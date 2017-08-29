Поседел от встречи с Бабой Ягой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14

Вариор Просмотров: 639 Комментарии: 18 +14 Сегодня, 16:14 by

Я родился и вырос в Архангельске. Хочу вам рассказать о том, что произошло со мной. Это случилось осенью, ночью с 16 на 17 сентября 1981 года. В ту пору мне шел двадцать пятый год. Я с двумя друзьями отправился на катере на Беломорье — в лес за ягодами. Поехали рано утром, еще было темновато. На место прибыли засветло. Лес, куда мы приехали, был густой. Сам я здесь раньше не бывал. Наскоро перекусив, мы сориентировались по компасу на всякий случай и пошли собирать ягоды, углубляясь в лес.Собирали, пока не стало темнеть. Затем пошли к месту, где оставили катер, но заплутали. Блуждали, пока совсем не стало темно. Вдруг прямо в лесу, на болоте, мы увидели старую пустую избу. Конечно, мы обрадовались и решили до рассвета переночевать в ней.В три часа ночи я проснулся — на двор надо было выйти. Друзья спали. Я вышел из избы. В лесу было необычно тихо, ночь была ясная, мерцали звезды.Только я, справив нужду, собрался вернуться в избу, как вдруг издалека стал доноситься какой-то нарастающий гул, небо быстро потемнело до черноты. Ударил гром, сверкнула молния. Я стал ждать, что будет дальше, удивляясь резкой перемене погоды. Пошел град, и вдруг на черном небе над лесом я увидел светящуюся точку: она быстро двигалась в мою сторону. Я замер и ждал, гадая, что же это такое — уж не НЛО ли?Объект опустился достаточно низко, чтобы я мог разобрать, что это женщина с распущенными волосами, сидящая верхом на цилиндре, от которого сзади исходило свечение голубого цвета. Я стоял как завороженный и не мог сдвинуться с места, хотя и пытался это сделать. Женщина погрозила мне пальцем, так мне показалось, а может, вовсе и не грозила, точно сказать не могу. Но в этот момент по всему моему телу словно ток прошел. Затем женщина с большим ускорением стала удаляться и опять превратилась в светящуюся точку, а после исчезла совсем.Я поудивлялся еще какое-то время, поглазел в небо, опять засиявшее звездами, и пошел спать в избу.Утром, когда все встали, мои попутчики были поражены: «Что с твоими волосами?! Ты весь седой!» Я, не веря им, поглядел в маленькое зеркальце, а потом рассказал о ночном происшествии. С друзьями моими ничего не произошло, никаких изменений во внешности не наблюдалось. А я, по неизвестной причине, с 25 лет хожу седой, как 90-летний дед. Хожу и гадаю: то ли это инопланетянка, то ли ведьма? Может, мы ее избушку-то и заняли? Но, если судить по рассказам, ведьма очень добрая, во всех историях они обычно сотворяют пакости похуже.И, конечно же, врачи мое внезапное поседение объяснить никак не смогли. Аномалия организма, и все тут.Автор: Михаил Абрамов.

Ключевые слова: Баба Яга ведьма НЛО страх седина авторская история

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