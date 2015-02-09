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Истории из жизни

Мой сосед «Псих»

Эта история, возможно, не носит мистический характер, но имеет место быть жуткой. Всем известно, как страшно бывает от мысли, что рядом с тобой живет психически нездоровый человек. Хотя вроде пролечился в психушке, выписали, поставили на учёт, пьёт успокоительные там всякие и вроде все должно быть нормально, здоров же. Но нет, не всегда так бывает. И по какой причине едет крыша у людей, можно только строить догадки.
В году, наверное, 2006 (точно не помню), как-то встретились с другом Димой в его подъезде, о чем-то разговаривали. В ходе разговора он мне рассказал, что у них в коридоре (длинные коридоры на этажах, встречаются в малосемейках ) живет псих. Выписали его около 2 недель назад, и после выписки этой Дима стал плохо спать. Не потому, что что-то мистическое с ним происходило, а потому, что этот мужик, бывало, начинал жутко кричать ночью, но что больше всего вызывало страх, так это то, что каждую ночь он стал слышать за стеной глухое постукивание по чему-то деревянному. Жил этот псих через стенку в соседней квартире и поэтому все хорошо было слышно. Родители тоже негодовали по этому поводу. Из за ночного шума пару раз жаловались участковому. Во время беседы псих отвечал спокойно , что он ночью ничего не делал, спал короче. Ну что с психа возьмёшь, всей сути поучительного разговора между ними я не помню. И, видимо, при посещении дневного диспансера отклонений у него не замечалось. Нам было весьма интересно, что же происходит в его квартире. Один раз рискнули заглянуть к нему в окно (благо жили на первом этаже), в квартире ничего нет, голые стены, диван, столик и один стул. Он сидел на стуле и просто смотрел в стену, в одно и то же время нам было и смешно, и страшно. Какого черта он сидел и даже не двинулся на протяжении всего времени нашего шпионства! Димон вскоре рассказал, что видел пару раз, как он выходил в подъезд с топором в руках. И однажды я увидел это сам вживую. Стояли, так же разговаривали возле квартиры с Димой, и вдруг дверь распахивается и выходит он. Твою мать, сколько он страха нам внушал тогда только от мысли, что он живет рядом, а увидеть, как этот человек с безумными и одновременно потухшими глазами выходит в коридор с топором в руках - это вообще ужас. Он вышел и, даже будто не замечая нас, прислонился рукой к шершавой стенке, и следом к этой же стенке приблизилось его лицо, будто он пытался что-то рассмотреть и почувствовать рукой. Он провёл рукой по шершавой поверхности, и с характерной манерой, присущей всем маньячинам, как то странно повернул голову на бок со словами «ху...и вы тут бегаете». И затем медленно стал поворачивать голову в нашу сторону. Естественно, мы не идиоты, и сразу влетели в квартиру к Димону. Как ни странно, он даже не подходил к двери, как будто он просто сразу после этой фразы тоже вернулся домой. В эту ночь он очень сильно начал кричать, родители в очередной раз вызвали милицию. В его квартире был пожар, а он в этот момент лежал на диване, который был охвачен огнём. В прямом смысле лежал и горел на диване. Он прилично обгорел, когда его выносили врачи, издавал ужасные звуки мученика. Позже дошли слухи, что он выжил, но лицо его настолько обгорело, что ему удалили глаза, нос, да и от губ мало что осталось. Короче, зрелище не из приятных (недавно, пока писал, вспомнил ведьм из фильма «Битва титанов»; наверное, он выглядел примерно так же). Слава богу, что только слухи до нас о его виде доходили, самого его мы больше не видели. Да и в квартире он больше не появлялся. Что ещё примечательно, причину пожара так и не смогли установить. Списали на непотушенную сигарету вроде как, хотя он не курил. Квартира так и пустует, вот только глухие стуки до сих пор доносятся по ночам из соседней квартиры. Пытались подглядеть ещё через окно в квартиру, но ничего подозрительно не заметили. Все та же пугающая пустая комната с одним стулом и столиком. В общем, это для нас осталось загадкой. Вскоре мы разъехались по разным путям жизни, но вот мне теперь интересно. Что с ним, и по своей ли воле он был больным на голову? И больше всего мне интересно - что это за стук? И слышит ли его кто-то до сих пор?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23 by Nick.YudinПросмотров: 720Комментарии: 13
+13

Ключевые слова: псих сосед Мистика

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 10:10
+4
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 540
В подобных историях всегда очень тонкая грань между психическим расстройством и мистической составляющей. А вот что касается пожара, то здесь возникают вопросы. У моих знакомых лет пять назад ночью сгорел двухэтажный дом на стадии отделочных работ. Причем пожар начался на втором этаже, вот только непонятно отчего, потому как там даже проводка ещё не была подключена да и вообще не было ничего из ГСМ. Пожарные только руками развели, и всё равно всё списали на... проводку. + за историю

P.S. Сами хозяева дома в момент пожара ночевали на первом этаже. Едва спаслись, успев только прихватить документы.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Spivachka
Сегодня, 10:17
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
Я тоже всегда задаюсь вопросом "Что же происходит в голове у сумасшедшего?". И всё время было интересно, как человек сошел с ума? Однажды слышала,что сумасшедшие- это люди,у которых тело здесь, а душа-там.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 10:20
+3
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Комментариев: 6 056
Что с ним, и по своей ли воле он был больным на голову?

Да кто же по своей воле головой заболеет? И, главное, как? Другое дело, насколько материалистические причины у этой конкретной болезни головы. Можно ведь предположить, что не вполне они материалистические (да и нет пока единого мнения среди специалистов, чем эта самая шизофрения является).
Цитата: conjure one
и всё равно всё списали на... проводку

Ну не могли же они в отчёте в качестве причины возгорания указать пирокинез или посещение второго этажа саламандрой crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: ана аю
Сегодня, 10:32
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Комментариев: 1 115
Что-то истории уже пишем про отклонения в здоровье человека. Мистика где? Стуки в малосемейках раздаются постоянно и трудно сказать из какой квартиры они точно исходят. Больной человек запросто мог сам диван и поджечь.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:36
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Комментариев: 233
Жуткая история! Быть может, он и не был психом. Одолевали его сущности, овладевали на некоторое время разумом и мучили человека. Раз стуки повторяются, значит не он это. Мне этого "психа" даже жалко стало.
Зарегистрирован: 26.07.2017
#6 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 10:54
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Публикаций: 11
Комментариев: 73
Цитата: ана аю
Что-то истории уже пишем про отклонения в здоровье человека. Мистика где? Стуки в малосемейках раздаются постоянно и трудно сказать из какой квартиры они точно исходят. Больной человек запросто мог сам диван и поджечь.

Скажем так, что в данном случае может быть есть место мистике. Даже учитывая что он болен , трактовать можно по разному. Врачи скажут шизофреник , другие скажут одержим. Вспомните историю про «Анна-Элизабет Михель». Мы всегда стараемся обьяснить все со стороны науки, а что если это заблуждение? И что если шизофрения это и правда влияние злых сил на человека?
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:10
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Публикаций: 5
Комментариев: 222
Очень жизненно и присуще нашему демократичекому строю......сейчас.что бы отправить человека на принудительное лечение нужно собрать такой ворох бумаг из всевозможных инстанций,а главное ......получить согласие самого пациента...
Специализированные ЛПУ переполнены торчками и алкашами,в учреждениях полнейшая демократия(права пациента это сейчас называется),для буйно для настоящих асоциальных больных места ограничены,государству не выгодно кормить инвалида и т.д....Вот они и сидят по домам и пугают народ....И никто и ничего сделать не может:ни полиция,ни соц.защита,ни мин.здрав....
Это называется:ДЕМОКРАТИЯ
Зарегистрирован: 10.07.2017
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 11:11
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
А у меня всегда сердце болит при виде таких людей. Вы не задумывались - может некоторые из них нормальней нас с вами ,просто видят то, чего не видим мы? И да, как вообще можно судить о душевнобольных, если наша медицина даже толком физические болезни не может ( не хочет ) лечить ( даже диагноз правильный иногда поставить не могут ).
Зарегистрирован: 2.11.2017
#9 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:31
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Комментариев: 222
Цитата: Spivachka
Я тоже всегда задаюсь вопросом "Что же происходит в голове у сумасшедшего?". И всё время было интересно, как человек сошел с ума? Однажды слышала,что сумасшедшие- это люди,у которых тело здесь, а душа-там.

К сожалению,уважаемая Spivachka ни кто не знает,что творится в голове сумасшедшего....
Зарегистрирован: 10.07.2017
#10 написал: Talisha
Сегодня, 11:42
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Комментариев: 2 283
Многие "сходят с ума", когда начинают видеть вдруг тонкий мир и его обитателей. А так как люди это часто низких вибраций, то и видят соответствующие слои. А сущности охотно подселяются к таким людям.
После огня он, вероятно, "отрезал" сущность от себя, но она осталась в квартире, когда его увезли. Лучше не любопытствовать насчет стуков, игнорировать их, тогда прекратятся. А вот если им уделять внимание - сущность обретет в лице любопытствующего свою новую жертву.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#11 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 12:04
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Публикаций: 6
Комментариев: 174
Самый неизученный орган нашего тела - головной мозг. Не совсем ясно как это работает, где находится участок, отвечающий за разум, самоосознание, творчество и т.д. Физиологические области уже нашли, а вот с ментальными все намного сложнее. И если ученые и изобретатели смогли создать аналог другим органам, например, зрения, слуха, рукам, ногам и т.д. То самый наиболее приближенный к мозгу инструмент - компьютер. Однако, сравнивать одно с другим очень глупо. Не доросли мы еще до понимания всего устройства наших извилин.

И, может быть, я плохо понимаю в психиатрии, но, как мне кажется, врачи лечат в первую очередь последствия болезни, но никак не их причину. Как раз таки из-за неполного понимания работы био-компьютера.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#12 написал: Есения
Сегодня, 12:05
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: Spivachka
Я тоже всегда задаюсь вопросом "Что же происходит в голове у сумасшедшего?". И всё время было интересно, как человек сошел с ума? Однажды слышала,что сумасшедшие- это люди,у которых тело здесь, а душа-там.

Прочитайте небольшой рассказ Чопчик *Я- дерево , Я - стекло * В нем как раз очень *доступно* описано заболевание .
Когда , два года назад , шизофренией заболел сын мужа от первого брака , я тоже искала и хотела *понять* это заболевание ....
В общем , больные шизофренией - это на 75 % готовый разорваться снаряд , неизвестно какая у него там сущность (голос) подселилась и что ждать вскоре .
Зарегистрирован: 8.10.2017
#13 написал: abrashechka
Сегодня, 12:25
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Комментариев: 286
1. Грубо говоря, наш мозг - это своего рода приемопередатчик, настроенный на определенную волну. У психически больных людей частоты волн другие, поэтому вот и происходит такое.
2. Психически больные люди притягивают к себе всякую нечисть. Самая известная история - https://www.kp.ru/daily/26661.7/3682073/
Зарегистрирован: 10.10.2016
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