ужас продолжался весьма долго. Собравши последние силы духа девушка смогла прохрипеть: "К худу иль к добру?". После этих слов дышать стало значительно легче, в комнате раздался издевательский смех, и весь ужас закончился.

Испуганная бедняжка была вся в холодном поту, ушла из комнаты на кухню и просидела там до самого утра, так и не отважившись снова заснуть, ужасы той ночи действовали получше бодрящего утреннего кофе в борьбе со сном.

С тех пор девушка зареклась гадать ещё когда-либо, а бабушка объяснила ей, тот факт, что облик был нечётким и как бы далеко, означает нескорое её замужество. Так всё и сложилось в жизни - эта история была семь лет назад, то есть нашей героине уже тридцать, а замужем она так и не побывала.
В такой жуткий рассказ про будущих суженых каждый в праве верить или нет, но тот страх, с которым девушка повествовала свой рассказ, заставляет ей поверить и на практике с собой такие эксперименты не проводить.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:49
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 316Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Гадание некто страх предсказание

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:51
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8126|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 097
Опять одна мораль практически без истории negative
Журналисту плюсану за красивую картинку))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 09:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 291
Цитата: Летяга
Опять одна мораль практически без истории negative
Журналисту плюсану за красивую картинку))

Тут и мораль и история. Я понимаю, что нам всегда хочется большего, но вот такая, короткая история! Будем ждать длинных, без морали.
Я согласен, лучше не гадать, чего доброго привлечешь ни те силы, расплатишься здоровьем за гаданье, да еще тебя запрограммируют на действия согласно увиденному.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 09:43
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8126|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 097
Цитата: ПИК НИК
Будем ждать длинных, без морали.

Да просто достали истории типа "Не ходите, дети, в Африку гулять".
При наличии свободного времени (или оплаты) подобную белиберду можно гнать километрами.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 118
Верю, отчего же не поверить. И я гадал на суженую. Клал что-то под подушку - кажется, расческу в том числе. И то же самое - проснулся среди ночи от чувства сильного стеснения в груди. Про "к добру или к худу" не спросил - желание свнова уснуть оказалось сильнее сраха. Я просто повернулся на бок (правда, помню, что с большим трудом мне это удалось) и задрых...

А утром вспомнил и испугался.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 10:54
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1823|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 354
Цитата: Летяга
Цитата: ПИК НИК
Будем ждать длинных, без морали.

Да просто достали истории типа "Не ходите, дети, в Африку гулять".
При наличии свободного времени (или оплаты) подобную белиберду можно гнать километрами.

В пору форум юмористический пора открывать:Запреты.
Всё чего нам нельзя перечислить.
Мыться вечером, в зеркала смотреть, спать на кладбище( Хоть история про сон на кладбище понравилась, но назвать бы её"Опасность для души и кошелька," -
- хотя убедилась, что идеи форумов, тоже нельзя отдавать незнакомцам. Устроят ещё "Самодурство," и как забрать потом идею, неизвестно.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (628|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 532
"чей-то мокрый и скользкий язык облизывает ей щеку"
Только умывать начал и спугнула она его) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#7 написал: Talisha
Сегодня, 11:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (1041|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 302
Однако, жуткий суженый:))))
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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