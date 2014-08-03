Стоит ли смеяться над колдуньей?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 645 Комментарии: 11 +12 Сегодня, 14:44 by

Так получилось, что у нас с моим другом возник конфликт с другими ребятами, и родители решили нас от греха подальше отправить в другой город.Конечно, ни о каком криминале и речи быть не могло, но родители испугались, посчитав, что от молодых можно ждать чего угодно.Неприятности начались у нас еще на вокзале, когда мы проиграли наперсточникам почти все свои деньги. Мы испугались скандала, который устроили бы нам дома, вздумай мы вернуться, поэтому решили взять те билеты, на которые у нас хватит денег, а добравшись до места, устроиться там на работу.Глупо, конечно, но тогда мы были молоды и нам все было нипочем.Городок, куда мы приехали, был бедный, грязный, а своими размерами скорее напоминал деревню. На станции мой друг, который мог уболтать кого угодно, тут же подошел к торговавшим овощами и семечками женщинам и спросил у них, не сдает ли кто дешево комнату.В конце концов он уговорил одну из торговавших на рынке старух пустить нас к себе за сущие копейки. Тем же вечером мы уже обживали свою новую комнату, которая мне очень понравилась.Несмотря на бедность и скудность обстановки, все было очень чистым и каким-то уютным, в доме приятно пахло травами, а чай с вареньем вообще был выше всяких похвал.Когда мы проснулись на следующий день, то, как оказалось, наша хозяйка уже встала: она сидела на кухне и гадала какой-то женщине на картах.Когда первая женщина ушла, то пришла другая, и для нее старушка читала какие-то молитвы…Так в течение всего дня к ней приходили и уходили люди, и я понял, что наша хозяйка – колдунья, или, как их еще называют, знахарка.В тот же день мы с другом отправились на поиски работы, но ничего не нашли. Вечером я рассказал о наших неудачах хозяйке, но она успокоила меня и сказала, что в следующий раз нам не откажут.Тогда я не удержался и спросил ее, не колдунья ли она. «Да, колдунья, – нимало не смутившись, ответила хозяйка. – Я помогаю людям».Так прошла неделя, а за ней и вторая. Искать работу мы больше не ходили, вместо этого я позвонил матери, и она выслала нам денег.Все было бы неплохо, но мой друг заскучал и начал беситься от нечего делать. В конце концов он стал цепляться к нашей хозяйке, вначале вроде бы слегка подтрунивал, но с каждым днем его шутки становились все злее и злее.Как сейчас помню, придет к старухе на кухню, встанет и давай изгаляться: мол, если ты колдунья, то приворожи меня, чтобы я на тебе женился.Вначале хозяйка не обращала на него внимания, но когда он начал смеяться над иконами, она не выдержала и сказала, что за себя ей не обидно, мало ли какой дурак что ляпнет, но за то, что друг надругался над иконами, она его накажет.Тогда мой друг посмеялся над старухой и ушел спать, а на следующее утро с ним стало твориться что-то странное…Только мой друг встал с постели, как схватился за тряпку и принялся мыть пол. На мой вопрос он ответил, что хочет сделать приятное хозяйке.С этого дня как только он ни старался понравиться старухе и говорил он только о ней. Сперва я решил, будто он снова шутит, но потом все больше и больше убеждался, что у друга не все в порядке с головой.Он буквально не отходил от нашей хозяйки ни на шаг, преданно смотрел ей в глаза и готов был исполнить любую ее прихоть. Сама же колдунья вела себя так, будто ничего не происходит.В конце концов мой друг окончательно сошел с ума и заявил, что хочет жениться на старухе. Тут уж я не выдержал и накричал на него, сказав, что он совсем ума лишился, ведь она бог знает насколько его старше.Но несмотря на все мои уговоры, он в тот же вечер стал уговаривать старуху выйти за него замуж.Тогда я даже испугался, подумав, что вдруг старуха согласится.Но она лишь внимательно посмотрела на моего друга и тихо сказала:– Идите и ложитесь спать, а утром уезжайте отсюда.Я хотела проучить твоего друга, – это она уже обращалась ко мне, – но он уже достаточно наказан.Теперь вы оба запомните, что есть Господь и есть мастера.Мне не нужны ухаживания твоего друга, ведь я прекрасно знаю природу его чувств.Уезжайте, а я буду жить так, как жила раньше, – помогать людям, а по воскресеньям торговать на рынке.Я попытался было возразить, сказав, что домой ехать страшно, мало ли что придет в голову тем ребятам, но хозяйка перебила меня.– Езжайте и ничего не бойтесь, – сказала она. – Я сделаю так, что к тому моменту, как вы приедете, враги уже забудут о вас.Так и случилось, мы благополучно вернулись домой, а мой друг окончательно пришел в себя.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Ведьмы городские легенды колдовство

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