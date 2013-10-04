Отзовись, дедушка!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гостья из прошлого Просмотров: 303 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 07:07 by

Своего дедушку я любила и продолжаю любить больше всех на свете. Дедушка был человеком сильным духом, работал в советские годы крупным и успешным руководителем, был довольно-таки авторитарный лидер, перед которым все должны ходить по струнке. Отличался неподкупностью, хотя зарабатывал не так уж много. Однажды ему хотели дать взятку, он со страшной руганью выгнал из кабинета взяткодателя и сказал, что в другой раз заявит в милицию. Его многие побаивались, даже члены семьи, потому что он никому не делал поблажек. Но вот я всегда добивалась от него чего хотела, дед ни в чем не мог мне отказать, баловал меня как только мог. Моих родителей рано не стало, и мы жили вдвоем с дедушкой.Он попал в большую аварию, ему говорили, что он вообще не сможет ходить, но он упорно занимался и стал в итоге ходить с костылем. Дед даже развлекался, мастеря различные костыли, так что у нас дома их всегда было не менее десятка... Тем не менее ему пришлось уйти на пенсию.Он частенько подтрунивал над другими пенсионерами, которые, уйдя на отдых, ничего не хотели делать и быстро деградировали. Сам же он упорно продолжал трудиться на даче, построил себе дом, придумывал всевозможные изобретения.Часто ходил гулять или ездил в гости и, возвращаясь, всегда звонил в домофон. Я снимала трубку, и он говорил мне так:- Открывай! Свои пришли!Но вот однажды мы сидели на диване, и он вдруг печально сказал мне:- Я же не вечный! Как ты будешь жить без меня?Я так испугалась, услышав это, но постаралась ответить шутливо:- Ну ладно, так и быть, потерплю тебя еще немного, несмотря на твой ужасный характер!Он тоже посмеялся, но я чувствовала, что он грустный, прижалась к нему и обняла, и через некоторое время он, казалось, забыл об этом.Но, увы, действительно вскоре дедули не стало.Умер он совершенно неожиданно. Решил подлечиться перед тем, как ехать на отдых летом. Он так делал каждый год, в целях профилактики обращался в больницу, т.к. очень заботился о своем здоровье. Но на сей раз в другую больницу, не ту, куда обычно. И там ему ввели какой-то препарат, после которого дедушке внезапно стало плохо, он начал задыхаться, посинел у меня на глазах. Я тогда побежала к врачу вся в слезах, просить что-нибудь сделать, а врач сказал мне с ухмылкой: "И что ты так убиваешься, не понимаю. Он же старый уже, нечего и жалеть".Вскоре дедуля скончался... Я уверена, что была какая-то ошибка со стороны врачей, но, конечно, доказать что-то нереально.В отчаянии я склонилась над его телом и стала умолять, чтобы он прислал мне какую-нибудь весточку, если он еще где-то существует,. Мои родственники посмеялись надо мной и сказали: "Ну каких вестей ты теперь ждешь от него?".Его похоронили... Вечером он приснился мне, веселый и очень довольный, и сказал: "Я был очень болен, а теперь совсем поправился! ".И вот вскоре после этого вечером я сидела вся в слезах, и вдруг зазвонил домофон. Я подняла голову и почему-то спросила:- Дедушка?Конечно, я понимала, что это не может быть, а наверное, пришел кто-то из знакомых или родни. Я пошла и взяла трубку, но ни одного слова не услышала. Было ощущение, что звонят издалека, а не у входа. Я несколько раз окликнула, но никто не ответил.Еще через пару дней мне на глаза попался один из его костылей, я взяла его, печально стукнула по полу и сказала:- Эх, дедушка, где ж ты теперь?И снова зазвонил домофон. Я опять взяла трубку, и снова - никого.С того времени такие вот "пустые" звонки домофона стали постоянными. Я заметила еще одну странность. Когда снизу кто-то звонит, на домофоне загорается красная лампочка. Но вот когда раздавался "пустой" звонок, лампочка никогда не загоралась.Я брала в руки трубку, но слышала или ветер, или молчание, пару раз я вроде бы уловила нечто вроде далеких голосов, но разобрать ничего не смогла, а как-то раз вроде мелодию, совершенно незнакомую. Звонки слышала не только я, но и вообще все, кто был рядом, и никто не мог понять, что это.Тогда мне пришло в голову, что это, может быть, и есть та самая весть, о которой я просила?Странные звонки продолжались около месяца, а затем прекратились.Некоторое время спустя я заметила еще одну странную вещь. Я где-то прочла стих, что на могиле любимого человека гнездится птичка, и тогда неожиданно подумала: "А кого бы я могла увидеть на могиле? Белку, что ли..." И я усмехнулась.На другой день я пошла на кладбище. Здесь давно уже покоилась моя мама, а теперь рядом с ней и мой дедушка... Я села рядом с ними, заплакала и сказала вслух: "Мама и дедушка, как же вы меня оставили?".И тут я услышала резкий и пронзительный крик, и на меня сверху так и посыпалась хвоя. Я увидела, что на сосне надо мною прыгает белка. Ветка спускалась низко, почти касаясь меня, вот по ней-то белка и скакала. Она вела себя так странно, как я сроду не видела, чтобы делали белки: кричала, очень громко, прыгала прямо над моей головой и как будто нарочно старалась осыпать меня хвоей.У нас в лесу довольно много белок, и они могут заходить на кладбище в поисках поживы, но вот чтобы они так кричали, я сроду не видела.Прыгала она так не менее получаса, а затем поскакала прочь, но перед тем, как исчезнуть в чаще, еще раз закричала.Еще через неделю я снова пошла на кладбище, на сей раз вечером. Я вспомнила про происшествие с белкой и сказала сама себе: "Это было совпадение".И тут я снова услышала шорох. Внезапно я увидела белку, может, ту же самую, может, нет. На сей раз белка сидела на земле, прямо возле памятника мамы, и смотрела на меня, как будто ничуть не боясь. Затем она залезла на дерево и вдруг прыгнула через мою голову прямо на могилу. Я замерла.Белка опять поднялась на дерево и повторила то же! И так она сделала четыре раза. Я сказала дрогнувшим голосом:- Дедушка, это и есть весточка?Я медленно протянула руку к белочке. Она продолжала сидеть неподвижно и смотреть на меня, и я смогла ее коснуться. Только тогда белка развернулась, но вместо того, чтобы бежать, ушла неспешным шагом. Она поднялась на дерево, закричала и исчезла в ветвях.Вечером того дня на домофоне раздался "пустой" звонок в последний раз.Я снова схватила трубку и услышала такой странный как бы вздох, потом нечто похожее на смех, и снова было ощущение, что звонок идет откуда-то издалека.Как-то ночью я услышала, как кто-то пользуется дедушкиным массажером в его комнате, тот издавал характерное постукивание. Дедушка часто брал его ночью, так что сначала я даже не увидела в этом ничего не обычного - ну стучит дедушка массажером... А потом вспомнила, что его там нет.Я подошла к двери - стук стих.Наконец, последний знак, если это и правда знак, был, когда меня уговорили погадать на картах таро. Гадалка была не профессионалкой, а просто этим увлекалась, меня не знала, и я ни слова ей не говорила. Но, разложив карты, она сказала: "Рядом с тобой мужчина-начальник, жесткий, даже деспотичный, но тебя считает женственной и нежной фигурой, оберегает и говорит, чтобы ты остерегалась человека, который рядом".Все это настолько совпало с описанием деда, который, и правда, считал меня красавицей и очень этим гордился, что я была поражена.Насчет же человека, которого нужно остерегаться, мне не пришлось долго ломать голову: это был мой дядя, который не хуже коршуна вился рядом в надежде поживиться на мой счет. Но я была предупреждена, и ему ни на грош не поверила.Вот, такая история. Может, в ней и нет ярко выраженных чудес. Но я лично верю, что мой дедушка пытался со мной связаться и прислать мне весточку, что он еще жив и что он по-прежнему меня любит.

Ключевые слова: Дедушка смерть весточка с того света белка авторская история

Другие, подобные истории: