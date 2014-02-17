"ОН"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 990 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 07:23 by

Эта история случилась со мной на самом деле. Раньше, еще не имея с мужем собственного жилья, мы переезжали с одной квартиры на другую: - постоянные сборы, баулы, машины, ремонт на каждой новой квартире, я думаю эта ситуация знакома многим.И вот однажды нам предлагают очень приличный частный дом с ремонтом и главное, что оплата только за коммунальные услуги. Мы быстренько, не раздумывая собираем пожитки и переезжаем.Первое время, приблизительно в течении полугода, все было хорошо можно сказать, что просто отлично. Экономия в деньгах и до работы практически рукой подать. В общем жизнь удалась. Одно омрачало радость существования в этом доме - это кошка, которая досталась нам в наследство от прошлых хозяев.В принципе я не имею ничего против домашних животных, у нас сейчас живет кот Макс, кстати сын той самой кошки. Но почему то эта кошка (у нее даже имени не было) пришлась мне не по вкусу, но благодаря ей я знала о приближении "ЕГО", собственно того о ком я и хочу рассказать, за что я ей особо благодарна.Все началось с того, что ровно в 03.00 часа ночи дом как бы "вздрагивал", от чего я и просыпалась, и меня обуревал такой страх, что волосы на голове в буквальном смысле этого слова шевелись."Вздрагивал" он еженощно в одно и то же время в течении недели, затем после "вздрагивания", дом начинал "дышать", и с каждым днем это "дышание" становилось все более продолжительным. И вот однажды ночью я проснулась от дикого визга, от которого, как пишут в плохих романах, "кровь застывает в жилах", эти вопли издавала та самая "ненавистная" кошка.Она стояла ощетинившись посреди комнаты, в которой мы с мужем почивали, кстати, этот счастливчик ничего не слышал и не ощущал и не верил в мои рассказы, и смотрела в темный дальний угол.Вся эта какофония продолжалась не более минуты, через минуту кошка ретировалась и убежала в другую комнату. И тут пришли "ОНИ". Их было трое, каким-то внутренним чувством я определила, что это мужчина, женщина и ребенок. Сказать о том, что мне было страшно, это не сказать ничего, я не знаю какими словами описать тот ужас, который обуял меня в тот момент, когда "ОНИ" склонились на до мной.Состояние парализации: не пошевелить ни рукой, ни ногой, даже язык, казалось, будто бы прирос к нёбу. Однако это была одноразовая акция, когда "ОНИ" приходили все вместе. После этой ночи "ОН" стал приходить один. Он ложился со мной, на меня, совершал со мной практически половой акт, во время которого я могла только тихонько всхлипывать от отвращения и своей беспомощности, и так каждую ночь.Я стала дерганой, несдержанной, злой, практически не спавшей особой. Что только я не предпринимала: я поливала весь дом святой водой, жгла свечи, читала молитвы, но ничего не менялось, "ОН" продолжал меня изводить каждую ночь.Однажды меня встретила соседка - старушка, этакий божий одуванчик: приветливый, но в тоже время и пытливый взгляд. Она остановила меня, хотя мы не были знакомы, и спросила: "Что, тяжко тебе, деточка?"И тут меня как будто прорвало, я рассказала ей обо всем. И она поведала мне, что случилось в этом доме. Оказывается, лет 20 назад, когда был еще живой первый хозяин этого дома, к нему в гости погостить приехали племянница с мужем и сыном, своих детей у него не было. Да так и не уехали, они всех семьей попали в страшную аварию и все погибли, это все случилось практически возле дома.Как рассказала старушка, хоронить практически было нечего, тела были изуродованы до неузнаваемости. Так их и похоронили в закрытых гробах. И посоветовала мне сходить в церковь и заказать молебен за упокой. Я так и сделала. И знаете, это помогло, "ОН" перестал приходить.Но страх так и остался, я боялась даже в дневное время суток находиться в этом доме одна: ни с того ни с сего падали чашки, кошка ощетинивалась и убегала из дома, а еще эти сны. Каждую ночь мне снились сны, даже не сны, а какая-то ужасная реальность, в которой ты вроде и спишь, и в то же время ощущаешь не только чувства страха, но и физическую боль от укусов, побоев.Бывали даже такие дни, когда я просыпалась с синяками. Что я ни говорила мужу, он мне просто не верил. Мне стало казаться, что еще чуть-чуть и я сойду с ума.Не знаю, чем бы это все закончилось, но наконец-то у дома появился покупатель, и у нас появилось собственное жилье. Вот уже в течении 3 лет мы живет в другом доме, доме тоже не новом, имеющем свою историю, но у меня все нормально. Никто меня не преследует, сплю я как, извините за сравнение, "лошадь". А тот дом за эти три года поменял уже 2-х хозяев.

Ключевые слова: Дом кошка жуть ночные кошмары

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