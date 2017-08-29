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Истории из жизни

Поседел от встречи с Бабой Ягой

Я родился и вырос в Архангельске. Хочу вам рассказать о том, что произошло со мной. Это случилось осенью, ночью с 16 на 17 сентября 1981 года. В ту пору мне шел двадцать пятый год. Я с двумя друзьями отправился на катере на Беломорье — в лес за ягодами. Поехали рано утром, еще было темновато. На место прибыли засветло. Лес, куда мы приехали, был густой. Сам я здесь раньше не бывал. Наскоро перекусив, мы сориентировались по компасу на всякий случай и пошли собирать ягоды, углубляясь в лес.

Собирали, пока не стало темнеть. Затем пошли к месту, где оставили катер, но заплутали. Блуждали, пока совсем не стало темно. Вдруг прямо в лесу, на болоте, мы увидели старую пустую избу. Конечно, мы обрадовались и решили до рассвета переночевать в ней.

В три часа ночи я проснулся — на двор надо было выйти. Друзья спали. Я вышел из избы. В лесу было необычно тихо, ночь была ясная, мерцали звезды.

Только я, справив нужду, собрался вернуться в избу, как вдруг издалека стал доноситься какой-то нарастающий гул, небо быстро потемнело до черноты. Ударил гром, сверкнула молния. Я стал ждать, что будет дальше, удивляясь резкой перемене погоды. Пошел град, и вдруг на черном небе над лесом я увидел светящуюся точку: она быстро двигалась в мою сторону. Я замер и ждал, гадая, что же это такое — уж не НЛО ли?

Объект опустился достаточно низко, чтобы я мог разобрать, что это женщина с распущенными волосами, сидящая верхом на цилиндре, от которого сзади исходило свечение голубого цвета. Я стоял как завороженный и не мог сдвинуться с места, хотя и пытался это сделать. Женщина погрозила мне пальцем, так мне показалось, а может, вовсе и не грозила, точно сказать не могу. Но в этот момент по всему моему телу словно ток прошел. Затем женщина с большим ускорением стала удаляться и опять превратилась в светящуюся точку, а после исчезла совсем.

Я поудивлялся еще какое-то время, поглазел в небо, опять засиявшее звездами, и пошел спать в избу.

Утром, когда все встали, мои попутчики были поражены: «Что с твоими волосами?! Ты весь седой!» Я, не веря им, поглядел в маленькое зеркальце, а потом рассказал о ночном происшествии. С друзьями моими ничего не произошло, никаких изменений во внешности не наблюдалось. А я, по неизвестной причине, с 25 лет хожу седой, как 90-летний дед. Хожу и гадаю: то ли это инопланетянка, то ли ведьма? Может, мы ее избушку-то и заняли? Но, если судить по рассказам, ведьма очень добрая, во всех историях они обычно сотворяют пакости похуже.

И, конечно же, врачи мое внезапное поседение объяснить никак не смогли. Аномалия организма, и все тут.

Автор: Михаил Абрамов.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14 by ВариорПросмотров: 639Комментарии: 18
+14

Ключевые слова: Баба Яга ведьма НЛО страх седина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 16:23
-4
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 60
За одну ночь поседеть невозможно. Седеть начинают с корней волос, так что пока волосы не отрастут - седины не видно. Это как покрасить волосы, а потом по мере роста естественный цвет будет проявляться. Ни плюс ни минус.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 16:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 96
Мой любимый персонаж русского фольклора- Баба Яга. Очень хотела бы с нею встретиться.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 16:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 62
Прикольно!
А суперспособности появились?
Зарегистрирован: 11.02.2016
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 16:52
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1050|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 380
Цитата: Arhip
За одну ночь поседеть невозможно. Седеть начинают с корней волос, так что пока волосы не отрастут - седины не видно. Это как покрасить волосы, а потом по мере роста естественный цвет будет проявляться. Ни плюс ни минус.

Кто знает что можно, а что нет? .Мой троюродный брат поседел за один бой в чеченской войне, когда его другу голову гранатой оторвало. Я не была этому свидетелем. Но вернулся он в 20 лет с армии белым. И его словам верю. У моей знакомой Приятельница за одну ночь на стрессе оставила волосы на подушке. Местами был виден пушек... За историю плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#5 написал: Капитан 1 ранга
Сегодня, 17:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 82
Комментариев: 208
Цитата: Arhip
За одну ночь поседеть невозможно. Седеть начинают с корней волос, так что пока волосы не отрастут - седины не видно. Это как покрасить волосы, а потом по мере роста естественный цвет будет проявляться. Ни плюс ни минус.


Поседеть от стресса можно за одно мгновение.

А историю эту я уже где-то читал.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 17:28
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (514|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 316
Меня немного смущает тот факт, что 25-летний парень и за ягодой, и зеркальце откуда? Ну и конечно можно было описать в подробностях такое чудо как баба Яга, а тут длинные волосы и все. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#7 написал: Скважина
Сегодня, 17:38
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 97
Цитата: Tigger power
Меня немного смущает тот факт, что 25-летний парень и за ягодой, и зеркальце откуда? Ну и конечно можно было описать в подробностях такое чудо как баба Яга, а тут длинные волосы и все. +

Походное зеркальце грибника (охотника)-обычное дело, в поход без него никак, особенно с ночевкой. crazy
Зарегистрирован: 4.02.2016
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:43
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1656|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 038
Забавная история. И бабуля колоритная, моторная. Ступа то ли на фотонной, то ли на тахионной тяге. По Яге есть, канеш, версия, но сначала убедиться бы у автора - а точно дело было в Архангельской, а не в Новгородской губернии?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#9 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 17:51
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Публикаций: 15
Комментариев: 96
Цитата: Tigger power
Меня немного смущает тот факт, что 25-летний парень и за ягодой, и зеркальце откуда? Ну и конечно можно было описать в подробностях такое чудо как баба Яга, а тут длинные волосы и все. +

Так бриться, наверное, взял
Зарегистрирован: 23.04.2014
#10 написал: Talisha
Сегодня, 17:52
+2
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 171
Поседеть враз можно от сильного испуга, стресса, а автор вроде не пишет, что напугался сильно...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 17:59
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Комментариев: 1 316
Цитата: Шарлотта Корде
Цитата: Tigger power
Меня немного смущает тот факт, что 25-летний парень и за ягодой, и зеркальце откуда? Ну и конечно можно было описать в подробностях такое чудо как баба Яга, а тут длинные волосы и все. +

Так бриться, наверное, взял

Я наверное так мало знаю о мужчинах, но для чего там бриться то?))) Может планировал конечно с бабой какой встретиться)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#12 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 18:10
0
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Публикаций: 15
Комментариев: 96
[quote=Tigger power][
Так бриться, наверное, взял[/quote]
Я наверное так мало знаю о мужчинах, но для чего там бриться то?))) Может планировал конечно с бабой какой встретиться)[/quote]
Ну это зависит от вкусов мужчины. Некоторые бреются ежедневно.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#13 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:10
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Комментариев: 1 038
Цитата: Tigger power
Может планировал конечно с бабой какой встретиться)

Дык вроде даже встретился? Или так не счетово? Ничего, придет сюда (любой из двоих) - допросим
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#14 написал: Arhip
Сегодня, 18:19
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Публикаций: 10
Комментариев: 60
Цитата: Капитан 1 ранга
Поседеть от стресса можно за одно мгновение.


Поседеть можно. Только вот волосы уже седые расти будут. А что бы они целиком сразу перекрасились - такого не бывает. Выпасть тоже могут и потом седые на их месте растут.
Цитата: Snejnay
Мой троюродный брат поседел за один бой в чеченской войне, когда его другу голову гранатой оторвало.

Тоже верю. Только вот стрижка у него наверняка короткая была, так что седые волосы отросли довольно быстро
Зарегистрирован: 29.08.2017
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 18:20
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 316
Цитата: az.ecmb
Цитата: Tigger power
Может планировал конечно с бабой какой встретиться)

Дык вроде даже встретился? Или так не счетово? Ничего, придет сюда (любой из двоих) - допросим

Тогда эта баба слишком уж инфернальное свиданьице устроила))) хотя с возрастом разные причуды в голову приходят)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#16 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:38
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Комментариев: 2 484
Так Баба-Яга сказочный вроде персонаж)) Так что хз, кто это былА) Она или нет))
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#17 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:22
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Публикаций: 63
Комментариев: 539
Вдруг прямо в лесу, на болоте, мы увидели старую пустую избу. - ну понятно,что это была избушка бабы Яги.
Прилетела домой с ночного шабоша,а тут гости не прошенные в доме.Естественно гром среди небес,но всё таки не стала будить гостей и улетела в ступе.Но оставила подарочек парню,посеребрив молодые волосы. Занимательная история.Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#18 написал: Arhip
Сегодня, 19:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 60
Цитата: Сделано_в_СССР
Вдруг прямо в лесу, на болоте, мы увидели старую пустую избу. - ну понятно,что это была избушка бабы Яги.
Прилетела домой с ночного шабоша,а тут гости не прошенные в доме.Естественно гром среди небес,но всё таки не стала будить гостей и улетела в ступе.Но оставила подарочек парню,посеребрив молодые волосы. Занимательная история.Плюс! +++


Правильно, нечего чужую жилплощадь занимать :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
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