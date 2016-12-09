Чёрт из будущего?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Batou Просмотров: 529 Комментарии: 5 +12 Вчера, 17:46 by

Как я и обещала, расскажу, дорогой читатель, историю не очень весёлую. Не весёлую именно потому, что это будет не байка, а точный пересказ реально произошедшего случая, случившегося много лет назад, ещё до моего рождения с моим отцом и повторившегося снова совсем недавно, ну, да перейдём к делу.Кому из нас в детстве не нравилось слушать разные байки, страшные истории, вызывать пиковую даму, пугать своих друзей и навевать на самого себя надуманного страха? Кто же не прочь пощекотать себе нервы, я уже не говорю о полуночных посиделках в детском лагере, какое неповторимые детские воспоминания связаны с этой загадочной и волнительной атмосферой, раскрашенной обострённым детским восприятием. И вот в возрасте 10-12 лет, мой отец, в лагере, этакий Ван Хельсинг местного пошива, глубокой ночью сидит под одеялом с зеркалом и намеревается вызвать чёрта. Превратность жизни заключается в том, что когда мы ожидаем чего-то, то, как правило, не дожидаемся этого. Всё приходит тогда, когда мы на это и не рассчитываем.И этот случай не исключение.Даже сейчас отец, уже будучи взрослым мужчиной, человек довольно серьёзный, занимается рукопашным боем, имеет свою школу боевых искусств, физически и духовно совершенствуется. Человек с виду суровый, он на самом деле является для многих примером порядочности, искренности и доброты. Такой человек никогда не предаст и не солжёт, всегда поступит так, как надо, и никогда ничего не побоится.Так вот он теперешний мало отличается от того, каким был в детстве. И поэтому троекратное повторение всем известной: "Чёрт, чёрт, появись" далось ему без особых колебаний. И как вы уже догадались - зря. Постараюсь в красках передать, что было дальше... Какого было его удивление, когда в зеркале он увидел зелёную хвостатую тварь с ножом, выходящую с правой стороны в очертания двери.((Сейчас, когда я пишу это в полной темноте, в комнате стали неоднократно мерещиться (или нет) странные звуки (пришлось включить свет)).Это, конечно, был никто иной, как чертяка, та самая нечисть, о которой знает каждый, именно эта волосатая тварь стояла в дверном проёме в полный рост и смотрела, повернувшись к нему своей уродливой поросячьей рожей и поблёскивая злыми маленькими глазками. И тут-то отец завис, - сказать, что было страшно - ничего не сказать. Даже сейчас ему не очень-то приятно рассказывать это, что уж говорить о 10-летнем ребёнке. На него нашёл страх, настолько парализующе сильный, что он не мог пошевелиться, и по-прежнему сидел с этим зеркалом, там, под одеялом.Так или иначе, чёрт не стоял в проёме как прежде, он, неловко шатаясь, направлялся вперёд, прямо по направлению к тому, кто так опрометчиво вызвал его. Нож по-прежнему был у него в руке. Оцепенение прошло, когда инстинкт самосохранения взял вверх. И когда нечисть, ковыляя, подошла уже вплотную, отец швырнул зеркало в стену, разбив его вдребезги. История эта была списана на детскую фантазию самим отцом и тем самым сглажена коммуникабельным детским мозгом, который обезопасил себя, сам заложив эту историю где-то на верхнюю полку воспоминаний как тревожную и ненужную информацию. Тем не менее рассказанную мне впервые примерно в таком же возрасте, в котором находился отец на момент случившихся событий.У нас с отцом отношения очень сложные, но, так или иначе, мы безоговорочно любим друг друга какой-то своей, особенной любовью. С моим взрослением возникла и потребностью жить отдельно, мы созваниваемся, общаемся на расстоянии, гостим друг у друга. Все ключевые моменты жизни семьи мне известны. Но вот, в какой-то день, мы едем к моим родителям, точно сказать не могу, возможно, был какой-то праздник. Собирались семьями у моих родителей, родственники и друзья семьи. Шла обычная штатная семейная посиделка,И тут слышу отец рассказывает историю:"Над нами жильцы, муж, жена, ребёнок, снимают квартиру, хозяин на ремонт поскупился, полы тонкие, слышимость отличная. ((Теперь шум доносится из дальней комнаты, как только допишу найду обязательно святую воду)). И у них там постоянно ругань, крики, побои, то ребёнок кричит, то жена, отец семейства орёт громче всех, выпивает. Колошматит своих домашних. Мама ((Царство ей Небесное, на тот момент бабушка была жива)) говорит: "Андрей, иди разберись, пускай потише будут. Ну сколько можно, а?" Ну я собираюсь, выхожу, иду за консьержем. Мало ли что, всё-таки в чужой монастырь... Поднимаемся мы этажом выше нашего. Стучим, открывает пьяное существо и начинает на нас бычить, толком ничего не объясняя и не реагируя на просьбу прекратить безобразие в 2 часа ночи. Пытаемся говорить адекватно, он отвечает: "Да, да, сейчас". И отходит.И тут-то мы подходим к тому, ради чего и была написана эта история. ((Я до сих пор не знаю, как это объяснить, и как было бы спокойно, если бы это на самом деле было выдумкой)).Непутёвый отец семейства отошёл и ВНИМАНИЕ вышел с правой стороны стены от дверного проёма, неуверенно пошатываясь, побрёл прямо на нас, в руке у него, конечно же, был нож".На секунду у отца мелькнуло вспышкой ощущение того, что он это уже видел, и только спустя какое-то время, переварив ситуацию, стало понятно, что эта та самая картинка из зеркала, передающая в точности ту же походку, то же окружение. Вот он, этот чёрт, вот он этот отголосок прошлого, который унёс нас на много лет назад в прошлое, и вернувшийся в этом образе спустя более чем через тридцать пять лет.Чем окончилась та история? Могу с уверенностью сказать, что для отца такие люди не представляют особой угрозы, у него огромный опыт в рукопашном бою, и он может гарантировать себе и своей семье полное спокойствие и безопасность, а горе-квартиранты съехали также неожиданно, как и заселились.((Этот шум начинает не на шутку меня пугать, так что, я думаю, стоит поскорее завязывать, да и от мысли, что это всё моё подсознание, почему-то легче мне не становится)).Я заканчиваю свой рассказ и прошу поделиться в комментариях, было ли с вами что-то подобное, была ли эта ситуация спровоцирована необдуманным детским поступком или это предостережение из прошлого? Интересным будет любое мнение. Благодарю за прочтение моей истории, доброй ночи и хорошего сна. Хотя мне это пожелание вряд ли поможет...

Ключевые слова: Черт вызов лагерь предсказание предупреждение авторская история

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