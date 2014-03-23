Кладоискатель

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 22:48

Маруся0311 Просмотров: 95 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 22:48 by

История не моя. Мой дядя рассказал мне её одним вечером, когда мы сидели у костра на даче. Все уже пошли спать, но я, как и он, любители природы и ночного неба, остались посидеть еще немного на свежем воздухе. Далее с его слов:« Раньше я входил в группу от института по археологии и занимался раскопками различных древних ящеров, ну, ты наверное помнишь. Потом что-то скучновато стало, и я решил покопать что-нибудь интересное - например, старые деревни, вдруг монетки старинные найду. Но ты не думай, я не преступник и не чернокопатель, все законно. Так вот, оправились мы как-то с ребятами, вооружившись металодетекторами, в поле, где по нашим исследованиям была старая деревня. Деревня была крупная, более 150 домов. Приехали мы туда, а там красота неземная! Поле зеленое с холмами и ручей, который лет сто назад, а может и больше, был речкой. Холмы эти - это старые развалившиеся дома, которые люди бросали, когда уходили. Причины оставления своих домов разные - может земля стала неплодородной, может революция или война заставила. Кто в школе изучал историю, тот знает, что у каждой такой деревни была церковь, куда ходили люди на воскресную службу. Ведь раньше всем управляла церковь, а не правительство, и как скажет она, то так и будет. Хоть задания нам никто не давал, мы же работали на себя. Чтобы тебе понятней было, скажу что это не глобальные раскопки, как показывают по телевизору, это просто частные, где мы получаем разрешение и копаем, что хотим, ну, разумеется, если найдется ценный клад из драгоценных металлов, то нужно об этом оповестить государство и заплатить налог. Ну, собственно, у нас не работа, а развлечение. Прежде, чем найти что-то ценное, мы, разумеется, найдем кучу полусгнившего железа, в которой много лошадиных подков, гвоздей и дверных петлей. Наша цель была найти ту самую церковь, в ней могли остаться иконы и различные кубки. Церкви тогда были богаты. В тот день мы наковыряли много металла и ничего интересного. Стало темнеть, и мы засобирались домой, но тут я заметил на другой стороне ручья холм, который отличался от других, он был намного больше. Тут я смекнул, что это и есть церковь, ну либо дом помещика, так как холм находился примерно посередине всей деревни. Смутило только то,что он находился по ту сторону ручья, который был длинным, обходить его долго, а гнать машину через все поле, даже ниву свою, я не рискую, много камней и гвоздь попасться может, вобщем, нужно вброд. Ручей был узкий и глубиной около метра. Товарищам я ничего не сказал, естественно, вдруг что ценное найду, потом хвалиться буду. Мы поехали домой. На следующее утро понедельника я проснулся сияющий от счастья, ведь я в отпуске, а Мишке с Андреем на работу. Вот и поехал я в ту деревню с утречка пораньше один с детектором и лопатой.Я приехал на место часов в десять утра, перешел в брод ручей и подошел к холму. Осмотрев его сначала взглядом, я взял в руки металлодетектор. Переступив пару шагов, он зазвенел громко, словно под землей пять кило меди. Я начал копать. Очень странно, обычно детектор показывает металл не на большой глубине, ну, по крайней мере мой, дешевый. Я тогда очень удивился, ведь я прокопал уже почти метр. Земля была с песком и копалось ну прям очень легко. Периодически наводя детектор в яме, он продолжал звенеть. Даже не пообедав, я копал и копал до сумерек. Пока моя лопата не наткнулась на что-твердое. Я решил отдохнуть, но азарт был сильнее меня и решил я заночевать в палатке. Благо,что все для таких случаев у меня лежит в машине. Пока я жевал свои бутерброды, думал о своей яме, которую я так усердно копал, и во что могла упереться лопата - может это был вход в подвал церкви. Ночь была светлой, небо ясное, прям как сейчас, было много звезд. Верх моей палатки сделан из сетки, я не стал накрывать его,чтобы насладится красотой звездного неба и свежим воздухом июля. Уснул я быстро,хотя не скажу,что устал,копать и впрямь легко было,словно земля сама поддавалась.А теперь расскажу о том что, заставило меня вообще отказаться от каких-либо раскопок. Я проснулся посреди ночи от чувства, что на меня кто-то смотрит. Ну кто ж может оказаться посреди поля, где ни одного дерева нет, только парочка кустарников. Я сел в палатке и понял, что не хочу больше спать. Глянул на телефонные часы, как сейчас помню, было три сорок пять. Стоило мне только подумать, что ночь светлая, все видно и можно идти копать, как я услышал нечто. Голос раздался из неоткуда. Тембр был не мужской и не женский, какой-то монотонный: «Я тебе позвоночник перепилю». И все. Мороз пробежал по моей коже. Я выскочил из палатки, чтобы посмотреть, кто сказал, но, к моему удивлению, в поле кроме меня никого не было. Я не трус, Марусь, и не суеверный, ты же знаешь, но в тот момент я действительно испугался! Я отчетливо помню этот голос, говорил он достаточно громко, и мне это не приснилось! Я понял, что ту яму лучше не копать вообще и быстренько собрал свои вещи и ночью уехал домой. Ребятам я не рассказывал ,что ездил туда, да и вообще ни кому не говорил про этот случай, а то, что завязал с раскопками, сослался на пропажу интереса, я лучше дачей займусь, полезнее будет. Самое интересное то, что в ту неделю Мишка с Андреем в выходные ездили в ту деревню и меня звали, я сказал, что температурю. Потом спросил у них, как съездили, они сказали, что ничего не нашли, даже на другой стороне ручья. Ну вот как же так, они были там и не увидели мою огромную яму. Поверь, если бы они на нее наткнулись, то непременно бы докопали или мне бы сообщили, если бы что-то нашли, то хвалились как дети. Они были там в воскресенье, а я поехал во вторник, хоть и побаивался, но интерес взял верх. Приехал и увидел то, от чего мне стало не по себе. Представляешь, ямы моей буд-то и не было, словно я ее не копал вообще. Прошло времени совсем ничего, было бы понятно по земле, что ее закапывали, а тут на тебе. Я шустро собрался и угнал оттуда. Потом решил все же спросить у ребят, не обратили ли они внимание на большой холм за ручьем, на что они ответили, что холма большого не видели и проходили с детекторами по ту сторону ручья, но кроме гвоздей и ржавья ничего не нашли и решили вообще больше туда не ездить - бедная деревня была. Что произошло со мной? Почему я заметил этот холм, а ребята нет? Куда делась мною выкопанная яма? И что это был за голос? Эти вопросы постоянно я задаю себе. А ты что думаешь, Марусь? Ладно, пошли спать, завтра на рыбалку поедем.»

Ключевые слова: клад дух страшный голос

Другие, подобные истории: