Мой сосед «Псих»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:23

Nick.Yudin Просмотров: 720 Комментарии: 13 +13 Сегодня, 09:23 by

Эта история, возможно, не носит мистический характер, но имеет место быть жуткой. Всем известно, как страшно бывает от мысли, что рядом с тобой живет психически нездоровый человек. Хотя вроде пролечился в психушке, выписали, поставили на учёт, пьёт успокоительные там всякие и вроде все должно быть нормально, здоров же. Но нет, не всегда так бывает. И по какой причине едет крыша у людей, можно только строить догадки.В году, наверное, 2006 (точно не помню), как-то встретились с другом Димой в его подъезде, о чем-то разговаривали. В ходе разговора он мне рассказал, что у них в коридоре (длинные коридоры на этажах, встречаются в малосемейках ) живет псих. Выписали его около 2 недель назад, и после выписки этой Дима стал плохо спать. Не потому, что что-то мистическое с ним происходило, а потому, что этот мужик, бывало, начинал жутко кричать ночью, но что больше всего вызывало страх, так это то, что каждую ночь он стал слышать за стеной глухое постукивание по чему-то деревянному. Жил этот псих через стенку в соседней квартире и поэтому все хорошо было слышно. Родители тоже негодовали по этому поводу. Из за ночного шума пару раз жаловались участковому. Во время беседы псих отвечал спокойно , что он ночью ничего не делал, спал короче. Ну что с психа возьмёшь, всей сути поучительного разговора между ними я не помню. И, видимо, при посещении дневного диспансера отклонений у него не замечалось. Нам было весьма интересно, что же происходит в его квартире. Один раз рискнули заглянуть к нему в окно (благо жили на первом этаже), в квартире ничего нет, голые стены, диван, столик и один стул. Он сидел на стуле и просто смотрел в стену, в одно и то же время нам было и смешно, и страшно. Какого черта он сидел и даже не двинулся на протяжении всего времени нашего шпионства! Димон вскоре рассказал, что видел пару раз, как он выходил в подъезд с топором в руках. И однажды я увидел это сам вживую. Стояли, так же разговаривали возле квартиры с Димой, и вдруг дверь распахивается и выходит он. Твою мать, сколько он страха нам внушал тогда только от мысли, что он живет рядом, а увидеть, как этот человек с безумными и одновременно потухшими глазами выходит в коридор с топором в руках - это вообще ужас. Он вышел и, даже будто не замечая нас, прислонился рукой к шершавой стенке, и следом к этой же стенке приблизилось его лицо, будто он пытался что-то рассмотреть и почувствовать рукой. Он провёл рукой по шершавой поверхности, и с характерной манерой, присущей всем маньячинам, как то странно повернул голову на бок со словами «ху...и вы тут бегаете». И затем медленно стал поворачивать голову в нашу сторону. Естественно, мы не идиоты, и сразу влетели в квартиру к Димону. Как ни странно, он даже не подходил к двери, как будто он просто сразу после этой фразы тоже вернулся домой. В эту ночь он очень сильно начал кричать, родители в очередной раз вызвали милицию. В его квартире был пожар, а он в этот момент лежал на диване, который был охвачен огнём. В прямом смысле лежал и горел на диване. Он прилично обгорел, когда его выносили врачи, издавал ужасные звуки мученика. Позже дошли слухи, что он выжил, но лицо его настолько обгорело, что ему удалили глаза, нос, да и от губ мало что осталось. Короче, зрелище не из приятных (недавно, пока писал, вспомнил ведьм из фильма «Битва титанов»; наверное, он выглядел примерно так же). Слава богу, что только слухи до нас о его виде доходили, самого его мы больше не видели. Да и в квартире он больше не появлялся. Что ещё примечательно, причину пожара так и не смогли установить. Списали на непотушенную сигарету вроде как, хотя он не курил. Квартира так и пустует, вот только глухие стуки до сих пор доносятся по ночам из соседней квартиры. Пытались подглядеть ещё через окно в квартиру, но ничего подозрительно не заметили. Все та же пугающая пустая комната с одним стулом и столиком. В общем, это для нас осталось загадкой. Вскоре мы разъехались по разным путям жизни, но вот мне теперь интересно. Что с ним, и по своей ли воле он был больным на голову? И больше всего мне интересно - что это за стук? И слышит ли его кто-то до сих пор?

Ключевые слова: псих сосед Мистика

Другие, подобные истории: