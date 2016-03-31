Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночной визит смерти

История эта написана со слов женщины, жившей в одной деревне Гомельского района, которая на нынешний день превратилась в урочище.

Жизнь у нас была размеренной, жила я давно без мужа, но с маленькой дочерью Юлей. День проходил обычно: рано утром за хозяйством наблюдать, затем на работу, а к вечеру и до захода солнца вообще дела вперемешку идут.
Дочь большую часть дня в саду была. Одной дождливой ночью нагрянула к нам в село одна семья, женщина и две девочки. Стучались и молили, чтобы их впустили.
Решила я приютить их на ночь. Выглядели они странно, даже измученно, у девочек были стеклянные глаза, стиснутые желто-черные зубы, все время прятались за маму, а их мать была бледная и худая, будто бы не ела много дней. На мои расспросы отвечать она не хотела, только говорила, что очень устала, и хочет немного отдохнуть.
Тогда хоть и показались они нам странными, ночлег я им дала и оставила их в покое, ожидая, что утром узнаю, что случилось. Но утром они бесследно исчезли, сложилось ощущение, будто бы их и не было, только следы босых ног в доме. Эта новость быстро разлетелась среди соседей.
Пообщавшись, я узнала, что этой ночью происходили странные вещи, скотина безумно себя вела, были перебои с электричеством, многим снились кошмары, а кто-то вовсе не мог уснуть.
День прошел, как обычно, лишь под вечер ко мне в гости пришла бабка-шептуха и начала меня расспрашивать про все, а уходя, сказала, что я в свой дом впустила покойника и теперь стоит ждать беду.
Самое страшное это то, что мы не первые кто это сделал. На следующий день соседи рассказывали, что и к ним в ту же ночь приходила эта женщина с девочками. Были и те, кто отказывался пускать из посреди ночи в дом.
Через какое-то время эта история начала забываться, но, к сожалению, ненадолго.
Примерно через неделю, мне в кошмарном сне явилась эта женщина, только в этот раз она не была такой беспомощной, находилась я на улице возле дома, а ее видела стоящей над кроватью моей дочери, держа в руках петлю.
Пыталась войти в дом, но меня за руки держали ее девочки, причем так сильно, что я ничего не могла поделать и в этот момент я просыпалась.
Как только появились эти сны, у меня в семье начали происходить странные вещи. Буквально в течение недели заболела и умерла корова, начали дохнуть куры, а самое ужасное - заболела моя дочь. Казалось бы обычная простуда переросла во что-то серьезное. Врач из города дал лекарство, сделал уколы и уехал, но лучше от этого не стало.
Дома стала царить такая жуткая атмосфера отчаяния, я чувствовала, что это место излучает какую-то злобу к нам. Мне было неприятно и страшно находиться в собственном доме.
После я вспомнила то, что говорила мне бабка-шептуха, и решала поговорить с ней. Но нигде не могла ее найти, люди говорили, что она пропала уже давно, и никто не верил в то, что она была у меня на следующий день после той злополучной ночи. Помимо этого я узнала, что странные вещи стали происходить не только в моей маленькой семье.
У людей в нашем селе тоже стала дохнуть скотина, два человека и вовсе пропало, но самое страшное то, что прошлой ночью парень, живущий через два дома от нас, повесился.
Вернулась я домой и не ожидала, что этой ночью произойдет самое страшное, что случалось со мной, за всю жизнь. Завершив все дела, я с трудом уложила дочь спать, она чего-то боялась, но мне не толком ничего не говорила.
После я долго не могла уснуть, а когда всё же уснула, мне приснился тот самый кошмар, но посреди него я резко проснулась от сильного крика из комнаты дочери.
Попыталась вскочить из постели, но меня кто-то держал за руки. Через секунду я увидела по обе стороны своей кровати этих самых девочек, они держали меня нечеловеческой силой, не давая подняться. Панический ужас переполнил меня, я отчаянно пыталась вырваться, но чем сильнее вырывалась, тем сильнее меня держали.
Опомнившись, стала читать молитву, которую моя мама читала мне каждую ночь, когда мне было страшно. Через какое-то мгновение хватка ослабла, и я смогла вырваться и побежать в комнату к дочери. Сердце бешено колотилось, попав в комнату, я увидела исчезающую фигуру бледной женщины.
На шеи у Юленьки была та самая петля из моего сна, быстро ее сняв, я взяла дочь на руки, и выбежала из этого дома отправившись к соседям.
Они не сильно были рады ночному визиту, но видя наше состояние, не стали противиться, и с расспросами не лезли. Остаток ночи мы провели как на иголках.
А утром, не собирая вещи, даже не возвращаясь в дом, уехали к моей сестре в город. Истории моей она сразу не поверила, но увидев синяки у меня на запястьях и следы на шее у Юли, даже она, не верующая во все это, перекрестилась.
Первое время мы жили у сестры, а после и вовсе перебрались жить в город.
Говорят, через полгода деревня опустела, большинство оставили свои дома, а те, кто остался, долго не прожили. Вот теперь и осталось на том месте одно лишь урочище, с неофициальным названием «мертвое».

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:32
Вчера, 23:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 351Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Странные вещи кошмарный сон бабка-шептуха нечеловеческая сила «мертвое» урочище

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: devilltotheday
Вчера, 23:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (236|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 447
Верю. Знаю бывает такое, поэтому никого в дом пускать нельзя. А это сущности, прообразы вампиров кстати. На самом деле есть. Не пустила бы в дом покрыла бы матом-ничего бы не было. Доброта-по одну сторону с жертвой идет. Плюс.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 23:57
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1075|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 793
Уро?чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.

Урочищем может стать любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. Например, это может быть лесной массив среди поля, болото или нечто подобное, а также участок местности, являющийся естественной границей между чем-либо. Таким образом, урочищем иногда называют и отдельно стоящие небольшие населённые пункты, поскольку они выделяются на окружающей местности.

Это так, для справки.... Из этого я и не понял, причём тут про "урочище"...

...Ну, а это от меня на сон грядущий)))):

Все в СССР мы жили,
Вроде жили - не тужили...
Но тут, вдруг, приперлась в ночь
Сатаны, по ходу, дочь...

И приперлась не одна,
Двух девчонок привела
Со стеклянными глазами
С чёрно-жёлтыми зубами...

Приютила я по дури
Ту херовину... В натуре
Сталу вдруг скотина дохнуть...
Не вздохнуть тут и не пёрнуть...

Сны хреновые всем сняться
Не всплакнуть, не посмеяться....
Не живёт не кто уж тут...
И урочищем зовут....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Arhip
Сегодня, 00:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 233
Цитата: alex.kuzmenko2017
Уро?чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.

Урочищем может стать любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. Например, это может быть лесной массив среди поля, болото или нечто подобное, а также участок местности, являющийся естественной границей между чем-либо. Таким образом, урочищем иногда называют и отдельно стоящие небольшие населённые пункты, поскольку они выделяются на окружающей местности.

Это так, для справки.... Из этого я и не понял, причём тут про "урочище"...

...Ну, а это от меня на сон грядущий)))):

Все в СССР мы жили,
Вроде жили - не тужили...
Но тут, вдруг, приперлась в ночь
Сатаны, по ходу, дочь...

И приперлась не одна,
Двух девчонок привела
Со стеклянными глазами
С чёрно-жёлтыми зубами...

Приютила я по дури
Ту херовину... В натуре
Сталу вдруг скотина дохнуть...
Не вздохнуть тут и не пёрнуть...

Сны хреновые всем сняться
Не всплакнуть, не посмеяться....
Не живёт не кто уж тут...
И урочищем зовут....

Это надо все собрать в отдельный раздел. Супер
Зарегистрирован: 29.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.