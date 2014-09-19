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Истории из жизни

Не смотрите в зеркало по ночам

Не смотрите в зеркала по ночам. Однажды я где-то услышал эту фразу и старался придерживаться этого совета. Ведь всякая дичь там мерещится, если взглянуть в него в темноте, да и к тому же многие поговаривают, что зеркало является неким порталом в загробный мир.

У моей бабушки было красивое старинное зеркало, которое было в винтажной золотистой оправе. Само зеркало уже немного потускнело от времени, но по-прежнему отчетливо передавало отражение этого мира. Как рассказывала сама бабуля, это зеркало передаётся по наследству от матери к дочери и, как вы уже поняли, повидало оно немало смертей моих родственников. И, как заведено, после кончины бабушки это зеркало досталось моей маме.

Мы недавно въехали в новую квартиру, и оно хорошо вписалось в наш домашний интерьер , заняв своё место в прихожей. Мама моя работала сутки через двое, а отец постоянно пропадал в командировках. Через какое-то время соседка начала на меня жаловаться, что я привожу друзей и мы часто шумим, хотя, когда мамы не бывало дома, она сама частенько шумела. В мои отговорки, что я никого не приводил и что соседка сама шумно себя ведёт, мама не верила: не будут же соседи просто так наговаривать. Пригрозила, что "если приводишь друзей - ведите себя приличнее и не мешайте людям отдыхать".

Однажды мы с мамой были дома и смотрели телевизор, за стенкой у соседей какой-то кипиш. "Вот, слышишь? Я же говорил, что они сами постоянно шумят, а я правда никого не приводил", - только я договорил, как в дверь раздался звонок. На пороге стояла соседка (как она представилась) и с ходу дерзким тоном начала мне выговаривать: "Опять ты привел своих друзей, шумите, не даёте отдыхать". Я в ответ так же дерзко отвечаю, что никого я не привел и вообще-то у меня мама дома. На шум в прихожей быстро подлетела мама, начались разборки на тему "кто из нас ещё шумит".

Изрядно наговорив гадостей друг другу, разошлись по квартирам. Не прошло и часа, как шум у соседей снова дал о себе знать. На этот раз мама пошла к ней на разборки. Вернулась она в недоумении, сказав, что соседка не может шуметь, так как сосед сверху сказал, что она уехала в другой город две недели назад, и именно поэтому она мне не открыла дверь. Мы были в шоке. Как? И кто эта женщина, которая к нам приходила?

Так и не найдя ответа, мы начали готовиться ко сну. Ночью нужда в белом друге побудила меня встать с кровати и отправиться в туалет. Проходя мимо зеркала, я по какой-то причине кинул взгляд на него и тут же обомлел. Сразу за моей спиной стояла та самая женщина с белым как мел лицом. Я от страха обернулся, но за спиной никого не было. И вновь, когда взглянул в зеркало, она снова стояла там. Я как пуля полетел и дрожащими руками стал будить маму, в рассказанное мной она, естественно, не совсем поверила, списав все на то, что я насмотрелся ужасов, вот и мерещится всякое.

Эту ночь я провёл с мамой в одной комнате. Утром после таких событий не мог найти себе места. Пытался опять завести разговор на эту тему, но мама была неприступна и опять все списала на мою бурную фантазию. И, наверное, случайно следующей ночью мама забыла выключить свет в прихожей. После того как свет был выключен, она так же кинула взгляд на зеркало и увидела это белое лицо приходящей к нам женщины, которое выглядывало у неё из-за спины. Видимо, увидев такое, ей стало плохо, и она упала в обморок.

Наутро она рассказала мне все. В общем, этим же утром зеркало мы выбросили. Больше странного ничего не случалось. А спустя какое-то время мы мамой при пересмотре альбома семейных фотографий наткнулись на фотографию ужасного качества, на которой была ОНА: она стояла на фоне этого злополучного зеркала. Как оказалось, это была моя прапрабабушка. Как и зачем она к нам явилась, мы так и не знаем.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:41
Вчера, 17:41 by Nick.YudinПросмотров: 738Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Зеркало дух соседка лицо авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 19:01
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 253
Пардон, а фотография прапрабабушки какого года выпуска?1860? и чудесным образом до наших дней дошли "два товарища" зеркало+фотка? в это уже вериться с трудом, что то должно было потеряться - 20-й век- век потрясений и войн в конце концов.
Сейчас наши борцы из отряда "очевидное невероятное" начнут выдавать версии сколько могло быть лет прапрабабушке Автора,рассказывать о семейных реликвиях времен Царя Гороха..но ведь эта часть рассказа с огромной натяжкой все же могла быть реальной..А вот вторая часть Марлезонского балета с материализацией и ночными патрулями в зеркале- фантасмагория полная.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:54
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (61|0)
Публикаций: 95
Комментариев: 877
Прапрабабушка приходила проверить своих будущих чад. Только зачем же так пугать их, являясь в виде призрака ночью, посмотрела и исчезни, как ни в чём не бывало.
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#3 написал: Alisa293
Вчера, 20:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 220
Вот-вот, зеркала-то вещь опасная,мало-ли кто в них смотрелся! Реально страшно+
Зарегистрирован: 10.02.2015
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 752
Походу душа прабабки попала в зеркало после смерти.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#5 написал: devilltotheday
Вчера, 21:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (236|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 435
Зеркало это мир. Аллогично то что люди думают что зеркало может служить порталом. Зеркало это целый мир. Фотку бы запросить зеркала то. Я даже знаю кто на ней увидит правду. Но уверен ьакой роскоши нет у автора. Что ж к сожалению в то что прапрабабушка к вам буянтить приходила я тоже не верю автор. Все не так просто в том мире который все так легко пытаються описать. Чтоб принять материльную форму или создать иллюзию такого масштаба дух как минимум должен обладать неимоверной эннергией знания при жизни. Сожалею, но ничего не могу поставить.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#6 написал: Nick.Yudin
Вчера, 22:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 21
Цитата: Долгопят
Пардон, а фотография прапрабабушки какого года выпуска?1860? и чудесным образом до наших дней дошли "два товарища" зеркало+фотка? в это уже вериться с трудом, что то должно было потеряться - 20-й век- век потрясений и войн в конце концов.
Сейчас наши борцы из отряда "очевидное невероятное" начнут выдавать версии сколько могло быть лет прапрабабушке Автора,рассказывать о семейных реликвиях времен Царя Гороха..но ведь эта часть рассказа с огромной натяжкой все же могла быть реальной..А вот вторая часть Марлезонского балета с материализацией и ночными патрулями в зеркале- фантасмагория полная.

Я бы ответил если бы знал что сказать, доказательств у меня нет. Постарался передать историю так как рассказали ее мне.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: kusi
Сегодня, 00:16
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1988|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 483
А спустя какое-то время мы мамой при пересмотре альбома семейных фотографий наткнулись на фотографию ужасного качества, на которой была ОНА: она стояла на фоне этого злополучного зеркала.Как оказалось, это была моя прапрабабушка.

Т.е получается Ваша мама в глаза не видела свою бабушку, а опознала её на фото буквально на ощупь))
Хоть и говорят что зеркало вещь опасная и кто то что то там видит, не вопрос. У самой зеркал полно одно есть в спальне , часто в него смотрю и как ни странно нечего паранормального не вижу ((
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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