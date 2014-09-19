Не смотрите в зеркало по ночам

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:41

Nick.Yudin Просмотров: 738 Комментарии: 7 +14 Вчера, 17:41 by

Не смотрите в зеркала по ночам. Однажды я где-то услышал эту фразу и старался придерживаться этого совета. Ведь всякая дичь там мерещится, если взглянуть в него в темноте, да и к тому же многие поговаривают, что зеркало является неким порталом в загробный мир.У моей бабушки было красивое старинное зеркало, которое было в винтажной золотистой оправе. Само зеркало уже немного потускнело от времени, но по-прежнему отчетливо передавало отражение этого мира. Как рассказывала сама бабуля, это зеркало передаётся по наследству от матери к дочери и, как вы уже поняли, повидало оно немало смертей моих родственников. И, как заведено, после кончины бабушки это зеркало досталось моей маме.Мы недавно въехали в новую квартиру, и оно хорошо вписалось в наш домашний интерьер , заняв своё место в прихожей. Мама моя работала сутки через двое, а отец постоянно пропадал в командировках. Через какое-то время соседка начала на меня жаловаться, что я привожу друзей и мы часто шумим, хотя, когда мамы не бывало дома, она сама частенько шумела. В мои отговорки, что я никого не приводил и что соседка сама шумно себя ведёт, мама не верила: не будут же соседи просто так наговаривать. Пригрозила, что "если приводишь друзей - ведите себя приличнее и не мешайте людям отдыхать".Однажды мы с мамой были дома и смотрели телевизор, за стенкой у соседей какой-то кипиш. "Вот, слышишь? Я же говорил, что они сами постоянно шумят, а я правда никого не приводил", - только я договорил, как в дверь раздался звонок. На пороге стояла соседка (как она представилась) и с ходу дерзким тоном начала мне выговаривать: "Опять ты привел своих друзей, шумите, не даёте отдыхать". Я в ответ так же дерзко отвечаю, что никого я не привел и вообще-то у меня мама дома. На шум в прихожей быстро подлетела мама, начались разборки на тему "кто из нас ещё шумит".Изрядно наговорив гадостей друг другу, разошлись по квартирам. Не прошло и часа, как шум у соседей снова дал о себе знать. На этот раз мама пошла к ней на разборки. Вернулась она в недоумении, сказав, что соседка не может шуметь, так как сосед сверху сказал, что она уехала в другой город две недели назад, и именно поэтому она мне не открыла дверь. Мы были в шоке. Как? И кто эта женщина, которая к нам приходила?Так и не найдя ответа, мы начали готовиться ко сну. Ночью нужда в белом друге побудила меня встать с кровати и отправиться в туалет. Проходя мимо зеркала, я по какой-то причине кинул взгляд на него и тут же обомлел. Сразу за моей спиной стояла та самая женщина с белым как мел лицом. Я от страха обернулся, но за спиной никого не было. И вновь, когда взглянул в зеркало, она снова стояла там. Я как пуля полетел и дрожащими руками стал будить маму, в рассказанное мной она, естественно, не совсем поверила, списав все на то, что я насмотрелся ужасов, вот и мерещится всякое.Эту ночь я провёл с мамой в одной комнате. Утром после таких событий не мог найти себе места. Пытался опять завести разговор на эту тему, но мама была неприступна и опять все списала на мою бурную фантазию. И, наверное, случайно следующей ночью мама забыла выключить свет в прихожей. После того как свет был выключен, она так же кинула взгляд на зеркало и увидела это белое лицо приходящей к нам женщины, которое выглядывало у неё из-за спины. Видимо, увидев такое, ей стало плохо, и она упала в обморок.Наутро она рассказала мне все. В общем, этим же утром зеркало мы выбросили. Больше странного ничего не случалось. А спустя какое-то время мы мамой при пересмотре альбома семейных фотографий наткнулись на фотографию ужасного качества, на которой была ОНА: она стояла на фоне этого злополучного зеркала. Как оказалось, это была моя прапрабабушка. Как и зачем она к нам явилась, мы так и не знаем.

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