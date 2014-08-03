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Истории из жизни

Стоит ли смеяться над колдуньей?

Стоит ли смеяться над колдуньей?

Так получилось, что у нас с моим другом возник конфликт с другими ребятами, и родители решили нас от греха подальше отправить в другой город.

Конечно, ни о каком криминале и речи быть не могло, но родители испугались, посчитав, что от молодых можно ждать чего угодно.

Неприятности начались у нас еще на вокзале, когда мы проиграли наперсточникам почти все свои деньги. Мы испугались скандала, который устроили бы нам дома, вздумай мы вернуться, поэтому решили взять те билеты, на которые у нас хватит денег, а добравшись до места, устроиться там на работу.

Глупо, конечно, но тогда мы были молоды и нам все было нипочем.

Городок, куда мы приехали, был бедный, грязный, а своими размерами скорее напоминал деревню. На станции мой друг, который мог уболтать кого угодно, тут же подошел к торговавшим овощами и семечками женщинам и спросил у них, не сдает ли кто дешево комнату.

В конце концов он уговорил одну из торговавших на рынке старух пустить нас к себе за сущие копейки. Тем же вечером мы уже обживали свою новую комнату, которая мне очень понравилась.

Несмотря на бедность и скудность обстановки, все было очень чистым и каким-то уютным, в доме приятно пахло травами, а чай с вареньем вообще был выше всяких похвал.

Когда мы проснулись на следующий день, то, как оказалось, наша хозяйка уже встала: она сидела на кухне и гадала какой-то женщине на картах.

Когда первая женщина ушла, то пришла другая, и для нее старушка читала какие-то молитвы…

Так в течение всего дня к ней приходили и уходили люди, и я понял, что наша хозяйка – колдунья, или, как их еще называют, знахарка.

В тот же день мы с другом отправились на поиски работы, но ничего не нашли. Вечером я рассказал о наших неудачах хозяйке, но она успокоила меня и сказала, что в следующий раз нам не откажут.

Тогда я не удержался и спросил ее, не колдунья ли она. «Да, колдунья, – нимало не смутившись, ответила хозяйка. – Я помогаю людям».

Так прошла неделя, а за ней и вторая. Искать работу мы больше не ходили, вместо этого я позвонил матери, и она выслала нам денег.

Все было бы неплохо, но мой друг заскучал и начал беситься от нечего делать. В конце концов он стал цепляться к нашей хозяйке, вначале вроде бы слегка подтрунивал, но с каждым днем его шутки становились все злее и злее.

Как сейчас помню, придет к старухе на кухню, встанет и давай изгаляться: мол, если ты колдунья, то приворожи меня, чтобы я на тебе женился.

Вначале хозяйка не обращала на него внимания, но когда он начал смеяться над иконами, она не выдержала и сказала, что за себя ей не обидно, мало ли какой дурак что ляпнет, но за то, что друг надругался над иконами, она его накажет.

Тогда мой друг посмеялся над старухой и ушел спать, а на следующее утро с ним стало твориться что-то странное…

Только мой друг встал с постели, как схватился за тряпку и принялся мыть пол. На мой вопрос он ответил, что хочет сделать приятное хозяйке.

С этого дня как только он ни старался понравиться старухе и говорил он только о ней. Сперва я решил, будто он снова шутит, но потом все больше и больше убеждался, что у друга не все в порядке с головой.

Он буквально не отходил от нашей хозяйки ни на шаг, преданно смотрел ей в глаза и готов был исполнить любую ее прихоть. Сама же колдунья вела себя так, будто ничего не происходит.

В конце концов мой друг окончательно сошел с ума и заявил, что хочет жениться на старухе. Тут уж я не выдержал и накричал на него, сказав, что он совсем ума лишился, ведь она бог знает насколько его старше.

Но несмотря на все мои уговоры, он в тот же вечер стал уговаривать старуху выйти за него замуж.
Тогда я даже испугался, подумав, что вдруг старуха согласится.

Но она лишь внимательно посмотрела на моего друга и тихо сказала:
– Идите и ложитесь спать, а утром уезжайте отсюда.

Я хотела проучить твоего друга, – это она уже обращалась ко мне, – но он уже достаточно наказан.
Теперь вы оба запомните, что есть Господь и есть мастера.

Мне не нужны ухаживания твоего друга, ведь я прекрасно знаю природу его чувств.
Уезжайте, а я буду жить так, как жила раньше, – помогать людям, а по воскресеньям торговать на рынке.

Я попытался было возразить, сказав, что домой ехать страшно, мало ли что придет в голову тем ребятам, но хозяйка перебила меня.
– Езжайте и ничего не бойтесь, – сказала она. – Я сделаю так, что к тому моменту, как вы приедете, враги уже забудут о вас.

Так и случилось, мы благополучно вернулись домой, а мой друг окончательно пришел в себя.


Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 645Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Ведьмы городские легенды колдовство

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:48
+4
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Комментариев: 6 060
Добрая какая ведьма оказалась. И простила, и с проблемой справиться помогла. А вот Автор и его друг просто сказочные раздолбаи. Но, может, бабулька им и мозги вправила))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 14:53
+3
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Комментариев: 247
Забавная сказка, но не верится.
Приворожила, выходит, его старушка все же...
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:54
+3
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Вот поросята, везде пакостничать успевают)) +
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#4 написал: Qusto
Сегодня, 15:09
+5
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 234
Комментариев: 1 985
Цитата: Летяга
Добрая какая ведьма оказалась. И простила, и с проблемой справиться помогла. А вот Автор и его друг просто сказочные раздолбаи. Но, может, бабулька им и мозги вправила))


Согласен, ёё даже ведьмой назвать язык не поворачивается... Ну очень добрая и со злом не ассоциируется, потому как-то грубовато получится blush . А главный герой с другом, а особенно друг, получили по заслугам.

Цитата: Шарлотта Корде
Приворожила, выходит, его старушка все же...


Разумеется, но лишь для того, чтоб проучить. Правильно сделала, вот только такие вещи ей самой потом, думаю, вернулись... Так же, как и парню.

За историю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:49
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Ха ха ха! Знатно парнишу проучила. Век помнит будет.
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#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:57
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Комментариев: 1 663
Это не история, это винегрет какой то. Главные герои по моему умственно отсталые. Ну сами посудите. Нажили себе врагов и проблем, а справиться с ими не знают как. Родителям нажаловались, а те видать тоже не большого ума были. Не придумали ничего лучше как в другой город своих отпрысков отправить. Нормальные то родители бы их возле себя держали бы, контролировали, а эти нет, спихнули с глаз долой-пусть дальше пропадают.А те и рады стараться, прям на вокзале все родительские деньги и просадили. Поехали не туда куда их послали, а куда глаза глядят. Они видишь ли на работу там устроиться планировали. Значит не дети уже, а ума как у курицы. Кто ж их дебилов на работу то возьмет? Гастарбайтеры хреновы.

А дальше вообще интересно. Гремучая смесь из бабки-колдуньи торгашки с рынка, карт, заговоров и обсмеянных икон. Бабка конечно ооочень оскорбилась, ибо деятельностью своей она занималась по велению бога, им и прикрывалась. Потом ентот показательный приворот, порицание и благородное прощение двух дураков, с выдачей подарка-избавления от старых проблем. А могла бы их от тунеядства лучше заговорить, да такую им задницу устроить, чтоб навсегда дурь из башки выветрилась, чтоб у мамы они денег больше не просили. Но она этого не сделала, видать бог ейный не велит такое делать.
Короче, такую чушь мог только человек без башни написать, который нифига в жизни не понимает. Правильно все говорят что это сказочка, я поддерживаю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:24
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Если сказка, то годов так конца восьмидесятых и прямо первые пару лет девяностых. Наперстки уже не в фаворе стали.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#8 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 16:38
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Цитата: ПИК НИК
Если сказка, то годов так конца восьмидесятых и прямо первые пару лет девяностых. Наперстки уже не в фаворе стали.

А разве сейчас нет наперсточников? Не знала...
Анекдот вспомнился, извиняюсь, что не в тему..
-Товарищ милиционер, прямо перед вами играют в наперстки, а вы проходите мимо..
-Нашли дурака. Я вчера им ползарплаты продул.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:51
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Цитата: Шарлотта Корде
Цитата: ПИК НИК
Если сказка, то годов так конца восьмидесятых и прямо первые пару лет девяностых. Наперстки уже не в фаворе стали.

А разве сейчас нет наперсточников? Не знала...
Анекдот вспомнился, извиняюсь, что не в тему..
-Товарищ милиционер, прямо перед вами играют в наперстки, а вы проходите мимо..
-Нашли дурака. Я вчера им ползарплаты продул.

Сейчас уровень другой. Интернет, автосалоне и тд.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#10 написал: ана аю
Сегодня, 18:22
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Очень надеюсь, что это выдумка! Из таких молодых людей ничего стоящего не выйдет. В родном городе, скорее всего, сами напакостили, на вокзале родительские деньги продули. А как в голову пришло издеваться над пожилой хозяйкой, которая их от ночёвки под отрытым небом спасла? В придачу,работу они искали ровно один день. Редкостные раздолбаи!
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#11 написал: unknонаown
Сегодня, 19:07
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Супер! Вот это история хорошая и со счастливым концом! Знахарка молодец, показала им на что способны ведающие люди) и автор сам сказал, когда ещё был молод. Так что я верю, если б ещё все привороты так заканчивались, вообще бы отлично было...а куда плюс ставить?я ещё тут не во всем разбираюсь)
Зарегистрирован: 7.11.2017
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