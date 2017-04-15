Семья. Часть третья

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 618 Комментарии: 3 +12 Сегодня, 06:30 by

Люди, не верьте гадалкам и бабкам, которые берут с вас деньги, у кого есть реальный дар, им нельзя их брать.ТРИ ЯБЛОКАКак я говорила, нас в семье три девочки, на момент всего происходящего мне было 7, старшей сестре 8, а младшей 3 годика. Это было жаркое лето, и мы со старшей сестрой много времени проводили на реке, а младшая или с бабушкой, или с ровесниками в песочнице тусила.В один день мы пришли домой, а наша сестра Лена лежала дома на кровати, ей было плохо. Ее тошнило и голова кружилась; сразу скажу: без головных уборов мы никогда не гуляли. Мама пошла за врачом. Мы испугались, она была бледная и мутная какая-то. Пришел врач, осмотрел, и было решено забрать ее в больницу. Мама с Леной уехали на две недели, нам не много рассказывали, да и мы не лезли с расспросами, не до нас было. Через две недели они вернулись. Лене не стало лучше, а только хуже, она ела, ее сразу тошнило. Врачи не знали, что с ней, и выписали домой, они не знали, что делать. Она лежала такая маленькая и беспомощная, и никто не мог помочь. Родители собирались везти её в Москву, но, как оказалось, решение было у нас под носом.Лена любила чинить свой трехколесный велосипед, стучать ключами, крутить болтики, и сейчас, когда она болела, хотела играть. Она попросила, чтоб ее посадили на пол и принесли ей инструменты и велосипед, мама все принесла. Она играла, а потом стала звать маму, она к ней подошла. "Мам, смотри, иголка!"- сказала Лена. Мама увидела, что в сиденье торчит чуть заметно ушко от иголки, мама пыталась вытащить ее плоскогубцами, но тщетно. Тогда мама сказала папе, и после его попыток решено было пилить сиденье. Когда вытащили иглу, она была вся черная.На семейном совете было принято решение идти к бабке, и мама пошла. Когда она пришла к тете Шуре, та велела ей купить вот что: конфет, лука, сахара, печенья и яиц. Мама все перенесла. Тетя Шура поделила все пополам, взяла у мамы иглу, бросила в воду, и вода закипела. Тетя Шура сказала, что сделали на смерть, а не получилось, так как моя сестра еще не была крещеной. Она стала начитывать на половину продуктов, что принесла мама, и велела их дать Лене на следующий день. А перед этим нужно было сделать вот что: нужно до полуночи набрать воды из трех колодцев и, пока идешь за водой, нельзя было говорить, дома тоже нельзя было говорить и дверь не открывать, пока не принесут воду. В 10 часов уложили Лену спать и собрались на кухне. Было решено, что за водой пойдут бабушка и папа, а мама останется с нами. Все замолчали, они пошли, мама заперла дверь и мы молча сели на кухне пить чай. Где-то в 11 ночи под окном начали орать кошки, а еще через полчаса к нам стали стучаться. Стучали и в окна, и в дверь, шкрябали по стенам, нам было страшно.Мама смотрела, но никого там не было. Мы с сестрой плакали, мама нас жалела, мы сидели и ждали. В 11:45 пришли папа и бабушка, принесли воду.На следующей день мама умыла сестру и напоила ее водой из колодцев. Она кормила ее начитанными продуктами, и ее ни разу не стошнило, она пошла на поправку.И уже через день она носилась, как будто ничего и не было.Мама пошла к тете Шуре, хотела отблагодарить, но та сказала, что оставшаяся часть продуктов и есть плата.Мама спросила:- Кто мог желать смерти ребенку?Тетя Шура сказала:- Ведьма придет сама, три яблока тебе скажут, кто она.Через неделю к нам пришла соседка, мама увидела ее издали, у нее в руках было три яблока. Она хотела нас, трех дочерей, угостить. Здесь уже вышел папа и послал её с яблоками далеко и надолго.Я свидетель, он сказал:- Если еще увижу тебя в нашем дворе, шею сверну.Она ушла, точнее, убежала. Потом приходил ее муж, а папа со злости все ему высказал, тот все понял и больше не приходил. Мы крестили сестру, когда ей исполнилось 6 лет. Она ничего не помнит, и это хорошо. Сейчас она уже дылда большая, ей 20 лет, выше меня и с мальчиками гуляет, а для меня она всегда будет малявкой, которая любит чинить свой трехколесный велосипед.

Ключевые слова: Не верьте гадалкам иголка бабка три колодца три яблока

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