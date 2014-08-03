Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

«Не ходи»

Эта история написана со слов реального человека.
Однако мой собеседник просил сохранить имя и некоторые подробности в тайне.
Он — работник медицины, прошел две войны: Великую Отечественную и Корейскую.
Мы сидели в уютной гостиной, и он рассказывал мне интересные истории — а их у него было немало за семьдесят восемь лет жизни. Но когда он рассказывал про этот случай, на его лице лежала печать грусти.

«Это произошло перед самой войной. Я только получил диплом хирурга, и меня направили работать на юг, в казахские степи. Работал в небольшом районом центре хирургом в приемном отделении, однако иногда заменял патологоанатома.

Тот жаркий летний день глубоко врезался в мою память — было много пациентов, и у меня не было ни минуты на отдых.
Ко мне прислали санитара с просьбой прекратить прием и срочно заняться вскрытием тела мужчины, привезенного родными на подводе — его убило молнией. Мои коллеги провели осмотр и констатировали смерть.
Родственники торопились — ехать домой было далеко и долго. Сто километров в этих местах не считались большим расстоянием. Как раз в этот момент я вскрывал фурункул и не мог оставить пациента.
Ответил, что смогу подойти через несколько минут, попросив сестру наложить повязку. Только я выпроводил пациента и сам направился к выходу, как услышал тихий женский голос: «Не ходи».

Я обернулся, осмотрел все вокруг — в кабинете никого не было, медсестра находилась в перевязочной. Тут подвезли пациента с открытым переломом бедра, и я принялся оказывать экстренную помощь.
За мной опять пришел санитар, но я был занят. Когда я закончил оказывать помощь и остался один в комнате, вновь женский голос очень различимо сказал: «Не ходи».
Я остался в комнате на полминуты, тут принесли пациента с острым кровотечением, и я вновь задержался. Тогда в кабинет зашел санитар и сказал, что главврач разгневан.
Я ответил, что скоро подойду. Закончив с больным и уже подходя к двери, я услышал вновь женский голос: «Не ходи».
И я решил — три раза меня остановили, не пойду, и точка! Остался в кабинете и возобновил прием.
Пришел главный — злой, вне себя: «Почему вы не выполняете мой приказ?».
На что я спокойно говорю: «У меня много пациентов, а вот терапевт сидит и ни чем не занят, пусть идет, он тоже может это сделать». Разъяренный главврач ушел за ним.

Через двадцать минут началось вскрытие. И произошло ужасное: коллега распилил грудную клетку и начал препарировать легкие, как вдруг покойник вскочил и, брызгая кровью, принялся кричать.

Перепуганный коллега вылетел из анатомички. Весь в крови и с безумными глазами, он прибежал ко мне в кабинет и закричал: «Быстрее, быстрее! Он живой!».
Я осматривал больного и скептически ответил: «Кто? Покойник?». «Да, он живой, берите инструмент и спасите его!». Я не поверил, но взял чемоданчик с инструментами и пошел за ним.

На полу анатомички лежал полумертвый мужчина. Он истекал кровью, было поздно уже что-либо делать — жизнь покидала его. Спустя несколько минут он умер по-настоящему.

Коллега получил большой срок за преднамеренное убийство. Во время войны его освободили, и он погиб при освобождении Варшавы. А я так до сего дня не знаю, кто меня звал и останавливал, уберег от большой беды. Может, ангел-хранитель — а может, предчувствие и интуиция?».

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 182Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: История реального человека голос: «Не ходи» ангел-хранитель

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:27
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Раздел я сохранила, но "терзают меня смутные сомненья", особенно описание вскрытия.
Но я люблю медицинские байки, а потому плюсую)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Qusto
Сегодня, 20:35
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Коллега получил большой срок за преднамеренное убийство


А меня вот это смутило... Он специально убил пациента? Нет. Это была врачебная ошибка, потому явно намерений не было у врача убивать. Так за что срок? За врачебную ошибку? Тогда это уже другое дело, да и срок будет менее жёстким. Что касается описаний вскрытия и тд - даже мне, человеку далёкому от медицины, всё это кажется халтурой.

Что касается голоса, предупреждающего об опасности, тут я верю, поэтому плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 20:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 203
"
Коллега получил большой срок за преднамеренное убийство

Не поняла, почему преднамеренное-то? Он же явно не собирался добивать бедолагу. За халатность, еще может быть.
В медицинских деталях я не разбираюсь, но не пойму, как же он кричал-то, если у него уже легкие препарировали? Ведь он уже не мог дышать при этом?
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: Летяга
Сегодня, 21:12
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Цитата: Qusto
Коллега получил большой срок за преднамеренное убийство

А меня вот это смутило.

Цитата: Шарлотта Корде
Не поняла, почему преднамеренное-то?

А для большего драматизма. Или слов "врачебная ошибка" (хотя не он "диагноз" ставил, кстати) и "причинение смерти по неосторожности" Автор не знает)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.