Ночной визит смерти

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 351 Комментарии: 3 +10 Вчера, 23:32 by

История эта написана со слов женщины, жившей в одной деревне Гомельского района, которая на нынешний день превратилась в урочище.Жизнь у нас была размеренной, жила я давно без мужа, но с маленькой дочерью Юлей. День проходил обычно: рано утром за хозяйством наблюдать, затем на работу, а к вечеру и до захода солнца вообще дела вперемешку идут.Дочь большую часть дня в саду была. Одной дождливой ночью нагрянула к нам в село одна семья, женщина и две девочки. Стучались и молили, чтобы их впустили.Решила я приютить их на ночь. Выглядели они странно, даже измученно, у девочек были стеклянные глаза, стиснутые желто-черные зубы, все время прятались за маму, а их мать была бледная и худая, будто бы не ела много дней. На мои расспросы отвечать она не хотела, только говорила, что очень устала, и хочет немного отдохнуть.Тогда хоть и показались они нам странными, ночлег я им дала и оставила их в покое, ожидая, что утром узнаю, что случилось. Но утром они бесследно исчезли, сложилось ощущение, будто бы их и не было, только следы босых ног в доме. Эта новость быстро разлетелась среди соседей.Пообщавшись, я узнала, что этой ночью происходили странные вещи, скотина безумно себя вела, были перебои с электричеством, многим снились кошмары, а кто-то вовсе не мог уснуть.День прошел, как обычно, лишь под вечер ко мне в гости пришла бабка-шептуха и начала меня расспрашивать про все, а уходя, сказала, что я в свой дом впустила покойника и теперь стоит ждать беду.Самое страшное это то, что мы не первые кто это сделал. На следующий день соседи рассказывали, что и к ним в ту же ночь приходила эта женщина с девочками. Были и те, кто отказывался пускать из посреди ночи в дом.Через какое-то время эта история начала забываться, но, к сожалению, ненадолго.Примерно через неделю, мне в кошмарном сне явилась эта женщина, только в этот раз она не была такой беспомощной, находилась я на улице возле дома, а ее видела стоящей над кроватью моей дочери, держа в руках петлю.Пыталась войти в дом, но меня за руки держали ее девочки, причем так сильно, что я ничего не могла поделать и в этот момент я просыпалась.Как только появились эти сны, у меня в семье начали происходить странные вещи. Буквально в течение недели заболела и умерла корова, начали дохнуть куры, а самое ужасное - заболела моя дочь. Казалось бы обычная простуда переросла во что-то серьезное. Врач из города дал лекарство, сделал уколы и уехал, но лучше от этого не стало.Дома стала царить такая жуткая атмосфера отчаяния, я чувствовала, что это место излучает какую-то злобу к нам. Мне было неприятно и страшно находиться в собственном доме.После я вспомнила то, что говорила мне бабка-шептуха, и решала поговорить с ней. Но нигде не могла ее найти, люди говорили, что она пропала уже давно, и никто не верил в то, что она была у меня на следующий день после той злополучной ночи. Помимо этого я узнала, что странные вещи стали происходить не только в моей маленькой семье.У людей в нашем селе тоже стала дохнуть скотина, два человека и вовсе пропало, но самое страшное то, что прошлой ночью парень, живущий через два дома от нас, повесился.Вернулась я домой и не ожидала, что этой ночью произойдет самое страшное, что случалось со мной, за всю жизнь. Завершив все дела, я с трудом уложила дочь спать, она чего-то боялась, но мне не толком ничего не говорила.После я долго не могла уснуть, а когда всё же уснула, мне приснился тот самый кошмар, но посреди него я резко проснулась от сильного крика из комнаты дочери.Попыталась вскочить из постели, но меня кто-то держал за руки. Через секунду я увидела по обе стороны своей кровати этих самых девочек, они держали меня нечеловеческой силой, не давая подняться. Панический ужас переполнил меня, я отчаянно пыталась вырваться, но чем сильнее вырывалась, тем сильнее меня держали.Опомнившись, стала читать молитву, которую моя мама читала мне каждую ночь, когда мне было страшно. Через какое-то мгновение хватка ослабла, и я смогла вырваться и побежать в комнату к дочери. Сердце бешено колотилось, попав в комнату, я увидела исчезающую фигуру бледной женщины.На шеи у Юленьки была та самая петля из моего сна, быстро ее сняв, я взяла дочь на руки, и выбежала из этого дома отправившись к соседям.Они не сильно были рады ночному визиту, но видя наше состояние, не стали противиться, и с расспросами не лезли. Остаток ночи мы провели как на иголках.А утром, не собирая вещи, даже не возвращаясь в дом, уехали к моей сестре в город. Истории моей она сразу не поверила, но увидев синяки у меня на запястьях и следы на шее у Юли, даже она, не верующая во все это, перекрестилась.Первое время мы жили у сестры, а после и вовсе перебрались жить в город.Говорят, через полгода деревня опустела, большинство оставили свои дома, а те, кто остался, долго не прожили. Вот теперь и осталось на том месте одно лишь урочище, с неофициальным названием «мертвое».

Ключевые слова: Странные вещи кошмарный сон бабка-шептуха нечеловеческая сила «мертвое» урочище

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